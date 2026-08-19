華為Mate 90 Pro Max規格曝光 | 秋季發佈會臨近，華為年度頂級機皇Mate 90 Pro Max工程機的核心規格終於浮出水面。從螢幕、晶片算力、影像矩陣到電池容量，這部對標蘋果（Apple）下一代iPhone 18 Pro Max的直板機皇，堆料程度堪稱喪心病狂。



華為Mate 90 Pro Max規格曝光，多方面壓制iPhone 18 Pro Max？（小紅書）

華為Mate 90 Pro Max螢幕新科技：6.9吋雙層OLED

螢幕是這次最瘋狂的升級之一，Mate 90 Pro Max將採用一塊6.9吋1.5K LTPO直屏，且獨佔「雙層OLED」（Tandem OLED）技術。這項技術以往只在少數頂級平板或實驗性旗艦上出現。其原理是將兩個RGB發光單位垂直堆疊，發光效率直接翻倍。這意味著高達數千尼特的峰值亮度，同時每個發光層承受的電場強度減半，徹底解決OLED螢幕老化燒屏的宿命。

單層OLED與雙層OLED對比圖。（LG）

這塊螢幕還具備廣色域標準BT.2020加持，色彩顯示飽和度與層次感遠超傳統DCI-P3。相較之下，傳聞中iPhone 18 Pro Max仍沿用單層OLED陣列，華為在顯示硬件的壽命與極限亮度上，已經更快一步。

知名爆料博主數碼閒聊站曝光華為Mate 90 Pro Max規格。（微博）

韜定律加持麒麟最強晶片，算力硬撼蘋果A系列？

華為Mate 90系列這次實施雙晶片策略，頂配的Pro Max版本將首發基於「韜定律」打造的新一代麒麟最強晶片。「韜定律」晶片在微觀架構與邏輯層面進行了徹底重構。配合出廠預裝的鴻蒙7（HarmonyOS 7）作業系統，系統調度與AI算力協同的效率大幅提升，不再單純依賴極限物理製程。iPhone 18系列據悉將採用2納米A20晶片，兩者在不同技術路線上的極限對決，將是今年下半年全球科技界最大的看點。

華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波發表了「韜（τ）定律」。（觀察者網）

2億像素雙潛望鏡頭：手機拍攝要取代單反相機？

影像配置方面，Mate 90 Pro Max採用2億像素超大底主攝，並首次嘗試「雙潛望長焦」組合。主攝具備高動態範圍與超強光線感應能力，配合中焦潛望與長焦潛望的雙重切換，能實現無縫的光學變焦覆蓋。配合第三代紅楓原色色彩鏡頭，能在複雜光源下精準抓取色溫。蘋果iPhone 18 Pro Max雖傳出升級可變光圈，但在多潛望長焦的物理焦段覆蓋與極限像素解像力面前，華為無疑展現出了極強的攻擊性。

據悉Mate 90 Pro Max採用2億像素超大底主攝，並首次嘗試「雙潛望長焦」組合。（AI生成）

7000mAh巨鯨電池塞進機身

Mate 90 Pro Max成功裝入了一塊容量高達7000mAh（7K+級別）的巨鯨高密度電池，並配備100W有線快充。

一直以來，高端旗艦因為內部空間寸土寸金，電池多半卡在5000mAh左右。iPhone 18 Pro Max預計電池容量依然維持在4800mAh至5000mAh區間。華為利用高矽負極電芯技術，將電池容量直接拔升了將近40%。對於重度手機使用者而言，這種續航層面的物理碾壓，感受將極其強烈。

機身外觀上，新機依然延續了經典的後置星環設計與三挖孔前鏡頭（支援3D人臉識別），並加入超聲波側邊指紋解鎖與星閃（NearLink）通訊技術。供應鏈消息指，受到記憶體價格顯著上漲影響，Mate 90系列起售價預計將同步調升。