華為HUAWEI Pura 90s Pro Max深度評測｜兩億像素長焦與街拍體驗

華為HUAWEI Pura 90s Pro Max深度評測｜HUAWEI Pura 90s Pro Max 挾帶業界首發的超大底2億像素長焦鏡頭強勢登場。其高達1/1.28吋的RYYB感光元件與防震技術備受關注。記者帶著新機展開為期一個月的實測，橫跨北海道與香港市區進行高強度街拍，實戰見真章。



華為HUAWEI Pura90s Pro Max深度評測

2億長焦鏡頭實力強橫

在北海道廣闊的自然地貌中，長焦鏡頭的解析力面臨最嚴苛的考驗。這枚2億像素超大底長焦鏡頭支援晶片級RAW格式即時處理技術，在實際操作時能夠保留極為細緻的畫面層次。無論是遠處富良野山巒的起伏紋理，還是林間飛鳥的羽毛細節，都能夠被感光元件輕易捕捉。細節十分銳利。

試相

．北海道試相（點下圖放大）

+ 7

試相

配合CIPA 7.0級防手震效能，即使在不使用腳架的情況下以極限焦段手持拍攝，觀景窗內的畫面依然保持高度穩定。長焦影片拍攝更是這次規格升級的重點，高達20倍的變焦錄影在實測中展現出流暢的過渡與出色的清晰度。這大大提升了旅遊攝影的成片率，拓展了遠攝影像的邊界。防震效果顯著。至於微距攝影方面，其超聚光微距長焦鏡頭支援最近5cm的對焦距離。在拍攝夏季盛開的花蕊或昆蟲時，能夠清晰呈現肉眼難以察覺的細微動態與紋理。

20x zoom試相

試相

．旭川動物園試相

+ 12

就算用到100x zoom，相片仍然可用。

長焦微距試相

風景試相

逆光與夜景街拍出色

回到影對比強烈的街道，第二代紅楓原色鏡頭的優勢隨之浮現。官方指其色彩準確度提升了43%，進光量亦大幅增加96%。這在夜間霓虹燈招牌與暗巷交錯的環境中展露無遺，展現出極高的寬容度。色彩極具層次。主鏡頭的超聚光HDR技術確保了逆光人像的臉部曝光準確，同時背景高光不會過度溢出。暗部細節在複雜光源下依然清晰可見，整體畫面並未出現明顯的雜訊干擾，影像極其通透。

第二代紅楓原色鏡頭令影像大升級

隔著玻璃拍攝時，其AI去除反光功能發揮了極大作用。系統能夠準確辨識並消除複雜的玻璃倒影，還原真實氛圍。升級的AI輔助構圖功能宛如一位虛擬的攝影助理，在街拍時能夠即時辨識建築與行人並提供拍攝站位指導，畫面乾淨俐落。當拍攝畫面中出現多餘的路人或雜物時，AI魔法移圖功能允許用家直接提取並移動圖像元素。系統會自動填補背景光影，大幅節省了後期修圖的時間與精力，操作十分直覺。

效能與電量夠用一天嗎？

室外長時間的高強度拍攝對手機的整體續航與螢幕顯示都是極大的負擔，手機配備了全新抗反光耐刮昆侖玻璃，實測在陽光直射下，螢幕反光大幅減少了70%，有效避免了室外取景時常見的盲拍情況，觀感相當舒適。同時其耐刮能力較普通玻璃提升了16倍，耐摔能力提升了25倍，在極限操作環境下提供了極大的安全感。

iPhone只需要下載專用app「Petal Interconnect」便可以與Pura 90s Pro系列手機，直接有如AirDrop般無線互傳文件。

高達6000 mAh的大容量電池足以應付一整天頻繁的拍照、錄影與高精度地圖導航需求。即使在長途旅程中電量見底，100W的有線超級快充也能在極短時間內讓手機迅速回血，回充速度極快。支援80W的無線超級快充同樣提供了極大的便利性，確保用家隨時保持連線。全新EMUI 16系統整體的流暢度在頻繁切換高耗能相機模組與應用程式時保持穩定，測試期間未見明顯的掉幀或延遲，散熱表現亦在合理範圍之內。用家無須擔憂。

經過一個月的跨地域高強度使用，這套影像系統在硬體配置與AI演算法的整合上展現出極高的成熟度與實用性。這部手機不僅將感光元件規格推向極致，更將先進技術轉化為直覺且可靠的拍攝體驗。HUAWEI Pura90s Pro Max 12GB+512GB 在售價為$7,988。