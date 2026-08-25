消委會4分高分機路由器買得過？2026年買路由器三大重點

消委會2024年10月發佈的路由器測試報告，針對 34 款 Wi-Fi 路由器進行評測，超過一半樣本獲得 4 分以上高評分。然而到了 2026 年，Wi-Fi 7 技術早已進入大眾市場，許多市民準備更換路由器時，往往陷入兩難：究竟要多花錢追求最新規格，還是買實惠的 Wi-Fi 6 / 6E？

Wi-Fi 7 入門雙頻 vs 真正三頻

定價差幾倍｜速度大不同

市面上打著「Wi-Fi 7」旗號的機種價格由 $500 到 $4,000 不等，差價高達8倍，關鍵差別在於產品屬於「入門級雙頻」還是「真正三頻」。如果你家中的手機、平板、電腦根本就不支援 Wi-Fi 7 最高規格的 6GHz 頻段，未必有需要一步到位買貴機。

真正 Wi-Fi 7 三頻（2.4GHz + 5GHz + 6GHz）：完整發揮 Wi-Fi 7 實力的規格（如 BE9300、BE11000 以上規格）。它獨立劃分出純淨的 6GHz 頻段，干擾極少、頻道極寬。當手機與 Router 同時以 5GHz + 6GHz 進行 MLO 雙路並行傳輸時，網絡延遲可降低近 80%，傳輸速度比雙頻版本快上數倍。

入門級雙頻 Wi-Fi 7（2.4GHz + 5GHz）：這是 2026 年各大品牌壓低售價的主力產品（如 BE3600 規格）。它具備 Wi-Fi 7 的 MLO 多鏈路聚合技術與 4K-QAM 調製技術，能讓速度比舊款 Wi-Fi 6 更快、延遲更低。缺點是不支援全新的 6GHz 頻段。在牆壁多、鄰居 Wi-Fi 干擾嚴重的住宅區，依然需要與舊裝置擠在 5GHz 頻段。

【極速攻頂】三頻 Wi-Fi 7 Router：消委會 4.5 分神機幾時值得買？

你應該直接衝 Wi-Fi 7：家中寬頻為 2.5G 或以上，手持最新的 iPhone 或支援 Wi-Fi 7 的手機與手提電腦。



如果在消委會舊名單中尋找頂級表現機種，當時奪得 4.5 分最高評分的 TP-Link Deco BE65（3件裝 Mesh），以及 4 分單台旗艦 TP-Link Archer BE800，均屬具備 6GHz 的真正三頻旗艦。 這類三頻 Router 配備 2.5G 甚至 10G 的 WAN/LAN 網絡連接埠，到今天依然是市場上的極速強者，而且市價已經比當年便宜很多。

上豐澤網店購買 TP-Link Deco BE65（3件裝 Mesh）限時特價HK$5,899

Mesh規格的Router，適合家中房間多，需要多人同時快速上網的家庭

獲得 4.5 高分最高讚賞的 TP-Link Deco BE65（3件裝 Mesh）

TP-LinkArcher BE800 BE19000 三頻 WiFi 7 路由器｜限時特價HK$ 3,399

單機Wi-Fi 7 Router，適合家居面積細，沒有穿牆需要的人使用。

獲得 4分的 單台旗艦 TP-Link Archer BE800

【合理 Budget Buy】雙頻 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 路由器

$500 蚊平替接班名單

你選 Wi-Fi 6 / 入門 Wi-Fi 7已足夠：家中寬頻為 1000M，舊機壞了急需更換，且沒有高傳輸需求的裝置。



對於居住空間百多呎至五百呎、寬頻維持在 1000M 的家庭，消委會名單中的舊款 Wi-Fi 6 機種（如 Asus RT-AX57、TP-Link Archer AX53）日常使用依然穩陣。但若現在買新機，直接選入門級雙頻 Wi-Fi 7 更划算。

上豐澤選購 Asus RT-BE58U V2 路由器｜限時特價HK$ 999

入門 Wi-Fi 7 推薦：Asus RT-BE58U V2 雙頻 Wi-Fi 7 路由器

選購 TP-Link Archer BE230 BE3600 雙頻 Wi-Fi 7 路由器｜限時特價HK$719

入門 Wi-Fi 7 推薦： TP-Link Archer BE230 BE3600 雙頻 Wi-Fi 7 路由器

即睇市面熱門手機／平板是否支援Wi-Fi 7 高速三頻

衡量買哪個規格的Wi-Fi Router，裝置配套是另一重要因素。無論你寬頻與Router有多快，手機／平板如果不支援新規格，都是得物無所用。雖說手頭gadget早晚都會換款升級，但如預算有限，也不必勉強購買貴Router。

支援 6GHz (Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7) 的智能手機

Samsung Galaxy S24 Ultra / S25 系列 / S26 Ultra

iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max

小米 13 / 14 / 15 / 17 Ultra

ASUS ROG Phone 系列

OnePlus旗艦系列（如 OnePlus 13）

HONOR Magic V6



支援 6GHz (Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7) 的平板電腦

iPad Pro（2022年 M2版) 及其他新款iPad Pro型號（一般iPad/Air/Mini均不支援）

Android平板：部分採用高通驍龍 8 系列旗艦晶片的頂級旗艦款式



完全睇：2025年消委會34款Wi-Fi Router路由器評比

34款Wi-Fi Router路由器評比｜消委會測試邊款最快﹑覆蓋度最高