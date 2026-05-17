家居寬頻上網報價2026｜每晚打機、睇串流影片、AI做生成創作，網絡突然Lag機或者斷線真的很讓人崩潰。2026年想升級家居寬頻，到底選哪一個供應商最抵用、最穩陣？我們為你整理了：網上行、香港寬頻、HGC、SmarTone、有線和中移動CMHK六大電訊商的5月份最新報價，幫你找出最適合你的上網方案！



2026 六大電訊商 1000M 家居寬頻月費比較一覽表

想一眼看出哪家最符合預算？為大家整理了6大供應商 1000M（1G）固網家居寬頻的最低月費與優惠情報（資料只供參考、以官方最新公佈為準）

2026 六大電訊商 1000M 家居寬頻月費比較一覽表 供應商 最低月費 合約期 安裝費 迎新優惠及賣點 網上行 Netvigator HK$83起 30個月 公屋 $480 私樓 $680 海外連線最穩、打機最快無限制 香港寬頻 HKBN HK$88起 24個月 免安裝費 本地網速穩定、短合約期抵玩 HGC寬頻 HK$109起 24/36個月 公屋安裝費 私樓 $180 網絡質素持續改善、中規中矩 數碼通 SmarTone HK$88起 36個月 免安裝費 可選即插即用5G寬頻或光纖 有線寬頻 i-CABLE HK$88起 36個月 HK$300 指定情況可獲月費回贈抵消安裝 中國移動 CMHK HK$78起 36個月 免安裝費 公私樓劃一價錢 (全港最平抵用)

網上行 Netvigator：極致穩定海外連線速度

最平入場費參考：1000M 月費約 HK$168 起

經常要連線到海外伺服器打機？網上行絕對是很多人的首選。香港電訊底下的光纖網絡覆蓋極高，出海速度一向穩定，這也是很多電競玩家最看重的一點。雖然最新市價大約要HK$168（30個月合約），安裝費還要HK$480到HK$680，但勝在沒有用量限制，海外連線速度無得輸，絕對是電競玩家和要求極高發燒友的首選。網上流傳的HK$83極可能只是極限時的特選大廈快閃價，未必人人有份。

香港寬頻 HKBN：短約免安裝費

最平入場費參考：1000M 公屋月費 HK$88 起

喜歡邊上網邊煲劇的朋友，香港寬頻的方案應該吸引到你。最新查過他們24個月的短約方案，公屋網上登記最低只需HK$88，私樓大約HK$109，而且直接免去過百元安裝費！網速在本地絕對穩定，雖然有時去外國網會有點飄，但日常使用絕對夠做。想升級全屋網絡也可以考慮他們包Wi-Fi路由器的加購方案。

環球全域電訊 HGC：注重性價比月費夠便宜

最平入場費參考：最平入場費參考：1000M 月費約 HK$109 起

覺得每個月交過百元上網費太肉痛？HGC一直走高性價比路線，網上最新實價大約HK$109起（24/36個月合約）。公屋住戶可以豁免安裝費，私樓就要收HK$180。前身是和記寬頻的他們，近年好多網民都說服務質素明顯有改善。這個價位不失為一個中規中矩的實用選擇，特別適合精打細算的家庭。如果在找對服務員，也可能限時找到優惠價，網傳私樓住戶最平約HK$98起，更加送超市禮券、2500M也只需約HK$128，絕對照顧大眾荷包。

有線寬頻 i-CABLE：全港最平的光纖入屋

最平入場費參考：極限快閃推廣誇張低至 HK$48 起

講到劈價，有線寬頻絕對不能少。最新網上查到的1000M方案定價在HK$88，合約期36個月。大家留意一點，開台時要先預繳HK$300安裝費，不過留意官方推廣活動，比如連續使用滿指定月數就會有機會全數回贈這HK$300給你，變相也是免安裝費。

數碼通 SmarTone：5G寬頻免拉線最合租屋族

最平入場費參考：1000M 月費 HK$88 起

剛搬進新租的單位不想鑽牆拉線？SmarTone除了有名的即插即用5G寬頻外，他們的光纖入屋方案也是十分進取。最新實時報價1000M只要HK$88（簽36個月），同樣是免除高昂的安裝費。如果你本身是用他們手機台，通常還能拿多一點點額外回贈。

（SmarTone同時亦有租用HKBN網絡，為部份地區提供光纖上網，1000M公屋月費低至HK$88，同樣免安裝費。）

中國移動香港 CMHK：5G上網最抵之選

最平入場費參考：1000M 劃一月費 HK$78 起

中國移動跟SmarTone一樣，主要提供「Home 5G」SIM卡無線寬頻，免拉線即開即用，是村屋、唐樓戶的救星。月費HK$98就有300GB的全速5G數據，用完也能限速繼續上網。另外，中移也租用（HKBN）及有線寬頻網路，為指定公屋／居屋提供光纖覆蓋，定價一律劃一低至HK$78！豁免安裝費，性價比絕對是市場第一。