iPhone Ultra實測｜內部試用者狂讚4大亮點　但仍有兩大致命閹割

iPhone Ultra實測｜彭博社記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）最新爆料，透露了多位已經搶先「過手」iPhone Ultra原型機的內部人員第一手體驗。這款內部暫定命名為iPhone Ultra的奢華新旗艦，預計售價將高達2,000美元（約15,600港元）以上。雖然價格貴得嚇人，但用過的人居然一致給予極高評價。究竟這部「萬六蚊巨獸」憑甚麼擄獲試用者的心？又有哪些讓人抓狂的「規格閹割」？



內部試用者狂讚iPhone Ultra 4大亮點。（AI生成）

iPhone Ultra內部試用者最愛的4大亮點

早期試用過iPhone Ultra的內部人員對這部手機的硬件工藝與軟件整合讚不絕口，主要集中在以下四大層面：

1. 極佳的口袋便攜度

外界原本擔心大屏幕摺疊機厚重如「砌磚」，但試用者表示iPhone Ultra的口袋適應度遠超預期。機身厚度控制極致，據傳展開後機身厚度僅約4.5mm，摺疊狀態下亦只有9.4mm左右。黃金單手比例的外屏幕採用5.5吋設計，機身圓角弧度經過特殊調整，單手握持時不會有「撐手」的硬角感。放入牛仔褲口袋或西裝內側袋時，感受與一般普通手機無異，徹底解決了大摺疊機隨身攜帶的負擔感。

放入牛仔褲口袋或西裝內側袋時，感受與一般普通手機無異。（YouTube）

2. 機械質感滿分的無痕鉸鏈

摺疊手機最怕鉸鏈鬆散、開合異音或屏幕中間出現凹凸不平的「天坑摺痕」。工業級航天材質的鉸鏈開合阻尼感獲試用者特別點名「極度上癮」，阻尼反饋紮實且精準，支援多角度懸停。蘋果採用了全新的液態金屬或複合材料結構，讓內屏展開後幾乎看不到中央摺痕，內部人員對其耐用性與機械質感給予了極高分數。

阻尼反饋紮實且精準，支援多角度懸停。（YouTube）

3. 類iPad式的全新大屏UI

iPhone Ultra展開後的內屏幕為7.8吋，比例呈現「寬大於高」的橫向佈局。蘋果沒有簡單地把iOS介面「暴力拉大」，而是直接導入了類似iPadOS的設計語言。支援雙App並排運行與懸浮視窗等多任務處理優勢，用戶可以一邊看電郵、一邊回覆訊息。在閱讀PDF、瀏覽電子書、處理Excel表格或進行3D手遊時，寬敞的視野讓體驗簡直就像把一部Mini版iPad放進口袋，生產力爆棚。

iPhone Ultra展開後的內屏幕為7.8吋。（YouTube）

4. 超直覺的「相機取景器」體驗

雖然相機硬件遭遇批評，但「取景體驗」卻獲一致好評。當7.8吋內屏展開作為相機取景器時，畫面細節一覽無遺，極度適合專業攝影構圖。利用鉸鏈的懸停特性，手機可以直接立在桌面上進行4K影片通話、Vlog錄製或使用高品質主鏡頭進行高畫質自拍，完全不需要額外的支架。

「取景體驗」獲一致好評。（YouTube）

兩大致命閹割：無緣Face ID、竟少了一顆長焦鏡？

試用者也透露了兩個相當遺憾的缺點：

沒有長焦鏡頭：iPhone Ultra機背據悉僅配備4,800萬像素主鏡頭與超廣角鏡頭。對於一部賣兩千美金的手機來說，少了Pro系列標配的高倍率光學長焦鏡頭（Telephoto），讓不少攝影發燒友深感可惜。

iPhone Ultra沒有長焦鏡頭及取消Face ID，改用Touch ID。（X）

取消Face ID，改用Touch ID：受限於4.5mm的極致纖薄機身，蘋果無法在屏幕頂部塞入結構光組件，因此放棄了Face ID，轉而在側面電源鍵整合Touch ID指紋識別。對於習慣了「刷臉」解鎖的果粉來說，可能需要重新適應。

來源：9to5mac