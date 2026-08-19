iPhone Ultra摺機傳產能告急！因組裝難零件短缺　恐首發僅供美國

據ChannelNews報道，蘋果首款摺疊屏手機iPhone Ultra受量產良率、零部件供應制約，初期產能十分有限，新品計劃採用分區域階梯上市策略，首批現貨優先供給美國市場。



澳洲等區域零售商與運營商已經確認，首發階段無法拿到該機型現貨。

據ChannelNews報道，蘋果首款摺疊屏手機iPhone Ultra受量產良率、零部件供應制約，初期產能十分有限。（gsmarena.com）

造成產能不足的核心原因包含三點：

一是全新鉸鏈、柔性屏幕組裝工藝複雜，整機生產良率持續承壓；

二是部分零部件交付存在缺口；

三是量產機型測試環節暴露品質問題，進一步壓縮可出貨整機數量。



根據爆料，iPhone Ultra採用4:3寬幅闊摺疊方案，展開後內屏尺寸達到7.76吋，解像度2713x1920，視覺比例對標iPad mini，橫向瀏覽文檔、分屏辦公、觀影時視野更舒展，也是蘋果首款主打平板級大屏體驗的手機產品。

搭配5.49吋外屏，解像度2088x1422，日常無需展開機身，就能完成通訊、消息回覆、拍照等基礎操作，外屏僅保留單挖孔前置鏡頭，取消動態島設計，正面視覺更加簡潔。

機身材質選用輕量化鈦合金框架，受力鉸鏈區域搭配不鏽鋼與壓鑄液態金屬結構，整機重量控制在250g以內，完全展開狀態僅4.8mm，摺疊閉合後厚度9.6mm。

機身材質選用輕量化鈦合金框架，受力鉸鏈區域搭配不鏽鋼與壓鑄液態金屬結構，整機重量控制在250g以內。（Appletrack）

鉸鏈是iPhone Ultra的研發重點，蘋果連續攻關多年，內部增加金屬應力分散板材，搭配屏幕表面自修復塗層，大幅弱化摺疊產生的屏幕摺痕，同時經過數十萬次開合耐久測試，解決摺疊屏長期使用易鬆動、出現明顯摺痕的行業難題。

硬件配置上，iPhone Ultra搭載台積電2nm工藝A20 Pro旗艦晶片，標配12GB Ram，深度適配iOS 27專屬摺疊分屏系統，多窗口並行、跨應用拖拽流轉等生產力功能全面優化。

【延伸閲讀】曝iPhone Ultra摺機九大特性：為輕薄棄Face ID、鏡頭也有縮水？（點擊連結看全文）

+ 18

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】