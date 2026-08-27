HUAWEI Pura 90s Pro Max VS Pro 實測｜華為攝影旗艦級攝影手機 Pura 90s 系列推出了一段時間，不少用家在選擇 HUAWEI Pura 90s Pro（港幣$6,388起） 與頂配的 HUAWEI Pura 90s Pro Max（港幣$7,988） 時陷入兩難。兩者價差超過千元，究竟相機鏡頭、螢幕手感與配色上的差異，各自適合哪類買家？我們進行了深度實測拆解。



華為 Pura 90s Pro Max VS Pro 實測｜2億長焦vs超級微距點揀好？(鍾世傑 攝)

第二代紅楓原色鏡頭令影像大升級

盲盒玩具微距近攝 VS 二億演唱會神級遠攝｜哪款最合你心水？

Pura 90s Pro Max VS Pro 兩款手機的分別並不單只在於屏幕尺寸大小；鏡頭模組中的長焦鏡頭及超廣角鏡，各有不同特點，意外架構出兩檮不同的使用個性：

HUAWEI Pura 90s Pro VS Pro Max 鏡頭規格一覽表 鏡頭類別 HUAWEI Pura 90s Pro HUAWEI Pura 90s Pro Max 主鏡頭 • 5,000 萬像素 • F1.4~F4.0 可變光圈 • OIS 光學防手震 • 5,000 萬像素 (1/1.28 吋 RYYB) • F1.4~F4.0 可變光圈 • OIS 光學防手震 •支援 LOFIC 技術 超廣角鏡頭 • 1,250 萬像素 • F2.2 光圈 • 13mm 等效焦距 • 4,000 萬像素 RYYB • F2.2 光圈 • 13mm 等效焦距 長焦鏡頭 • 5,000 萬像素 超聚光微距長焦鏡頭 • F2.1 光圈 ＼OIS 光學防手震 • 支援 5cm 超級微距 • 2 億像素 RYYB 超大底潛望長焦鏡頭 (1/1.28 吋) • F2.6 光圈，OIS 光學防手震 • 4x 光學變焦 / 100x 數碼變焦

長焦鏡頭微距對決｜Pura 90s Pro 細緻影芝麻

Pura 90s Pro 搭載的 5000 萬像素超聚光微距長焦鏡頭：支援近至 5 厘米的「超級微距」拍攝。簡直是紀錄生活者量身打造的「文青神機」，實測拍攝 Labubu、Chiikawa這類盲盒公仔時，微距鏡頭能精準對焦在公仔絨毛的細微紋理、背景自然虛化。

Pura 90s Pro 支援近至 5 厘米的「超級微距」拍攝（圖左）、 Pura 90s Pro Max 最盡只可以在15cm外拍攝。（圖右）(鍾世傑 攝)

左：90s Pro 5cm 超近微距｜右：Pura 90s Pro Max 15cm 微距(鍾世傑 攝)

記者再去日式料理店拍餐點，發現90s Pro 的「花花mode」勁到可以放大拍一粒芝麻。當然，90s Pro Max 都可以用4x長焦（最近對焦距離15cm）拍照，再手動裁切圖片，但用起來的確不及90s Pro順手。

左：90s Pro 5cm 超近微距｜右：Pura 90s Pro Max 15cm 微距(鍾世傑 攝)

其他Pura 90s Pro 超級微距試相

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長焦鏡頭高像素對決｜Pura 90s Pro Max 細節豐富

Pura 90s Pro Max 搭載 2 億像素 RYYB 潛望長焦鏡頭：具備強效物理防震，最近對焦 15cm。開動「高像素」模式後，可使用多重拍攝堆疊方式，合成為2億像素的超清相片。畫質極度銳利，拍風景拉大看細節、拍idol甚至可以看清神情與服裝細節。

90s Pro Max 原圖尺寸：16384x12288像素（36.9MB）細看右下角的截切部，牆壁和通風口細節明顯比90s Pro更多細節。

90s Pro Max 原圖尺寸：16384x12288像素（36.9MB）(鍾世傑 攝)

90s Pro 原圖尺寸：8192x6144 dpi像素（16.5MB）細看右下角的截切部，牆壁和通風口細節明顯比90s Pro Max 模糊一點。

90s Pro 原圖尺寸：8192x6144 dpi像素（16.5MB）(鍾世傑 攝)

高像素拍攝小心得：Pura 90s Pro Max VS Pro 均可以在相機menu「更多」中選用「高像素」模式，之後會視乎光暗度，進行約2-3秒的長曝光，此時手要盡量hold定。不過有個秘訣，就算真的hold不住，可以多按一次快門鍵終止長曝光，雖然或會影響合成相片細節，但實試成果依然不俗。



在相機menu「更多」中選用「高像素」模式，之後會視乎光暗度，進行約2-3秒的長曝光，此時手要盡量hold定。(鍾世傑 攝)

華為 Pura 90s Pro Max 長焦鏡演唱會舞台試拍

記者還帶了華為 Pura 90s Pro Max 去偶像演唱會試拍，在離台較遠的位置用x10（利用光學x4長焦鏡頭數碼裁切而成）長鏡拍攝，發現其色彩平衡自然還原舞台燈光氛圍，雖然AI演算及美顏都有一點點over，但整體非常清晰、色彩鮮豔，膚色傾向光亮，不必「大P」已可直出。

超廣角鏡對決｜Pura 90s Pro Max 更強更sharp

HUAWEI Pura 90s Pro Max 配備 4,000 萬像素 超廣角鏡頭，f/2.2 光圈，支援 13mm 等效焦距。 HUAWEI Pura 90s Pro：配備 1,250 萬像素 超廣角鏡頭，f/2.2 光圈，支援 13mm 等效焦距。實試可以看出明顯分別：

以 90s Pro 超廣角鏡+高像素模式拍照，再放大400％裁切，發現玻璃幕牆的金屬窗框邊緣已出現明顯的發虛與鋸齒狀，平滑的玻璃反射倒影變得模糊不清。

以 90s Pro Max 超廣角鏡+高像素模式拍照(鍾世傑 攝)

以 90s Pro 超廣角鏡+高像素模式拍照，再放大400％裁切(鍾世傑 攝)

90s Pro Max 以相同條件拍照，400% 放大裁相，依然保持著極高的畫面結實度。金屬窗框的直角交接位依然鋒利，玻璃內部反射出對面大廈的百葉窗細節都被完整保留下來。

以 90s Pro Max 超廣角鏡+高像素模式拍照(鍾世傑 攝)

以 90s Pro Max 超廣角鏡+高像素模式拍照，再放大400％裁切(鍾世傑 攝)

機身尺寸重量各不同｜6.9 吋大芒重炮 VS 6.6 吋輕巧單手機

Pura 90s Pro Max 採用 6.9 吋 OLED 大螢幕，機身寬度達 77.1mm，重量約 230.5 克。這是一部標準的「大屏重炮」，雙手握持觀看高畫質影片或進行遊戲時視覺衝擊力十足，但若放在女生的小提包或緊身褲袋內會頗有份量，長時間單手拿著自拍或打字，手腕容易發酸。

Pura 90s Pro Max 採用 6.9 吋 OLED 大螢幕，機身寬度達 77.1mm，重量約 230.5 克。

Pura 90s Pro 則縮減至 6.6 吋螢幕，寬度只有 74.5mm，重量控制在 213.5 克。短了近 6mm 的機身長度配合修長邊框，單手大拇指就能輕鬆覆蓋全屏大多數區域，在搭乘地鐵通勤、邊走邊回訊息或單手構圖抓拍時，操控流暢度遠勝大型號。

Pura 90s Pro 則縮減至 6.6 吋螢幕，寬度只有 74.5mm，重量控制在 213.5 克。(鍾世傑 攝)

機身配色風格各異

90s Pro Max 金屬冷冽質感 VS 90s Pro 粉紅夢幻漸變

兩款機都採用了色彩漸變機背；Pura 90s Pro Max 背蓋採用高級金屬感漸變工藝，主打款式「橘子海」的藍x橙漸變色，加上過高光金屬抛光處理邊框，光線折射下呈現出硬朗科技質感。Pura 90s Pro 則主打特殊珠光漸變材質，主打色「粉紅芭樂」屬粉色系粉紅+粉綠漸變，隨光源角度變幻出淡粉與珍珠母貝相間柔和光澤，女生會喜歡。

華為 Pura 90s Pro Max 4款機身顏色

華為 Pura 90s Pro 4款機身顏色

實測選購建議

選 Pura 90s Pro：如果你平常看到甚麼都喜歡拍手邊的小玩意、Cafe 美食與生活特寫，偏好單手輕鬆掌控的舒適手感，而且喜歡粉紅系機身，這部輕巧旗艦絕對是最佳搭檔。

選購 HUAWEI 華為Pura 90s Pro 智能手機｜HK$6,388

選 Pura 90s Pro Max：如果你是熱衷跑演唱會、音樂節的追星族，需要極致遠攝捕捉台上記錄，且不在意機身重量與雙手操作，大屏大電池的 Pro Max 才是攻頂之選。

選購 HUAWEI 華為Pura 90s Pro Max 智能手機｜HK$ 7,988