2026手機漲價｜IDC最新報告：平價手機消失新機均價飆上4,530港元

2026手機漲價｜受生成式AI算力需求引爆全球記憶體成本飆升300%影響，國際市場調研機構IDC於2026年8月發佈最新報告指出，今年全球智能手機出貨量創下歷史最大跌幅16.7%，同時平均售價暴漲27.6%至581美元，平價機時代已徹底結束，高價將成常態？



平價手機消失新機均價飆上4,530港元。（9to5mac）

AI狂潮襲來，全球手機為何「買貴賣少」？

為了滿足數據中心對高頻寬記憶體及大容量晶片的龐大需求，晶片廠商將大量產線轉向AI領域，直接榨乾消費級記憶體的產能。目前手機必備的NAND快閃記憶體與DRAM動態隨機存取記憶體，合約價相較去年同期暴漲超過300%。

市場在2026年大幅衰退後將逐步復甦並保持溫和成長。（IDC）

IDC數據顯示，2026年全球智能手機的平均售價衝上581美元（約4,530港元），一年內暴增近28%。儘管總出貨量縮減至約10億部，全球手機市場的總銷售額反而逆勢增長6.3%至6,130億美元。

手機必備的NAND快閃記憶體與DRAM動態隨機存取記憶體，合約價相較去年同期暴漲超過300%。（sohu）

100美元平價機遭「滅絕」！Android陣營成為最大受害者

成本狂飆之下，受傷最深的不是高端用家，而是預算有限的平價機買家。

過去全球每年出貨高達1.73億部的「100美元以下平價手機」，如今面臨生存危機。在利潤率極低的低階市場，記憶體成本翻倍直接打爆了廠商的利潤空間。2026年第二季，該價格區間的手機出貨量同比暴跌了將近60%。

平均售價在2026年大幅激增27.6%達到頂峰後，將逐漸趨於平穩並微幅回落。（IDC）

Android陣營重挫：Android機型總出貨量大幅下滑24.3%，市占率在一年內流失7個百分點。以主打性價比著稱的小米（Xiaomi）、OPPO等品牌被迫砍掉入門產品線，轉向高階市場。

Apple與三星逆勢抗風險：憑藉龐大的採購規模與議價能力，蘋果與三星展現出極強的供應鏈韌性。蘋果iOS系統的市場份額不降反升，逆勢創下23.6%的歷史新高。

受傷最深的不是旗艦機用家，預算有限的平價機買家。（知乎）

摺疊螢幕手機逆勢增長：蘋果與華為開啟高端新戰場

IDC預測，2026年全球摺疊機出貨量將逆勢增長12.6%至2,290萬部。華為（Huawei）憑藉鴻蒙系統（HarmonyOS）在中國及新興市場穩步擴張，而業界普遍關注即將在今年下半年登場的蘋果首款摺疊iPhone，預計將帶動2027年摺機市場加速衝上2,700萬部。

iOS進入市場後大幅侵蝕Android的主導地位，並預計在2027年成長至40%。（IDC）

專家警告，這波由記憶體短缺引發的漲價潮預計將至少持續至2028年。當一部普通手機比幾年前貴上千元港幣時，消費者最直接的應對方式，恐怕只有延長換機週期，將手中的舊手機多用一兩年了。

來源：9to5mac、IDC