iPhone Ultra來了！Apple 9月秋季發佈會邀請函發出，7大重點前瞻｜Apple剛剛正式對外發出了 2026 年度秋季特別活動（Apple Special Event）的媒體邀請函，主題為「Surprise and shine.」，確定將於美國時間9月9日舉行Apple秋季發佈會。這次活動的絕對焦點無疑落在全新一代 iPhone 18 系列以及傳聞以久的首款摺屏手機iPhone Ultra身上，為沉寂已久的iPhone外觀設計帶來實質的巨大改變。



Apple剛剛正式向外界發出了秋季發布會（Apple Special Event）的邀請函，確認這場年度科技盛事將於美國西岸時間 9月9日早上10時（香港時間9月10日凌晨1時）。根據今次的邀請函顯示，大會以「Surprise and shine.」作為主題，畫面中央的Apple標誌散發著猶如強烈鏡頭耀光般的迷幻色彩與耀眼光芒。這個極具暗示性的視覺設計，不禁令人聯想到兩大升級重點：一是足以帶來震撼「驚喜」的首款摺疊螢幕手機終於步入量產階段；二是相機鏡頭在捕捉「光影」技術上將迎來重大突破（可變光圈？），為停滯已久的iPhone市場注入全新活力。

Apple 9月秋季發佈會邀請函發出

Apple 秋季發佈會 7大重點前瞻

iPhone Ultra摺疊螢幕設計

外界目前將最大的焦點投放在一款內部代號為 iPhone Ultra 的全新摺疊手機之上，新機預計會打破蘋果多年的產品外觀框架，採用類似書本的左右對開摺疊方式。為了兼顧日常單手操作的便利性，機身外側預料會配備一塊約 5.5 吋的副螢幕；而當用家雙手將裝置徹底展開後，內部隱藏的 7.8 吋大螢幕便會瞬間呈現，比例更偏向適合瀏覽文件與網頁的 4:3 規格。

開發團隊針對摺疊面板投入了大量資源，致力降低中央摺痕在強光下的可見程度，試圖呈現出最完美平滑的顯示效果，這正好呼應了發布會邀請函上那道完美無瑕的光芒。配以效能強悍的 A20 晶片，這款結合手機與小型平板雙重優勢的跨界裝置，絕對有能力成為整場發布會上最引人注目的主角。

iPhone 18 Pro相機鏡頭升級

即使並非所有用家都急於轉換至全新的摺疊手機形態，相信不少人依然為偏好傳統機身。iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 預計會將升級重點放在光學感測與運算效能上，完美契合「shine」這個充滿光學意味的主題。新一代高階機型盛傳會換上由台積電 2nm 製程打造的 A20 Pro 晶片，提供極致的運算速度與更長效的電池續航表現。

今年9月發佈會僅有iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及iPhone Ultra登場。（YouTube）

更令人振奮的是，主相機模組極有可能首度引入實體可變光圈技術。這項專業級別的改進，讓手機鏡頭能夠像傳統相機般，根據現場環境自動調節物理進光量。無論是烈日當空的戶外風景，還是光線極度昏暗的室內場景，新系統都能精準捕捉每一道光線細節，大幅改善過往單靠數碼演算法處理複雜光源時可能出現的影像失真問題。

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穿戴裝置與智能家居佈局

除了iPhone，整個蘋果生態系統亦將在秋季迎來全面的家庭與穿戴裝置陣容換代。Apple Watch Series 12 及針對極限運動設計的 Ultra 4 預期會同步亮相，藉由更先進的處理器與演算法，為用家提供更精準的健康數據追蹤與更持久的續航體驗。

在客廳產品領域，新一代 Apple TV 4K 有望強化與智能家居的連動能力。同時，傳聞已久的全新智能家居中樞設備 HomePad 亦有機會首度登場。這款配備約 7 吋觸控螢幕的裝置，預計提供牆面固定或桌面底座兩種擺放方式，將集中處理過往散落於各處的 HomeKit 與 Matter 設備控制指令。配合換上新晶片並深度整合新版 Siri 語音助手的 HomePod mini 2，用家只需透過簡單直覺的語音對話，便能輕鬆掌控全屋的智能家電，將尖端科技無縫融入家居生活的每一個細節。

加入鏡頭的智能AirPods

另外早前傳聞以久全新設計、附有鏡頭的AirPods亦很大機會於今年發佈會中登場，鏡頭結合強大的視覺人工智能技術，賦予耳機觀察周遭真實世界的能力。當用家戴上這款新耳機後，只需透過語音向 Siri 發出指令，耳機便能根據鏡頭捕捉到的畫面進行即時互動，例如提供精準的實時語言翻譯，甚至在步行時利用沿途的地標建築物進行語音導航。這項嶄新的硬體結合，將徹底顛覆大眾對無線耳機僅限於聆聽音樂的刻板印象，將其昇華為一款全天候隨身的智能生活助手。