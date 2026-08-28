蘋果2026產品陣容盤點 | 9月發佈會18 Pro系列與摺機登場前夕清單

蘋果2026產品陣容盤點 | 截至今年8月底，蘋果（Apple）已經悄悄推出高達11款全新產品。從年初突襲登場的定位配件，到3月瘋狂連發的平價手提電腦與顯示器，再到8月底無預警更新的桌上型Mac。蘋果日前已向全球媒體發出邀請函，確定將於香港時間9月10日舉行名為「Surprise and Shine」的秋季發佈會，期待已久的首款折疊手機與新一代旗艦機型即將正式揭曉。



Apple秋季發佈會即將到來。（Apple）

2026年上半年發生了甚麼事？11款新品清單一次看

回顧今年上半年，蘋果的產品陣容調整策略相當激進，涵蓋了平價市場與專業級裝備：

1月：率先發售第二代定位器AirTag 2，換上第二代超寬頻（UWB）晶片，精準尋找距離提升了50%。

第二代定位器AirTag 2。（林勇攝）

3月大爆發：蘋果在單一月份內連發8款產品。包括平價手機iPhone 17e（升級A19晶片與256GB起跳容量）、配備A18 Pro晶片且售價僅699美元的平價電腦MacBook Neo、升級至M4晶片的11吋及13吋iPad Air、M5 MacBook Air、M5 Pro/Max MacBook Pro、頂級耳機AirPods Max 2，以及更新版Studio Display與全新的Studio Display XDR。

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8月底突襲：就在本週二（8月25日），蘋果無預警發表搭載全新M6與M5 Pro晶片的Mac mini，以及配備M5 Max/Ultra晶片的Mac Studio，最高支援512GB統一記憶體。

香港時間9月10日發佈會重點：首款折疊機登場

這場辦在9月的「Surprise and Shine」秋季發佈會，才是今年蘋果的終極重頭戲。

iPhone Ultra：採用書本式左右開合設計，配備特製航天級液態金屬樞紐，主打無痕屏幕。為了追求極致纖薄，傳聞將改用側邊Touch ID辨識。

iPhone Ultra（摺機）。AI生成

iPhone 18 Pro/18 Pro Max：首度搭載採用2nm製程的A20 Pro晶片，並升級為屏幕下Face ID技術，令動態島面積進一步縮小，主鏡頭亦有機會加入物理「可變光圈」。

iPhone 18 Pro/18 Pro Max。（YouTube）

Apple Watch系列：包含Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4，預計將換上感測靈敏度更高的S12晶片。

Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4。（Facebook）

AirPods 5：提供具備主動降噪（ANC）的入門款與進階款選擇。

AirPods 5。（Facebook）

總結來說，從上半年的平價陣容到9月發佈會的重量級摺疊機與旗艦新品，蘋果今年的產品佈局極具野心，無疑將在秋季開創全新的市場話題。