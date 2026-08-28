iPhone 18 Pro規格完勝Ultra？4大優勢：長焦、Face ID摺機慘缺？

iPhone 18 Pro規格完勝Ultra？蘋果（Apple）即將舉行秋季發佈會，市場所有目光幾乎都聚焦在歷史上首款可摺疊機iPhone Ultra身上。多方消息指出，這款採用書本式左右開合設計、配備7.8吋內螢幕的頂級新機，定價將創下iPhone歷史新高。儘管外觀吸睛，但因為追求極致纖薄的機身結構，不得不作出多項規格妥協。對於追求極致效能與攝影體驗的用家而言，傳統直板旗艦iPhone18 Pro及Pro Max，反而握有4個iPhone Ultra都無法企及的絕對優勢。



iPhone 18 Pro規格完勝Ultra？（YouTube）

優勢一：獨佔「可變光圈」主鏡頭，夜拍與景深全面進化

蘋果將在iPhone18 Pro系列的主鏡頭上，首度導入物理級「可變光圈」技術。這項技術能讓相機根據光線環境，自動或手動調節鏡頭進光量與景深的深淺，不論是昏暗環境下的夜拍，還是人像攝影的自然虛化，都能帶來媲美單反相機的質感。

可變光圈所需求的機械結構組件體積龐大，主打超薄設計的iPhone Ultra機身內部寸土寸金，根本無法容納這套複雜的鏡頭模組。

獨佔「可變光圈」主鏡頭，夜拍與景深全面進化。（AI生成）

優勢二：長焦遠攝鏡頭無損變焦，Ultra居然沒有？

為了控制摺機厚度與重量，iPhone Ultra的後置鏡頭組合僅保留了主鏡頭與超廣角鏡頭，徹底放棄了獨立長焦遠攝鏡頭。而iPhone18 Pro系列將繼續保留並升級潛望式長焦鏡頭，甚至傳出進一步擴大光圈值以提升遠攝畫質。對於經常需要拍攝遠景、演唱會或人像特寫的用家來說，缺少獨立長焦的Ultra顯得捉襟見肘，18 Pro系列在影像系統上的全面性依然不可替代。

iPhone Ultra的後置鏡頭組合僅保留了主鏡頭與超廣角鏡頭。（YouTube）

優勢三：堅持Face ID 3D結構光，Ultra迫於無奈回歸Touch ID

自從iPhone X問世以來，Face ID一直是用家最習慣的安全解鎖方式。不過，這個傳統可能要在iPhone Ultra上打破了。由於iPhone Ultra設計追求纖薄，加上雙螢幕結構，若要同時支援Face ID，必須安裝兩套結構光組件，這在物理空間與成本上幾乎無法實現。因此，Ultra將退而求其次，改為採用整合在電源鍵上的Touch ID（指紋辨識/指紋識別）。對於早已習慣「看一眼就解鎖」的用家來說，iPhone18 Pro留存的Face ID體驗顯然更加流暢與直覺。

Ultra迫於無奈回歸Touch ID。（AI生成）

優勢四：iPhone18 Pro Max續航破紀錄，摺疊機電池容量受限

iPhone18 Pro Max的實體電池容量將比上一代增加約10%。配合全新台積電2奈米製程打造的A20 Pro晶片以及自研C2 Modem晶片的超高能效比，18 Pro Max的續航時間預計將創下歷代iPhone的新高。

反觀iPhone Ultra，雖然兩塊機身各放置了一塊電池，但受限於展開後僅有數厘米的極薄厚度，總電池容量依然無法與Pro Max抗衡。加上7.8吋大螢幕本身就是耗電大戶，在重度使用情況下，iPhone18 Pro Max的電量焦慮顯然會少得多。

iPhone18 Pro Max的實體電池容量將比上一代增加約10%。（AI生成）

傳統直板機型，依然是大多數人的理性之選

除了上述硬件規格的領先，iPhone18 Pro系列還具備一個隱性優勢：成熟且無縫的單手操作體驗。摺疊螢幕雖然帶來了接近iPad mini的視覺震撼，但頻繁開合的操作習慣、特殊的螢幕比例適配，以及更高的螢幕維修成本，並非所有人都能無縫適應。

來源：9to5mac