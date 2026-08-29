iPhone 20新爆料｜全玻璃設計腰斬？四曲面螢幕替代　動態島消失

iPhone 20新爆料｜蘋果（Apple）預計在2027年推出iPhone問世20週年的重磅紀念機型「iPhone 20」，原本被寄予厚望將帶來前所未有的「全玻璃一體化機身」設計。但最新的供應鏈調查卻潑了一頭冷水：這項被視為喬布斯終極夢想的設計，很可能因為生產良率過低而被迫腰斬。



iPhone 20全玻璃設計腰斬？（AI生成）

iPhone 20為甚麼要搞全玻璃機身？

自從iPhone X開啟無邊框時代後，蘋果一直在尋求下一個工業設計突破。市場原本預測，蘋果打算在2027年的20週年紀念款上採用整塊玻璃包裹的無縫設計，徹底消除金屬中框，實現真正的手感一體化。

蘋果原先打算在2027年的20週年紀念款上採用整塊玻璃包裹的無縫設計。（YouTube）

據了解，蘋果原計劃將這種全玻璃機身率先運用於iPhone 20上，隨後逐步推廣至後續的Pro與Pro Max系列。這不僅是為了炫技，更核心的商業算盤是藉由這種獨家極致工藝，拉開與Android陣營的差距，並順理成章地將最高階機型的售價推向全新高度。

預估這款20週年紀念機型的定價高達2,060美元（約16,150港元）。

iPhone 20售價恐超16,000港元。（YouTube）

良率與成本雙重夾擊，全玻璃夢碎？

據了解，取消全玻璃設計的最直接原因就是「生產良率低得不可接受」。全玻璃機身需要極高的熱彎精度與結構強度，在高跌落測試中極易摔碎，加工過程中的微小瑕疵都會導致整塊玻璃報廢。

除了良率慘不忍睹，全球供應鏈的成本壓力也是一大推手。目前全球記憶體價格大幅上漲，加上AI晶片製程成本飆升，蘋果如果強行採用低良率的全玻璃機身，將會嚴重侵蝕產品利潤。

iPhone 20全玻璃設計的良率與成本雙重夾擊。（AI生成）

動態島與四面曲面螢幕還能保留嗎？

根據預測，iPhone 20的設計藍圖還包含以下兩大焦點：

完全移除「動態島」：試圖將Face ID與前置鏡頭完全隱藏於螢幕下方（螢幕下透光技術）。但目前業界對蘋果能否在2027年前徹底解決螢幕下鏡頭的畫質衰減仍持懷疑態度。

四曲面螢幕：即使全玻璃機身無法實現，正面採用四曲面玻璃以打造極窄邊框視覺效果，依然是目前良率相對可控的替代方案。

動態島與四面曲面螢幕還能保留嗎？（YouTube）

來源：9to5mac、Barrons、Macrumors