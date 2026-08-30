告別震撼電費｜冷氣品牌教慳電5式　變頻冷氣機比定頻慳幾多？

香港夏天又熱又濕，冷氣幾乎日日都要開，但每逢收到電費單，不少人都會開始懊惱一直開冷氣。究竟風速調到最大會否更加耗電？冷氣應該買幾多匹？定頻與變頻又有甚麼分別？三菱重工近日在 threads 連續拆解多個常見冷氣迷思，其中更引述第三方測試結果指出，在製冷季節使用變頻式冷氣，相比定頻式樣本全年平均可節省39.5%電力。以下整合幾個夏天最實用的冷氣慳電重點。



離開屋企一陣要唔要關冷氣？

很多人為了慳電，離開房間一會都習慣立即關掉冷氣，回來後再重新開機。不過，三菱重工指出，這種「一離開就熄機」的做法未必一定最慳電。冷氣機、尤其是變頻式型號，在剛啟動的一段時間通常較耗電。如果短時間內不斷關機、重新啟動，冷氣便需要再次加速製冷，反而可能增加耗電。

因此，是否需要關機，關鍵其實在於離開多久。如果只是離開約15至30分鐘，可以考慮維持冷氣運作；如果預計會離開超過一小時，關掉冷氣才比較合理。換言之，慳電並非單純遵循「人走即關機」，而是避免短時間內頻繁開關。

冷氣風速開最大 原來未必會令電費暴增

另一個常見迷思，是冷氣風速調得愈大，耗電量就一定愈高。因此有些人即使覺得房間很熱，都只敢將風速維持在較低水平。不過，將冷氣風速調至最大，並不等於電費會大幅增加。

+ 4

原因是冷氣機最主要的耗電來源是壓縮機，而風扇本身所需電力相對較少。提高風速反而可以令冷空氣更快在房間內循環，幫助室內較快達到設定溫度。因此，剛回到又熱又焗的住所時，與其擔心風速太大耗電，不妨先利用較強風速加快空氣循環；當室溫下降後，再因應需要調整。

冷氣匹數不是愈大愈好 買錯一樣可能嘥電

除了日常使用方法，買冷氣時選擇合適匹數亦相當重要。冷氣匹數並非「愈大愈凍就愈好」，而應該按照房間面積選擇。約50至70平方呎房間可考慮3/4匹冷氣；80至100平方呎約1匹；110至150平方呎約1.5匹；160至200平方呎約2匹；210至250平方呎約2.5匹，而260平方呎以上的開放式大單位則可考慮3匹或以上。

+ 2

如果匹數太細，冷氣機可能需要長時間高負荷運作才能將室溫降低；但匹數過大亦不代表一定最理想。因此購買前最好先知道房間實際面積，再選擇相應製冷能力，而不是單純「買大一級穩陣」。

定頻、變頻點樣揀？最大分別在壓縮機運作方式

買冷氣時，另一個經常見到的選擇就是「定頻」與「變頻」。兩者最大的分別，在於壓縮機如何控制室溫。定頻冷氣的運作方式相對直接：開機後會高速製冷，當房間達到設定溫度便停止或休息；當室溫再次上升，壓縮機便重新啟動。因此使用期間會不斷經歷開、停及重新啟動的循環。

+ 8

變頻冷氣則會因應室溫調整壓縮機輸出。房間很熱時可以加快製冷，接近設定溫度後便降低速度，以較低功率維持室溫，毋須不停全速啟動及停止。實際使用感受方面，定頻冷氣較容易出現「一陣太凍、一陣又熱」的溫度變化，而變頻機則較容易長時間保持穩定室溫。

變頻冷氣可以慳幾多？測試：平均39.5%

對一般家庭而言，定頻與變頻最關心的自然是電費差多少。測試機構採用能反映全年氣溫變化的「製冷季節性表現系數（CSPF）」進行計算，結果顯示，變頻式樣本在製冷季節相比定頻式樣本，全年平均節省39.5%電力。

不過，這個39.5%並不代表任何家庭將定頻冷氣換成變頻後，電費就必然立即降低39.5%。實際耗電仍會受到冷氣型號、房間大小、設定溫度、使用時間及環境等因素影響，因此較適合視為相關測試下的參考結果。但原理上，如果每日需要長時間使用冷氣，變頻機在室溫穩定後可以降低壓縮機輸出，避免反覆全速啟動，因此較能發揮節能優勢。

長開冷氣揀變頻 短時間使用可先計預算

先問自己平日會開冷氣多久。如果屬於「長開派」，例如每日開冷氣4小時以上，變頻冷氣會較適合。雖然買機價錢可能較高，但長時間運作時可以透過降低壓縮機輸出節省電力，品牌形容電費差距有機會令購機成本逐步「回本」。

相反，如果每日只開約2小時以內，使用時間較短，兩者電費差距相對有限，在預算有限的情況下，定頻型號亦可以納入考慮。因此，冷氣慳電並沒有一招適合所有家庭。選對房間匹數、避免短時間頻繁開關，再按照每日實際使用時間決定定頻或變頻，往往比單純將溫度不停調高，更能從整體使用方式入手控制夏季電費。