空中的士億航EH216-S成功香港首航！冠忠展開低空交通商業化佈局

以往不少科幻電影可以看到乘坐無人駕駛飛行器跨越地區，避開所有地面交通擠塞，其實這種科幻電影般的場景其實距離我們已經不遠。被外界稱為「空中的士」的新型交通工具，正是由數碼港、冠忠巴士集團旗下冠忠智慧出行與億航智能合作引進的電動垂直起降飛行器EH216-S。近日正式於香港海濱完成首航試飛，為香港未來的低空交通網絡鋪路，讓大眾對未來的出行方式更為期待。



eVTOL低空飛行器首航試飛典禮邀得特區政府財政司副司長、低空經濟發展工作組組長黃偉綸(中)、運輸及物流局局長陳美寶(右７)、數碼港主席陳細明（左7）、中聯辦經濟金融一部副處長楊俊(左７)、數碼港行政總裁鄭松岩博士(右２)、億航智能首席財務官兼董事楊嘉宏(左1)、冠忠巴士集團董事局主席黃良柏(右1) 等一同見證

空中的士開創低空經濟

傳統飛機依賴長長的跑道升降，而在寸金尺土的香港，空間限制一直是發展新型航空交通的最大障礙。億航智能旗艦機型EH216-S採用全電力驅動，完全無需跑道即可進行垂直起降。今次於數碼港舉行的試飛活動「垂直起降機場X」，飛行器搭載了AI機械人並按照預設航線平穩完成多架次飛行任務。

億航智能旗艦機型EH216-S採用全電力驅動，加上由智能機械人所操控。

是次首航成功不僅驗證了電動垂直起降飛行器在香港海濱獨特風向與地理環境下的運行穩定性，更為日後開通跨境客運物流的低空航線奠下關鍵基礎。數碼港作為試點項目的測試場地夥伴，其配備的先進通訊、數據傳輸及人工智能超級算力基建，為試飛提供了完善的無人機起降區、充電設施、飛行管理及天氣監測系統支持。數碼港的低空飛行支援設施能夠支援多機同步、跨海和超視距測試，為飛行器提供了豐富的模擬應用場景。

冠忠巴士集團執行董事黃焯添

監管沙盒助推商業化

新科技要真正落地服務市民，完善的法規與安全驗證必不可少。特區政府早前推出低空經濟「監管沙盒X」，涵蓋33個試點項目，當中包括四個非傳統航空器項目，是次試飛正是首批入選的試點之一。政府期望透過沙盒環境進行更複雜的應用場景測試，並爭取於2027年完成非傳統航空器的專屬法例草擬工作。

億航EH216-S在全球已經累積接近10萬架次的安全飛行紀錄，相信可以令不少人安心。

億航智能指出，EH216-S機型在全球已經累積接近10萬架次的安全飛行紀錄。項目團隊將會依托沙盒安全且可控的測試環境，持續進行多場次公開飛行並累積數據，協助政府制訂相關的監管規則框架，為未來的商業化營運提供堅實的運行經驗支持。隨著政府積極制定運作及技術要求，未來的低空空域將有望釋放出無人機物流、空中出租車及低空觀光等多項產業潛力。

構建智慧陸空聯運網

隨著無人駕駛技術逐漸成熟，本地公共交通營運商亦積極尋求轉型，期望將科技融入日常客運。冠忠智慧出行在推動低空經濟方面，並未僅局限於空中運輸，而是著眼於整個交通網絡的無縫接駁。冠忠巴士集團執行董事黃焯添受訪時透露，集團早於2023年已開始評估引入無人機的企劃，並配合政府放寬相關監管框架的步伐，率先將一部無人駕駛飛行器帶入香港。

冠忠一直積極推進多個自動駕駛項目，期望未來能夠結合地面自動駕駛車隊與空中低空航路，打造出地面接駁配合空中直達的一站式立體出行體驗。針對營運初期的方向，服務定位將會率先聚焦於高端旅遊產品，為用家提供低空觀光體驗。考慮到內地在相關技術及認證上發展步伐較快，冠忠引入飛行器旨在推進本地低空經濟生態圈的建立，待法例框架成熟及大眾接受程度提高後，再逐步將服務擴展至更普及的載人客運層面。

在過往的「監管沙盒」計劃中，數碼港已成功試驗七款不同型號的無人機，累積超過700次起降紀錄，涵蓋跨海貨物運送及建築勘探等應用場景。園區內設立的「低空經濟應用展示廳」更已接待超過2300名訪客，讓市民能夠近距離接觸並了解低空經濟帶來的實際效益。