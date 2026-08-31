華為 Mate XT 2 非凡大師9.7發佈！Ｇ型雙內摺　麒麟9050 Pro晶片

華為 Mate XT 2 非凡大師9.7發佈！華為將於2026年9月7日發佈全新三摺疊旗艦Mate XT 2非凡大師，改用全新的「G型展翼雙內摺」結構並增設獨立外屏，告別前代螢幕外露與操作不便的痛點。新機首發搭載麒麟9050 Pro晶片、6000mAh大電池及純血鴻蒙7系統，起售價預計約19,999元人民幣（約21,800港元）。



華為 Mate XT 2 非凡大師將於9月7日發佈。（微博）

華為 Mate XT 2 非凡大師將於9月7日發佈。（微博）

華為Mate XT 2告別外露柔性屏，全新「G型內摺」與獨立外屏結構

華為正式宣佈，將於2026年9月7日下午舉辦新品發佈會，推出全新一代三摺疊旗艦機Mate XT 2非凡大師。作為全球首款商業化三摺疊手機的迭代產品，初代產品上市時雖然一機難求，但其外露的柔性螢幕防護力不足、摺痕控制以及缺乏便捷單手外屏等問題，一直是市場討論的焦點。

華為 Mate XT採用「Z型內外混合摺疊」摺疊設計。（華為）

據透露Mate XT 2最核心的物理結構變革，在於徹底摒棄第一代「Z型內外混合摺疊」設計，改用全新的「G型展翼雙內摺」結構。初代Mate XT閉合時，有一整塊柔性OLED螢幕暴露在外，極易受到鑰匙或硬物刮傷。Mate XT 2改為雙內摺後，兩道摺疊軸均向內收攏，將10.2吋的3K主屏完美包裹在機身內部。

Mate XT 2改用全新的「G型展翼雙內摺」結構。（微博）

為了滿足日常單手發訊息、行動支付等輕量操作，華為在機身正面增設了一塊獨立雙層OLED外屏。用家無需每次都繁瑣地展開大屏，日常使用邏輯直接對齊傳統直板旗艦，徹底解決上一代「不展開就難以舒適操作」的痛點。

華為在機身正面增設了一塊獨立雙層OLED外屏。（微博）

性能核心：首發麒麟9050 Pro晶片與6000mAh續航怪獸

作為頂級高端旗艦，Mate XT 2的內部硬件規格迎來全面升級：

晶片效能：新機將首發搭載華為自家研發的麒麟9050 Pro旗艦晶片。該晶片在多核效能、GPU圖像渲染率以及NPU人工智能算力上，均較上一代有顯著提升，能輕鬆駕馭三屏同時運行高負載應用，徹底告別多任務分屏時的卡頓感。

電池與快充：三摺疊手機最大的技術瓶頸無疑就是電池空間。據悉，Mate XT 2採用全新一代高矽負極極薄電池，在保持機身纖薄的前提下，將電池容量推升至6000mAh以上。搭配66W有線超級快充與50W無線快充，大幅緩解了前代產品在大屏全開模式下的電量焦慮。

無痕鉸鏈技術：配合G型雙內摺架構，華為升級了玄武鉸鏈系統，採用超高強度的微晶鋼與超薄柔性玻璃（UTG），令螢幕展開後的平整度提升了40%。

華為升級了玄武鉸鏈系統，採用超高強度的微晶鋼與超薄柔性玻璃。（微博）

軟件生態：HarmonyOS 7加持，真正的「口袋Mac」？

Mate XT 2預裝全新的純血鴻蒙7系統。

【１】PC級窗口重構：HarmonyOS 7針對10.2吋大屏進行了底層繪圖引擎優化。用家可以像在Windows或macOS上一樣，自由調整三個應用程式的窗口比例，實現「左邊開Zoom開會、中間寫Word文檔、右邊查閱PDF資料」的真正多工作業場景。

用家可以像在Windows或macOS上一樣，自由調整三個應用程式的窗口比例。（微博）

【２】無感健康監測：據悉，Mate XT 2首度引進了先前曾在Pura 70系列高配版上亮相的免手環心率與健康監測技術。用家只需將手指放置於特定感應區域，即可在幾秒內獲取心率與血氧數據。

【３】M-Pen 3交互升級：支援全新手寫筆與「空鼠模式」，用家在進行PPT演示或簡報播放時，只需手持Mate XT 2即可進行隔空翻頁與雷射筆標註。

預估Mate XT 2的起售價格將維持在19,999元人民幣（約21,800港元）。（微博）

業界預估，Mate XT 2的起售價格將維持在19,999元人民幣（約21,800港元）左右。儘管售價昂貴，但憑藉獨家的「展翼雙內摺」專利技術以及Kirin 9050 Pro的國產晶片算力突破，Mate XT 2在萬元以上的頂級奢華手機市場中，短時間內依然難逢敵手。

來源：微博