iPhone 18 Pro預購時間傳延遲！一文了解延遲原因與最新開賣時間

iPhone 18 Pro預購時間傳延遲 | 蘋果（Apple）已正式發出邀請函，確認將於香港時間2026年9月10日凌晨一點舉辦秋季新品發佈會。不過據悉，今年的iPhone 18 Pro預購時間可能會比往年「遲一些」。過往蘋果習慣在發佈會結束後的首個星期五展開預購，但今年的節奏顯然有了新調整。到底是什麼原因讓蘋果改變這項實施多年的市場慣例？



iPhone 18 Pro預購時間傳延遲！（YouTube）

預購時間為何罕見順延？

據科技媒體MacRumors透露，今年發佈會舉辦時間為美國時間9月9日，若按照以往發佈會當日過後首個星期五開放預購的慣例，時間將落在9月11日。然而，9月11日適逢美國「911恐怖襲擊」25週年紀念日。蘋果公司歷來極為注重社會責任與品牌形象，在重大紀念日通常會保持低調，並避免在此類嚴肅日子推出大型商業銷售與行銷宣傳活動。因此，預購時間將被順延至9月12日或更後的時間，甚至直接調整預售時程。

蘋果公司歷來極為注重社會責任與品牌形象。（路透社）

首款摺機與A20晶片排產壓力

蘋果預計在發佈會上首度亮相iPhone Ultra摺機，由於摺機採用的全新鉸鏈技術與複雜的內部結構，初期生產良率面臨不少考量，產能爬坡速度相對較慢。為了優先確保iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max等主力機型的初期現貨供應，蘋果決定實施分批上市策略。iPhone 18 Pro系列將率先開賣，而摺疊機iPhone Ultra的預購與正式發售時間則可能延後至第四季。

iPhone Ultra的預購與正式發售時間則可能延後至第四季。（YouTube）

同時，iPhone 18 Pro系列首度採用台積電最新的2nm製程A20 Pro晶片，並配備全新可變光圈鏡頭與更高規格的LTPO+螢幕面板。由於先進製程與全新光學零件的早期組裝較為繁複，工廠在備貨調配上需要更多緩衝時間，也是促使蘋果在預購時程上採取更謹慎調度的主因。

工廠在備貨調配上需要更多緩衝時間，也是促使蘋果在預購時程上採取更謹慎調度的主因。（YouTube）

此外，標準版iPhone 18今年將不會在9月登場，而是延後至2027年春季發佈。這種將產品線發佈時間拉開的策略，也是為了減輕秋季供應鏈的總體負擔。

果粉該何時準備搶購？

雖然預購開啟的時間可能有些許微調，但市場預測iPhone 18 Pro的正式發售日期仍大概率鎖定在香港時間9月18日左右。

對於打算第一時間入手iPhone 18 Pro的用家而言，發佈會當天的公佈將是最終定案。建議果粉們先調好鬧鐘，密切留意9月10日官方發佈會上的最新宣佈。

來源：MacRumors