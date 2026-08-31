買iPhone 18 Pro Max定iPhone Ultra摺機？鏡頭／電量7大規格比拼
蘋果首部摺機 iPhone Ultra vs 新旗艦 iPhone 18 Pro Max｜蘋果官方已拍板在9月9日舉行主題為「Surprise and shine」的 Apple Event 秋季發佈會。外媒預言將沒有基礎版 iPhone 18，傳聞中的超輕薄機型2代 iPhone Air 2 也不會出場。
今年的戰場，純粹是兩大頂級旗艦：iPhone 18 Pro Max 與首款摺屏機iPhone Ultra 的廝殺。本文從傳聞中兩機性能規格、外觀顏色、電量、鏡頭、定價等方向分析比較，看完這篇再決定如何課金！
iPhone 18 Pro Max vs iPhone Ultra 螢幕尺寸對決 Round 1
傳統極限還是全新視界？
兩部新機的定位完全不同。iPhone 18 Pro Max 堅守直板機的極致，維持 6.9 吋螢幕配置。尺寸沒變。但蘋果將邊框壓榨到新極限。
另一邊廂，iPhone Ultra 徹底顛覆了現有的操作邏輯，根據權威科技媒體 9to5Mac 的最新情報，這款書本式摺疊機外螢幕落在 5.3 至 5.5 吋之間。
一打開，內螢幕高達 7.6 至 7.8 吋。簡直就是一部可摺屏的 iPad mini。它採用鈦金屬邊框，且機身極薄。為實現無摺痕視覺，蘋果付出了極大代價。
Round 2 鏡頭冇得鬥：iPhone 18 Pro Max 獨有可變光圈主攝
說到相機，Pro Max 用戶絕對笑到最後。MacRumors 的綜合爆料顯示，iPhone 18 Pro Max 依舊保留了最強悍的三鏡頭模組，除了擁有首度搭載的可變光圈主鏡頭，加上升級版潛望式長焦鏡，在低光與景深控制上帶來單反級體驗外。
而 iPhone Ultra 為了控制摺機厚度，僅提供超廣角鏡及主攝鏡頭，放棄了獨立長焦Tele Lens 遠攝鏡頭，僅以 digital zoom 裁切方式提供長焦。對攝影有要求的用家，可以從這個分別作出取捨。
Round 3 解鎖方式：iPhone Ultra 捨棄了 Face ID？
iPhone 18 Pro Max 將繼續使用Face ID，屏幕頂部的「動態島」膠囊藥丸型打孔就進一步縮細。
而iPhone Ultra 為了極端超簿機身，直接取消了 Face ID。取而代之的，是整合在電源鍵的 Touch ID。有人說是倒退，依有人樂見指紋解鎖回歸iPhone，成功敗市場自有公論。
Round 4 核心晶片與使用方法之別：iOS 27 的多工革命
這兩款頂級旗艦的「大腦」均採用台積電 2nm 製程的 A20 Pro 晶片，並配備蘋果自家設計的 C2 5G 數據機。底層運算性能沒有差距。
反而非常期待蘋果是否為在 iOS 27 作出新安排，強化 iPhone Ultra 展開全屏後的多工作業體驗，徹底釋放那 7.8 吋螢幕的潛力。9to5Mac 的報導指出，新系統支援並排應用程式多工處理（Side-by-side app multitasking）與自適應橫向佈局。
Round 5 電量硬仗：iPhone 18 Pro Max 的絕對輾壓
MacRumors 曝光了一個驚人數字：iPhone 18 Pro Max 的電池容量預計將暴增至 5391mAh（美版無實體SIM卡槽，甚至達 5567mAh）。配合 2nm 晶片的低功耗，這可能是史上續航最強的 iPhone。
反觀 iPhone Ultra，為了維持摺疊後的輕薄感，物理電池容量必然縮水。雖然已將電池分成兩份置於摺機左右兩邊，加上 A20 Pro 能挽回部分功耗，但重度使用者出門恐怕得「尿袋」跟身；更令人擔心的是，傳言 iPhone Ultra 可能不支援內建 MagSafe 磁吸功能，需要加設相應機殼才能磁吸無線充電。
Round 6 配色與外觀質感：暗櫻桃紅對決商務深藍，哪款更吸睛？
機身配色更是每年果粉換機的核心考量，兩款頂級旗艦在配色策略上展現出完全不同的調性。iPhone 18 Pro Max 預計將推出全新的主打色：暗櫻桃色，另配淺藍色、銀色以及暗灰色等 4 款選擇。機背將改為金屬磨砂玻璃質感，取代17 Pro Max 的沉穩色調。
首度登場的 iPhone Ultra 採用了極致超薄的鈦金屬邊框與複雜的轉軸結構，鍍膜工藝難度極高，因此首發色系僅有最大路的黑白配：銀色及深藍色。
Round 7 定價：18 Pro Max 最平1199 美元、iPhone Ultra將突破 2000 美元
因近年半導體及晶元材料被AI行業搶貴，無論最後你選那一款，定價都準備究破天際創新高！網媒爆料，iPhone 18 Pro Max 預計維持在 1199 美元起跳。而 iPhone Ultra 則高傲地定價在 2000 美元甚至 2500 美元區間。
(以上關於 iPhone 18 Pro Max 及 iPhone Ultra 的顏色選擇、性能規格、設計細節與定價皆為發佈會前夕的市場傳聞與爆料，不代表最終官方規格。詳細資訊僅供參考，更多原文爆料與發佈會追蹤可參閱 9to5Mac 及 MacRumors 相關報導)