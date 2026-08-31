蘋果首部摺機 iPhone Ultra vs 新旗艦 iPhone 18 Pro Max｜蘋果官方已拍板在9月9日舉行主題為「Surprise and shine」的 Apple Event 秋季發佈會。外媒預言將沒有基礎版 iPhone 18，傳聞中的超輕薄機型2代 iPhone Air 2 也不會出場。

今年的戰場，純粹是兩大頂級旗艦：iPhone 18 Pro Max 與首款摺屏機iPhone Ultra 的廝殺。本文從傳聞中兩機性能規格、外觀顏色、電量、鏡頭、定價等方向分析比較，看完這篇再決定如何課金！



iPhone 18 Pro Max vs iPhone Ultra 螢幕尺寸對決 Round 1

傳統極限還是全新視界？

兩部新機的定位完全不同。iPhone 18 Pro Max 堅守直板機的極致，維持 6.9 吋螢幕配置。尺寸沒變。但蘋果將邊框壓榨到新極限。

iPhone 18 Pro Max 堅守直板機的極致，維持 6.9 吋螢幕配置。尺寸沒變。但蘋果將邊框壓榨到新極限。(網上圖片)

另一邊廂，iPhone Ultra 徹底顛覆了現有的操作邏輯，根據權威科技媒體 9to5Mac 的最新情報，這款書本式摺疊機外螢幕落在 5.3 至 5.5 吋之間。

iPhone Ultra 的外屏橫直比較一般iPhone更方型。（圖片來源：9to5Mac）

一打開，內螢幕高達 7.6 至 7.8 吋。簡直就是一部可摺屏的 iPad mini。它採用鈦金屬邊框，且機身極薄。為實現無摺痕視覺，蘋果付出了極大代價。

iPhone Ultra一打開，內螢幕高達 7.6 至 7.8 吋。簡直就是一部可摺屏的 iPad mini。(網上圖片)

Round 2 鏡頭冇得鬥：iPhone 18 Pro Max 獨有可變光圈主攝

說到相機，Pro Max 用戶絕對笑到最後。MacRumors 的綜合爆料顯示，iPhone 18 Pro Max 依舊保留了最強悍的三鏡頭模組，除了擁有首度搭載的可變光圈主鏡頭，加上升級版潛望式長焦鏡，在低光與景深控制上帶來單反級體驗外。

iPhone 18 Pro Max 依舊保留了最強悍的三鏡頭模組。(網上圖片)

iPhone 18 Pro Max 依舊保留了最強悍的三鏡頭模組。(網上圖片)

而 iPhone Ultra 為了控制摺機厚度，僅提供超廣角鏡及主攝鏡頭，放棄了獨立長焦Tele Lens 遠攝鏡頭，僅以 digital zoom 裁切方式提供長焦。對攝影有要求的用家，可以從這個分別作出取捨。

iPhone Ultra 為了控制摺機厚度，僅提供超廣角鏡及主攝鏡頭 (網上圖片)

Round 3 解鎖方式：iPhone Ultra 捨棄了 Face ID？

iPhone 18 Pro Max 將繼續使用Face ID，屏幕頂部的「動態島」膠囊藥丸型打孔就進一步縮細。

iPhone 18 Pro Max 將繼續使用Face ID，屏幕頂部的「動態島」膠囊藥丸型打孔就進一步縮細。(網上圖片)

而iPhone Ultra 為了極端超簿機身，直接取消了 Face ID。取而代之的，是整合在電源鍵的 Touch ID。有人說是倒退，依有人樂見指紋解鎖回歸iPhone，成功敗市場自有公論。

iPhone Ultra 為了極端超簿機身直接取消了 Face ID。取而代之是整合於電源鍵的 Touch ID。(網上圖片)

Round 4 核心晶片與使用方法之別：iOS 27 的多工革命

這兩款頂級旗艦的「大腦」均採用台積電 2nm 製程的 A20 Pro 晶片，並配備蘋果自家設計的 C2 5G 數據機。底層運算性能沒有差距。

兩款iPhone 2026 頂級旗艦的「大腦」均採用台積電 2nm 製程的 A20 Pro 晶片。

反而非常期待蘋果是否為在 iOS 27 作出新安排，強化 iPhone Ultra 展開全屏後的多工作業體驗，徹底釋放那 7.8 吋螢幕的潛力。9to5Mac 的報導指出，新系統支援並排應用程式多工處理（Side-by-side app multitasking）與自適應橫向佈局。

Round 5 電量硬仗：iPhone 18 Pro Max 的絕對輾壓

MacRumors 曝光了一個驚人數字：iPhone 18 Pro Max 的電池容量預計將暴增至 5391mAh（美版無實體SIM卡槽，甚至達 5567mAh）。配合 2nm 晶片的低功耗，這可能是史上續航最強的 iPhone。

iPhone 18 Pro Max 的電池容量預計將暴增至 5391mAh（美版無實體SIM卡槽，甚至達 5567mAh）

反觀 iPhone Ultra，為了維持摺疊後的輕薄感，物理電池容量必然縮水。雖然已將電池分成兩份置於摺機左右兩邊，加上 A20 Pro 能挽回部分功耗，但重度使用者出門恐怕得「尿袋」跟身；更令人擔心的是，傳言 iPhone Ultra 可能不支援內建 MagSafe 磁吸功能，需要加設相應機殼才能磁吸無線充電。

iPhone Ultra，為了維持摺疊後的輕薄感，將電池分成兩份置於摺機左右兩邊。

Round 6 配色與外觀質感：暗櫻桃紅對決商務深藍，哪款更吸睛？

機身配色更是每年果粉換機的核心考量，兩款頂級旗艦在配色策略上展現出完全不同的調性。iPhone 18 Pro Max 預計將推出全新的主打色：暗櫻桃色，另配淺藍色、銀色以及暗灰色等 4 款選擇。機背將改為金屬磨砂玻璃質感，取代17 Pro Max 的沉穩色調。

首度登場的 iPhone Ultra 採用了極致超薄的鈦金屬邊框與複雜的轉軸結構，鍍膜工藝難度極高，因此首發色系僅有最大路的黑白配：銀色及深藍色。

Round 7 定價：18 Pro Max 最平1199 美元、iPhone Ultra將突破 2000 美元

因近年半導體及晶元材料被AI行業搶貴，無論最後你選那一款，定價都準備究破天際創新高！網媒爆料，iPhone 18 Pro Max 預計維持在 1199 美元起跳。而 iPhone Ultra 則高傲地定價在 2000 美元甚至 2500 美元區間。

(以上關於 iPhone 18 Pro Max 及 iPhone Ultra 的顏色選擇、性能規格、設計細節與定價皆為發佈會前夕的市場傳聞與爆料，不代表最終官方規格。詳細資訊僅供參考，更多原文爆料與發佈會追蹤可參閱 9to5Mac 及 MacRumors 相關報導)