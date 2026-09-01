庫克卸任 Apple CEO！2026年8月31日，Tim Cook（提姆·庫克）發佈了給蘋果全體員工的內部告別信，並於9月1日正式結束長達15年的Apple行政總裁（CEO）生涯，轉任董事會執行主席。新任CEO則由硬件工程資深副總裁John Ternus（約翰·特納斯）接任。回顧庫克執政的15年，帶來了甚麼重大改變，今次就帶大家了解一下庫克在任時的5大革新產品。



庫克卸任Apple CEO！（X）

庫克在告別信中寫道，自己將無比懷念這份深愛的職務，並再次向創辦人「教主」Steve Jobs（史提夫·喬布斯）致敬。

2011年庫克從喬布斯手中接過掌門印信時，外界滿是質疑，認為這個「供應鏈狂人」缺乏產品靈魂。然而15年過去，蘋果市值從3,500億美元一路飆升突破4萬億美元，全球活躍裝置突破25億台。庫克不僅用極致的營運商業力反駁了疑慮，更打造出多款深刻影響人類生活形態的硬件與生態系產品。

蘋果市值從3,500億美元一路飆升突破4萬億美元。（X）

回顧庫克執政的15年，盤點其在任時的5大革新產品：

1. Apple Watch：從穿戴裝置到全球健康守護者

2014年發佈，2015年正式上市的Apple Watch，是庫克完全掌權後推出的首款全新硬件產品。最初大眾以為它只是一款炫耀性質的科技時尚配件，但庫克迅速調整策略，將其重塑為「個人健康與安全」的隨身中心。透過心電圖（ECG）、血氧檢測、跌倒偵測及緊急求救等功能，Apple Watch成功轉型為救命神器，更幫助蘋果一舉超越瑞士鐘錶業，成為全球銷量最高的手錶品牌。

Apple Watch（第一代）是是蘋果公司2014年9月發行的手錶產品，於2015年4月發售。（Reddit）

2. AirPods：徹底砍掉耳機孔，定義無線音訊時代

2016年蘋果隨同iPhone 7砍掉3.5mm耳機孔並推出AirPods時，市場湧現大量的嘲諷與不安。但這款小巧的無線耳機很快成為蘋果史上增長最快的配件產品。AirPods憑藉配對順暢度、極低延遲以及後來主動降噪（ANC）與空間音訊（Spatial Audio）的加入，徹底改變了全球消費者的聆聽習慣。如今AirPods的單獨年營收甚至能輕鬆擠進《Fortune》世界500強企業，成為庫克在生態系圍牆建設上的代表作。

Apple AirPods（第一代）是蘋果公司於2016年推出的首款真無線藍牙耳機，搭載專屬的 Apple W1晶片。（Apple）

3. Apple Silicon（M系列晶片）：告別Intel，掌控硬件靈魂

如果說喬布斯建立了蘋果的軟件優勢，那麼庫克最大的硬件功績之一，就是在2020年宣佈Mac電腦徹底告別Intel，全面改用自研的Apple Silicon（M1系列晶片）。這項戰略轉型展現了庫克對供應鏈晶片設計能力的絕對自信。M系列晶片以極高的能效震撼了電腦產業，不僅讓MacBook的續航力與效能取得平衡，更讓iPhone、iPad、Mac之間的自研晶片架構徹底貫通，奠定了蘋果在硬件效能上的絕對自主權。

Apple 晶片（Apple Silicon）是蘋果公司自行設計、基於ARM架構的系統單晶片（SoC）總稱。（Threads）

4. Apple Services（訂閱服務生態系統）：從賣硬件轉型為服務帝國

庫克最具前瞻性的商業決定，莫過於意識到硬件市場終將迎來飽和，並在2019年全力推動蘋果向「服務業」轉型。透過Apple Music、iCloud+、Apple Pay、Apple TV+及Apple Arcade等服務，庫克成功把數以億計的iPhone用家轉化為高黏性的每月訂閱用家。根據Apple官方財報，服務業務已成為蘋果毛利最高、增長最穩健的第二曲線，年營收突破900億美元，讓蘋果即便在硬件換機週期拉長時，依然具備無堅不摧的盈利能力。

透過Apple Music、iCloud+、Apple Pay、Apple TV+及Apple Arcade等服務推動蘋果向「服務業」轉型。（Apple）

5. Apple Vision Pro：劃時代的空間運算實驗

2023年全球開發者大會（WWDC）上發佈的Apple Vision Pro，是庫克為蘋果鋪設的下一個十年戰場。儘管售價高昂且屬於初期探索產品，但其頂級的顯示技術、無需控制器的眼動與手勢追蹤系統，展現了蘋果在顯示工程與軟件整合上的頂尖實力。這是庫克在CEO任期內發佈的最後一款劃時代全新平台，為交棒給工程出身的John Ternus留下了充滿想像空間的未來藍圖。

Apple Vision Pro是一部由蘋果公司推出的混合實境空間運算裝置。（Apple）

庫克時代落幕：一個極致商業與生態系帝國的誕生

從2011到2026，Tim Cook用15年的時間證明了自己的價值。他不僅帶領蘋果度過了失去喬布斯的陣痛期，更用精密的供應鏈管理、精準的商業佈局，以及無可替代的產品生態系，將蘋果推上了人類企業史上的極致巔峰。隨着特努斯（John Ternus）接過行政總裁重任，庫克留在蘋果的印記，早已深深烙印在數十億人的日常生活之中。