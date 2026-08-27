Apple首款摺機iPhone Ultra不受歡迎？調查指75%美國人嫌貴無意買

一項由第三方機構於8月13日至17日，面向美國成年人開展的在線調查顯示，iPhone摺機在當前市場中的接受度整體偏低。本次調查共覆蓋2605名受訪者，結果顯示，有75%的美國成年人明確表示無意購買此類設備。



從年齡結構來看，各代際群體對該產品的興趣均不突出。出生於1946年至1964年的嬰兒潮一代中，83%人持否定態度；1965年至1980年出生的X世代，該比例為77%；1981年至1996年出生的千禧一代為68%；而1997年至2012年出生的Z世代雖相對積極，仍有69%表示不會考慮入手。

一項由第三方機構於8月13日至17日面向美國成年人開展的在線調查顯示，摺疊屏iPhone在當前市場中的接受度整體偏低。（AI生成圖片）

儘管如此，仍有約四分之一的受訪者展現出購買意願。對於尚處於發展初期、用戶基礎有限的摺疊屏手機品類而言，這一比例仍構成可觀的潛在需求空間。

價格敏感度在此次調研中表現顯著。受訪者整體願意為摺疊屏iPhone支付的平均金額為781美元，約合港幣6120元，甚至略低於預計將於年內發布的標準版iPhone 18的起售價799美元（約港幣6260元）。

細分來看，Z世代接受度最高，平均心理價位為919美元（約港幣7200元）；千禧一代為859美元（約港幣6730元）；X世代為690美元（約港幣5410元）；嬰兒潮一代則僅為572美元（約港幣4480元）。

價格敏感度在此次調研中表現顯著。（AI生成圖片）

而據多方訊息綜合研判，蘋果計劃推出的首款摺疊屏iPhone，其定價很可能突破2000美元（約港幣15677元），遠高於當前消費者普遍預期。

此前，公司已就部分產品線的價格調整作出說明。受全球記憶體晶片成本顯著上升影響，蘋果已於2026年6月上調Mac與iPad等設備售價。但同期，iPhone、Apple Watch及AirPods系列產品尚未跟進調價。

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