Wi-Fi網速慢關藍牙有用嗎？拆解訊號干擾迷思　教你5招加速免斷連

Wi-Fi網速慢關藍牙有用嗎？手機或電腦網速變慢時，不少人習慣順手將藍牙關閉，希望能「省下頻寬」讓Wi-Fi順暢一點。這個看似無厘頭的做法，在過去舊設備上確實有點道理，但在今日的無線網絡環境下，關閉藍牙通常不是最有效的解法。如果用家發現網絡出現Lag爆、睇片不斷轉圈或打機ping值飆高，在委屈自己斷開藍牙耳機或手錶之前，還有好幾個更值得先嘗試的改善方法。



Wi-Fi網速慢關藍牙有用嗎？（AI生成）

為何藍牙會跟Wi-Fi「打架」？

藍牙與傳統的2.4GHz Wi-Fi採用了同一個無線電頻段（2.402GHz至2.480GHz）。在空間狹小的頻段裏，藍牙裝置會透過跳頻技術不斷變換頻道，而2.4GHz Wi-Fi也在同一個區塊傳輸資料。當兩者距離太近或大量發射訊號時，容易發生訊號碰撞，導致封包遺失及重傳，表現在用家面前就是「網絡卡頓」。

藍牙可能會幹擾Wi-Fi網絡，但僅限於2.4 GHz頻段。（AI生成）

現代的手機、電腦與router大多已內建「藍牙共存（Wi-Fi Coexistence）」機制。只要用家的設備與無線網絡處於較新的規格，兩者其實能和平共處，關閉藍牙帶來的網速提升微乎其微。

比「關閉藍牙」更值得先試的5個加速方法

如果不想為了順暢上網而放棄連線藍牙耳機，建議優先嘗試以下幾招更根本的優化技巧：

1.切換至5GHz或6GHz頻段（最見效）

這是解決無線干擾最徹底的方法。藍牙只會佔用2.4GHz頻段，只要將手機或電腦連線至router的5GHz或最新的6GHz SSID（無線網絡名稱），立刻就能走上另一條毫無藍牙干擾的「高速公路」。

做法：在Wi-Fi連線選單中，選擇後綴帶有_5G或5GHz的名稱連線。

2. 手動更改2.4GHz的信道（Channel）

如果因為距離router較遠、牆壁阻隔而只能連線2.4GHz，請不要將頻道設定為「Auto（自動）」。在2.4GHz的所有頻道中，只有1、6、11這三個頻道彼此完全不重疊。

做法：登入家用路由器管理後台（通常為192.168.1.1或192.168.0.1），將2.4GHz的Channel設定固定為1、6或11，能顯著降低鄰居與藍牙訊號的干擾。

將2.4GHz的Channel設定固定為1、6或11，能顯著降低鄰居與藍牙訊號的干擾。（AI生成）

3. 開啟網卡的「藍牙共存模式」

許多Windows手提電腦與桌上型電腦的無線網卡，預設並未啟動最佳的共存優化，調整網卡與路由器的進階相容設定能大幅減少訊號碰撞。

做法（Windows系統）：

按下Win + X鍵，點擊「裝置管理員（Device Manager）」。

展開「網絡介面卡」，找到你的Wi-Fi網卡並點擊右鍵選擇「內容」。

切換至「進階」分頁，尋找Bluetooth Collaboration或Bluetooth Coexistence，將其切換為Enable（啟用）。

展開「網絡介面卡」，找到你的Wi-Fi網卡並點擊右鍵選擇「內容」。

4. 保持實體距離與拉開干擾源

實體環境的雜訊往往比藍牙本身更可怕。微波爐、USB 3.0外接硬碟盒、未屏蔽的Hub轉接器，運作時發出的電磁波都會劇烈干擾2.4GHz Wi-Fi。

做法：確保無線路由器周圍50釐米內沒有外接硬碟、USB 3.0擴充埠或金屬遮蔽物；人離路由器越近，訊號自動切換至高頻段的成功率越高。

5. 將2.4GHz頻寬縮減至20MHz

不少人以為把頻寬開到40MHz網速才會快，但40MHz在擁擠的2.4GHz頻段中就像一輛佔用雙線車道的巨無霸巴士，反而更容易撞上藍牙與鄰居的訊號，導致頻繁掉封包。

做法：進入路由器後台，將2.4GHz的頻道寬度（Bandwidth / Channel Width）鎖定在20MHz，連線品質反而會變得非常穩定。