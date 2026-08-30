屋企Wi-Fi慢真兇竟是植物？專家揭盆栽吸訊號　移開網速即飆升36%

家中網路老是跑不動，先別急著打電話抱怨電信業者，因為讓Wi-Fi龜速的「真兇」，可能就藏在你家裡！英國寬頻研究機構Broadband Genie最新的實驗顯示，家中的綠色植物，居然可能是拖垮Wi-Fi速度的元兇之一。



研究指出，只要將無線網路分享器（路由器，router）移開植物，網速平均能提升36%，反之，如果router被植物圍繞，速度最多可能下降40%。

研究指出，只要將無線網路分享器（router）移開植物，網速平均能提升36%，反之，如果router被植物圍繞，速度最多可能下降40%。（unsplash@TechieTech Tech）

專家揭家裡「這東西」竟是Wi-Fi慢速元凶 網速恐狂掉40%

英國家居設計雜誌《理想家居（Ideal Home）》引述這項實驗指出，當研究團隊將無線網路分享器擺在被四盆大型植物包圍的環境中時，平均下載速度僅有84Mbps。然而，當他們將這些盆栽移開後再進行測試，網速立刻飆升至114Mbps，兩者差距高達三成以上。

專家解析：盆栽如何吸收與反射訊號？

Broadband Genie的寬頻專家Peter Ames解釋了背後的科學原理，「Wi-Fi本質上是一種無線電波傳輸的訊號。當訊號在傳輸過程中，被高密度的障礙物阻擋時，能量就容易被吸收或反射，導致訊號變弱。」

Broadband Genie的寬頻專家Peter Ames解釋了背後的科學原理。（AI生成圖片）

他進一步指出，植物本身就是這樣的障礙物。特別是植物的花盆，裡頭裝滿了潮濕的泥土，加上植物濃密的葉片，會共同作用吸收無線電波的能量。這就好比在訊號傳輸路徑上架了一道「濕漉漉的牆」，使訊號變弱。因此，如果你的router正好被植物重重包圍，尤其是在較小的空間裡，連線就容易變得不穩定或速度緩慢。

【延伸閱讀】TP-Link發佈Wi-Fi 8 Router Archer 8！與Wi-Fi 7區別一文講清（點擊連結看原文）

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Router擺放兩大原則

寬頻專家Tom Heywood建議，想改善網速，首要之務是檢查router的擺放位置。最好的擺法是將router放在家中「中央且較高」的位置，並盡量確保周圍空曠，避免被任何物品遮擋。

他提醒，不只是植物，許多家庭常見的物品，如：魚缸（因為水會吸收訊號）、厚重的水泥牆，甚至是金屬傢俱，都可能對Wi-Fi訊號造成干擾。

兼顧綠意與網速：分散擺放、遠離潮濕物

保持距離：避免讓盆栽群聚在無線網路分享器附近。

留意體積：特別是體積大、土壤潮濕的盆栽，務必讓它們離router遠一點。

注意路徑：即使是幾盆小型植物，如果它們正好位於router與你常用的裝置（如電腦、手機）之間的訊號路徑上，仍有可能造成網速下降。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：住飯店別敲門說「打擾了」！恐讓好兄弟生氣，命理師教正確做法】