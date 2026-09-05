Tesla Cybercab美國正式載客　不設軚盤踏板側鏡　Robotaxi登場

9月4日早間，Tesla官方微博發聲，官宣Cybercab正式在美國奧斯汀投入運營。



Tesla表示，Tesla Cybercab正式在美國奧斯汀投入運營。Cybercab為無人駕駛而生，無需方向盤、踏板和後視鏡，將用戶從駕駛中解放，把路上的時間還給乘客。

Tesla Cybercab在美國奧斯汀投入運營。（Reuters）

官方還稱，私家車約95%的時間都處於停放狀態，而Cybercab會持續行駛以更高使用效率，承擔更多出行需求。

香港時間9月3日，Tesla在美國德克薩斯州奧斯汀舉行Cybercab發布會。

這是Tesla首款完全為無人駕駛出行設計的量產車型：整車沒有方向盤、沒有油門和煞車踏板，也沒有傳統後視鏡，車內只有兩個乘客座位和一塊中控交互屏，所有行駛決策由FSD全自動駕駛系統完成。

Tesla Cybercab於奧斯汀投入運營▼▼▼

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與此同時，Tesla官網已經更新《Cybercab乘員指南》。

根據官網訊息，Cybercab的載人乘車服務，僅在美國德克薩斯州奧斯汀市的限定區域開放；美國佛羅里達州坦帕、邁阿密，以及德克薩斯州達拉斯、休斯頓等地的Robotaxi車隊現階段由改造後的Model Y運營。

回顧時間線，Cybercab概念車2024年10月首次公開；2026年2月首台量產車於德州超級工廠下線，4月開啟規模化生產；

6月30日，無方向盤量產版登陸奧斯汀公共道路開展測試；7月啟動內部員工園區通勤試運營。

6月30日，無方向盤量產版登陸奧斯汀公共道路開展測試。（Reuters）

Tesla還針對奧斯汀急救人員完成事故應急處置專項培訓，車型也在今年5月底拿到美國環保署排放合規認證，從概念亮相到落地商用用時不足兩年。

第三方Robotaxi追蹤網站的數據顯示，Tesla無人監督Robotaxi車隊自6月底規模大幅擴張約200%，數量由6月30日的57輛增長至8月31日的156輛。

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