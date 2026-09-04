Tesla FSD新功能登場！自動避開凹凸爛路坑洞　馬斯克發文證實

據媒體報道，Tesla FSD即將迎來一項重要改進——自動避開路面坑窪，馬斯克近日確認，這項功能很快就會推出。



事實上，「避開坑窪」已經在FSD v14的更新說明中出現了一段時間，被列為即將加入的改進功能。

馬斯克近日確認，自動避開路面坑窪的功能「很快就會推出」。（X@Elon Musk）

車輛駛入或碾過坑窪，輕則可能造成輪胎和輪轂損壞、四輪定位出現問題，嚴重時甚至可能導致車內乘員受傷或車輛遭受重大損壞。

馬斯克在上周日晚間發布的一篇帖子中表示，FSD的自動避坑功能「很快就會推出」。

目前，FSD在避開道路障礙物方面已經表現得相當不錯，例如紙箱、馬糞、車輛零部件以及其他道路雜物等，都能夠較好地識別和規避。

目前，FSD在避開道路障礙物方面已經表現得相當不錯。（Tesla）

不過對於某些特殊路況，FSD仍存在識別困難，其中路面坑窪以及道路佈局突然發生的變化，仍是FSD目前比較容易遇到問題的場景。

這可能意味著，FSD的三維環境建模系統仍需要更多數據訓練，或者需要加入新的算法邏輯，以便識別那些人眼很容易發現、可能對車輛造成損壞的坑洞和道路凸起，並及時採取避讓措施。

但路面坑窪以及道路佈局突然發生的變化，仍是FSD目前比較容易遇到問題的場景。（Tesla）

值得注意的是，早在2019年4月，就有一名Tesla車主首次提出希望車輛能夠自動避開坑窪。當時馬斯克回應稱，Tesla「肯定會」開發這項功能。

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到了2020年8月，馬斯克又表示，Tesla正在對道路上的凸起和坑窪進行數據標註，讓車輛能夠根據情況自動減速，或者直接繞開這些路面障礙。

對於FSD而言，能夠避開道路上的嚴重坑窪和其他異常路況，是實現更高級別自動駕駛不可或缺的一項能力。

而這一願景將從本周開始邁出新的重要一步——Tesla計劃即將推出Cybercab。

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