Tesla Robotaxi實測災難級！3.7公里開66分鐘　鐵粉棄車改叫Uber

據electrek報道，Tesla Robotaxi服務在德州正遭遇一波口碑崩塌，而這次的差評主力不是別人，恰恰是Tesla自己的鐵粉和品牌大使。



8月22日，一位自稱Tesla品牌大使的用戶Reggie Overton發帖詳述了自己的糟心經歷。

據electrek報道，Tesla Robotaxi服務在德州正遭遇一波口碑崩塌。（Reuters）

他的目的地距離上車點僅2.3英里（約3.7公里），Robotaxi卻預估要開1小時6分鐘。致電客服被告知是系統bug，預估時間一度降到16分鐘，但實際路線從未改變，隨後又回到57分鐘。

3.7公里路線 Tesla Robotaxi居然預估66分鐘才能到達

客服承認看到了同樣離譜的預估，卻表示無法改派車輛，只建議他留個評價。一行人最終修改目的地、中途下車，改叫Uber抵達。

Overton抱怨連退款都沒拿到，不過，在他的帖子獲得超63萬次瀏覽後，Tesla官方賬號才回應，稱已提供退款並將繼續改善乘車體驗。

一行人最終修改目的地、中途下車，改叫Uber抵達。（X@reggieoverton）

另一位擁有四輛Tesla的忠實車主TexasTSLA，則在持續記錄一連串失敗訂單。

8月17日他被Robotaxi扔在距離自己車輛3英里遠的地方，客服以臨近下班為由拒絕處理。兩天後他一天打了三單，第二單車輛在目的地附近「恐慌」錯過下車點，最後是遠程人工接管才把他們送到。

第三單車輛反覆路過目的地卻不停，一行人只能下車步行。8月21日他又拍到一輛Robotaxi直接卡死在馬路中間。他最後寫道：

Tesla做得更好點吧，我不會再坐這種車了。

並且，面對粉絲質疑時，他曬出視頻強調自己就在Tesla批准的極小地理圍欄內乘車。

事實上這已是Tesla的老問題，今年4月在達拉斯和休斯頓上線時，服務就被限制在極小的地理圍欄內，而所謂「無人監督」運營，仍離不開遠程人工給車輛兜底。

數據顯示，Tesla Robotaxi今年1至7月無人監督行駛總里程僅38萬英里，平均每周約1.5萬英里，相比之下Waymo每周已在全美10多座城市完成超50萬次完全無人付費載客，且未出現如此密集的翻車投訴。

目前，Tesla正籌備9月3日在奧斯汀的Cybercab活動，準備再次向投資者描繪Robotaxi的宏大願景。但現在就連最寬容的鐵粉都開始錄視頻吐槽時，無疑給Tesla的無人網約車敘事蒙上一層陰影。

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