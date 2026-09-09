榮耀 Magic9 Pro Max 影音神器｜搭載500mm巨砲增距鏡與3D結構光

Honor 榮耀 Magic9 Pro Max 影音神器｜榮耀今日（9月9日）正式啟動十週年重構之作「榮耀Magic9 Pro Max」的官方預熱，並宣告新機將於2026年9月28日的『榮耀Magic盛典』上正式發佈。這是榮耀首次在Magic系列中引入「Pro Max」後綴，直接拉滿頂級影像旗艦的規格配置。接下來就帶大家看看這部影音怪獸手機。



榮耀 Magic9 Pro Max「苔青」配色。（bilibili）

ARRI 阿萊電影機轉塔造型，「苔青」金屬一體機身解析

機身外觀大幅打破傳統手機鏡頭排列。後置模組採用「大導之眼」設計，靈感源自德系頂級電影機品牌阿萊（ARRI）的經典「1+2」轉塔鏡佈局，左側是一枚超大圓形主鏡頭，右側則緊湊排列兩枚小圓鏡頭，呈現出極具工業感的復古電影機美學。

靈感源自德系頂級電影機品牌阿萊（ARRI）的經典「1+2」轉塔鏡佈局。（bilibili）

機身質感方面，榮耀Magic9 Pro Max採用金屬一體機身搭配精細的拼接工藝，並首發「苔青」全新配色。綠色調中帶有金屬沉穩的磨砂質感，防指紋能力與握持手感均經過重新調校。

綠色調中帶有金屬沉穩的磨砂質感，後置模組命名「大導之眼」。（bilibili）

阿萊雙2億影像系統有多強？連500mm外接巨砲增距鏡都來了

作為十週年影像重頭戲，榮耀與阿萊深度聯調，推出「雙2億像素」頂級鏡頭方案：

2億阿萊雲台級主鏡頭：配置1/1.28吋超大底感光元件與f/1.57超大光圈，內置雲台級防震結構，大幅提升手持慢快門與動態影片拍攝的穩定度。

2億阿萊超夜神長焦鏡頭：採用1/1.4吋超大底潛望式長焦感光元件，搭配f/2.6光圈，專門針對極暗光環境下的遠距離拍攝進行光學降噪與細節重建。

2億阿萊雲台級主鏡頭＋2億阿萊超夜神長焦鏡頭。（bilibili）

除了本體鏡頭，榮耀同步構建專業攝影擴展生態。除了可搭配專屬影像手柄外，首發更直接推出兩款外接增距鏡配件：200mm拇指增距鏡（G200）以及專為極致遠攝打造的500mm榮耀巨砲增距鏡（G500），將手機光學變焦焦段推向全新界限。

8800mAh青海湖電池搭配高通Snapdragon超級至尊版

機身內部嵌入高達8800mAh的巨量「青海湖電池」，刷新了同級旗艦手機的電量紀錄，直接解決高強度影像拍攝下的耗電痛點。

效能核心搭載高通最新世代的Snapdragon超級至尊版，並首批搭配LPDDR6高速記憶體，在數據傳輸速率與影像AI算力處理上提供頂級支援。

200mm拇指增距鏡以及專為極致遠攝打造的500mm榮耀巨砲增距鏡。（bilibili）

2K 2.5D直屏與雙3D解鎖是什麼規格？MagicOS 11帶來什麼AI體驗？

正面屏幕採用6.85吋2K解像度2.5D大R角直屏，兼顧曲面屏的柔順手感與直屏的精準觸控。屏幕支援120Hz LTPO動態刷新率與4320Hz超高頻PWM護眼調光。

MagicOS 11的Liquid Glass。（Instagram）

安全性配置上，榮耀Magic9 Pro Max直接給滿「雙3D」安全防線：同時搭載3D結構光人臉識別與3D超聲波屏幕下指紋解鎖，無論是戴口罩、暗光環境或濕手操作都能快速解鎖。

電源鍵、音量鍵及影相專用按鍵。（bilibili）

系統方面，新機首發搭載MagicOS 11，升級後的YOYO智能體具備超長鏈路任務的自主拆解與執行能力，UI介面則導入琉光與蜂鳥架構，呈現出極具流動感的液態玻璃視覺效果。