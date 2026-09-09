蘋果iPhone Duo研發10年！由Tim Cook主導推進　入場費恐破1.7萬

在蘋果新品發布會開幕之前，知名記者Mark Gurman詳細披露了摺機iPhone（iPhone Duo / iPhone Ultra）長達十年的研發歷程。據悉，蘋果摺機項目由前CEO庫克（Tim Cook）推動完成。早在2016年，蘋果就已經啟動了摺機iPhone項目。



2020年，庫克在結束中國之行回到美國時，對摺機表現出了濃厚的興趣，於是他要求蘋果硬件團隊加速開發摺機設備。通常情況下，庫克很少參與新產品的構思，但摺機是一個例外。該項目從開展項目到最終面世，庫克都發揮了至關重要的作用。

在蘋果新品發布會開幕之前，Mark Gurman詳細披露了摺機iPhone長達十年的研發歷程。（X@Saurav_DJ47）

在庫克的推動下，蘋果並沒有從摺機iPad切入，而是將研發焦點轉向了摺機iPhone。一位知情人士透露，庫克是蘋果摺機iPhone的最大推動者，他在亞洲隨處可見摺機手機，並表示蘋果必須在這個領域佔據一席之地。

關於摺機iPhone的定價，蘋果最初設定的目標價為1999美元（約港幣15700元），然而記憶體短缺危機，導致蘋果徹底突破了原有的成本控制目標。知情人士表示，近幾週內公司評估了多種定價方案，這款摺機機型定價有可能是2199美元（約港幣17000元）。

iPhone Duo定價有可能是2199美元。

需要注意的是，2199美元是最基礎的256GB版本，由於儲存晶片價格飆升，大容量版本的售價可能接近3000美元（約港幣23500元）。作為對比，標準版iPhone目前的起售價為799美元（約港幣6270元），而iPhone 17 Pro的起售價則為1099美元（約港幣8600元）。

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