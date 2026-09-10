iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8規格對比：Apple首款摺機值得買嗎

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8規格對比：Apple首款摺機值得買嗎首款摺疊旗艦iPhone Duo正式登場，定價由17,499港元起跳。這部備受矚目的新機直接殺入Samsung統治多年的領地，強勢對決最新發佈的Galaxy Z Fold 8。今次就帶大家詳細比對兩款機型，到底有甚麼差異，買摺機買邊款好。



iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8規格對比。（AI生成）

特殊機身結構：iPhone Duo拿在手上像「健身器材」？

摺疊手機的輕薄程度直接決定了日常使用的舒適度，iPhone Duo展開時厚度僅有5.2mm，確實展現了極致的工程工藝，但當合上機身時，厚度卻達到11.3mm，機身重量更是高達254g。

iPhone Duo機身重量更是高達254g。（Bloomberg）

對比之下，Samsung Galaxy Z Fold 8在經歷數代迭代後，機身已優化至合上時約9.7mm厚、重量僅201g。兩者相差足足53g。對於習慣單手操作或長時間握持的用家來說，iPhone Duo在摺合狀態下顯得相當重。

Galaxy Z Fold 8外螢幕達6.2吋。（Samsung）

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 規格對比 規格項目 Apple iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 內螢幕尺寸 7.6吋nano-texture 防反光屏 7.6吋Dynamic AMOLED 2X 外螢幕尺寸 5.4吋 6.2吋 摺合厚度 / 重量 11.3mm / 254g 9.7mm / 201g 處理器 A20 Pro Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy 後置相機 雙48MP（主鏡+超廣角，2x裁切長焦） 50MP主鏡+12MP超廣角+10MP 3x光學長焦 生物辨識 側邊按鍵Touch ID（指紋辨識） 側邊按鍵指紋辨識 / 人臉解鎖 宣稱續航力 內屏影片播放最長31小時 影片播放最長26小時 官方售價 HK$17,499起 HK$14,398起

相機與生物辨識：萬七蚊買「規格降級」？

除了重量之外，相機配置也是爭論的焦點，售價逼近1.75萬港元的iPhone Duo，背面僅配備雙48MP鏡頭（主鏡頭與超廣角），並未搭配獨立的長焦鏡頭，所謂的2x光學品質變焦完全依靠主鏡頭裁切。相反Galaxy Z Fold 8則保留完整的三鏡頭系統，包含一顆獨立的3x光學長焦鏡頭。對於習慣使用Pro系列高倍變焦拍攝的攝影愛好者而言，iPhone Duo的鏡頭組合難免令人感到遺憾。

Galaxy Z Fold 8合上時約9.7mm厚、重量僅201g。（Bloomberg）

另一項讓人意想不到的改變是生物辨識系統。iPhone Duo完全取消了Face ID，改為將Touch ID整合於電源側鍵。雖然這樣能讓用家無論在開合狀態下都能用同一位置解鎖，但對於已經習慣Face ID的用家來說，心理上難免有種「退回過去」的感受。

續航與螢幕技術：Apple雙電池演算法的反擊

儘管在重量與相機上有所妥協，iPhone Duo在續航力與螢幕顯示上仍展現出強大的實力：

續航表現亮眼：iPhone Duo採用全新雙電池架構與智能電力分配演算法，官方宣稱內螢幕播放影片時間最長可達31小時，超越了Galaxy Z Fold 8（內建4,800mAh電池）的26小時續航表現。

螢幕抗光與摺痕處理：iPhone Duo內螢幕採用nano-texture霧面防反光結構，搭配全新的屏下自拍鏡頭，在大多數正常視角下能顯著降低摺痕的視覺存在感。雖然在特定光線角度下中央摺線與屏下鏡頭區域依然隱約可見，但整體的閱讀與觀影體驗依然相當優異。

iPhone Duo內螢幕採用nano-texture霧面防反光結構。（Apple）

從首波測試結果來看，iPhone Duo並非一部完美無瑕的產品，而是Apple對於「iPhone + iPad mini二合一」形態的一次大膽嘗試。它帶來了強大的多工作業體驗與頂級續航，但同時也讓用家承擔了254g的重量、缺少獨立長焦鏡頭以及Touch ID的回歸。

iPhone Duo是Apple對於「iPhone + iPad mini二合一」形態的一次大膽嘗試。（Apple）

至於第一代柔性螢幕在長時間使用後的鉸鏈耐用度與抗刮能力，仍有待10月23日正式開售後，市場與長期用家給出最終解答。

來源：Engadget