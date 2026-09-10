iPhone Duo比併iPhone 18 Pro：摺機vs傳統旗艦6大規格差異全解析

撰文：黃浩晉
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iPhone Duo 比併 iPhone 18 Pro ，新機如何選擇？iPhone 18 Pro比拼iPhone Duo：Apple正式發佈年度旗艦系列iPhone 18 Pro系列，以及萬眾矚目的首款摺機iPhone Duo。一邊是代表傳統智能手機工藝巔峰的直板旗艦，另一邊是首度跨足摺疊屏領域的全新產品。對於準備換機的用家來說，這兩款產品不僅價差高達7,000港元，更在硬件配置上展現了截然不同的取捨。以下為大家梳理這兩款新機的六大核心差異。

iPhone 18 Pro比拼iPhone Duo。（9to5mac）
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形態與尺寸：5.2mm超薄摺疊對決傳統一體成型

iPhone Duo最吸引眼球的莫過於其外形設計。摺疊狀態下，它是一部配備5.4吋外螢幕的緊湊型手機，一旦展開則擁有7.6吋大螢幕的小型平板。展開後的機身厚度僅有5.2mm，甚至比iPhone 18 Pro的8.75mm薄上不少。

展開後的機身厚度僅有5.2mm，甚至比iPhone 18 Pro的8.75mm薄上不少。（Apple）

不過，重量依然是摺機無法回避的硬傷。iPhone Duo機身重254g，雖然採用鈦金屬邊框，仍比採用鋁合金一體機身的iPhone 18 Pro（211g）重上一截，甚至略重於iPhone 18 Pro Max的249g。

iPhone 18 Pro重211g，iPhone 18 Pro Max重249g。（Apple）
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螢幕科技：奈米紋理玻璃首度下放手機

除了形態上的差異，螢幕材質也各有看頭。iPhone Duo的7.6吋內螢幕首度引入以往僅在iPad Pro及Pro Display XDR上見到的奈米紋理玻璃，能大幅降低反光並提升觸控質感，這也是蘋果首次將該技術應用於手機產品上。相對地，iPhone 18 Pro與Pro Max則延續標準尺寸策略，分別提供6.3吋與6.9吋的單螢幕選項。

iPhone Duo的7.6吋內螢幕首度引入奈米紋理玻璃。（Apple）
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影像系統：iPhone 18 Pro依然是專業攝影首選？

如果是追求極致的影像規格，iPhone 18 Pro系列依然保持絕對優勢。iPhone 18 Pro系列這次搭載全新4800萬像素可變光圈，並配備專屬長焦鏡頭。受限於機身厚度與內部空間，iPhone Duo不僅缺少可變光圈技術，更直接拔除了長焦鏡頭。

iPhone 18 Pro系列搭載全新4800萬像素可變光圈。（Apple）

在專業錄影領域，iPhone 18 Pro獨佔以下多項高階功能：

【1】最高4K 60fps的ProRes外錄支援

【2】Studio級四麥克風陣列

【3】空間影片與空間相片拍攝

【4】ProRes RAW與Genlock影音同步技術

雖然Duo也具備Smart Take、Kid Cue及Duo Preview等利用雙螢幕特性的獨家軟件功能，但對於內容創作者而言，18 Pro的硬件實力顯然更為強悍。

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生物識別與操作：Touch ID回歸對決Face ID

iPhone Duo放棄了Face ID，轉而將Touch ID整合至側邊電源鍵中。iPhone 18 Pro則繼續沿用成熟的Face ID。按鈕配置方面，iPhone 18 Pro保留了動作按鈕（Action Button）與相機控制鍵（Camera Control）；iPhone Duo則取消了動作按鈕，僅保留相機控制鍵。

iPhone Duo使用Touch ID而非Face ID。（Apple）

生態系統升級：觸控筆支援與分屏多工

配合iOS 27的推出，iPhone Duo展現出強大的生產力屬性。蘋果確認iPhone Duo將於今年稍晚支援Apple Pencil（USB-C版本），讓這款摺機成為首款支援觸控筆的iPhone。

此外，Duo專屬的iOS 27功能還包括：

應用程式分屏瀏覽（Split View）

半摺疊狀態下的待機模式（StandBy mode）

橫向雙視窗優化介面

iPhone Duo：觸控筆支援與分屏多工。（Apple）

通訊晶片部分，iPhone Duo與iPhone 18 Pro均升級至蘋果自研的C2基帶晶片。

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價格與發售時間：差價7,000港元

iPhone 18 Pro：起售價為10,499港元（256GB），Pro Max為11,499港元。提供布各地紅、冰川藍、銀色、黑色四種配色。預訂於本週六開啟，9月18日正式發售。

iPhone Duo：起售價高達17,499港元（256GB）。僅提供星光白色與夜空色兩種配色。預訂需等到10月16日，並於10月23日開賣。

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