iPhone Duo比併iPhone 18 Pro：摺機vs傳統旗艦6大規格差異全解析

iPhone Duo 比併 iPhone 18 Pro ，新機如何選擇？iPhone 18 Pro比拼iPhone Duo：Apple正式發佈年度旗艦系列iPhone 18 Pro系列，以及萬眾矚目的首款摺機iPhone Duo。一邊是代表傳統智能手機工藝巔峰的直板旗艦，另一邊是首度跨足摺疊屏領域的全新產品。對於準備換機的用家來說，這兩款產品不僅價差高達7,000港元，更在硬件配置上展現了截然不同的取捨。以下為大家梳理這兩款新機的六大核心差異。



iPhone 18 Pro比拼iPhone Duo。（9to5mac）

形態與尺寸：5.2mm超薄摺疊對決傳統一體成型

iPhone Duo最吸引眼球的莫過於其外形設計。摺疊狀態下，它是一部配備5.4吋外螢幕的緊湊型手機，一旦展開則擁有7.6吋大螢幕的小型平板。展開後的機身厚度僅有5.2mm，甚至比iPhone 18 Pro的8.75mm薄上不少。

展開後的機身厚度僅有5.2mm，甚至比iPhone 18 Pro的8.75mm薄上不少。（Apple）

不過，重量依然是摺機無法回避的硬傷。iPhone Duo機身重254g，雖然採用鈦金屬邊框，仍比採用鋁合金一體機身的iPhone 18 Pro（211g）重上一截，甚至略重於iPhone 18 Pro Max的249g。

iPhone 18 Pro重211g，iPhone 18 Pro Max重249g。（Apple）

螢幕科技：奈米紋理玻璃首度下放手機

除了形態上的差異，螢幕材質也各有看頭。iPhone Duo的7.6吋內螢幕首度引入以往僅在iPad Pro及Pro Display XDR上見到的奈米紋理玻璃，能大幅降低反光並提升觸控質感，這也是蘋果首次將該技術應用於手機產品上。相對地，iPhone 18 Pro與Pro Max則延續標準尺寸策略，分別提供6.3吋與6.9吋的單螢幕選項。

iPhone Duo的7.6吋內螢幕首度引入奈米紋理玻璃。（Apple）

影像系統：iPhone 18 Pro依然是專業攝影首選？

如果是追求極致的影像規格，iPhone 18 Pro系列依然保持絕對優勢。iPhone 18 Pro系列這次搭載全新4800萬像素可變光圈，並配備專屬長焦鏡頭。受限於機身厚度與內部空間，iPhone Duo不僅缺少可變光圈技術，更直接拔除了長焦鏡頭。

iPhone 18 Pro系列搭載全新4800萬像素可變光圈。（Apple）

在專業錄影領域，iPhone 18 Pro獨佔以下多項高階功能：

【1】最高4K 60fps的ProRes外錄支援

【2】Studio級四麥克風陣列

【3】空間影片與空間相片拍攝

【4】ProRes RAW與Genlock影音同步技術

雖然Duo也具備Smart Take、Kid Cue及Duo Preview等利用雙螢幕特性的獨家軟件功能，但對於內容創作者而言，18 Pro的硬件實力顯然更為強悍。

生物識別與操作：Touch ID回歸對決Face ID

iPhone Duo放棄了Face ID，轉而將Touch ID整合至側邊電源鍵中。iPhone 18 Pro則繼續沿用成熟的Face ID。按鈕配置方面，iPhone 18 Pro保留了動作按鈕（Action Button）與相機控制鍵（Camera Control）；iPhone Duo則取消了動作按鈕，僅保留相機控制鍵。

iPhone Duo使用Touch ID而非Face ID。（Apple）

生態系統升級：觸控筆支援與分屏多工

配合iOS 27的推出，iPhone Duo展現出強大的生產力屬性。蘋果確認iPhone Duo將於今年稍晚支援Apple Pencil（USB-C版本），讓這款摺機成為首款支援觸控筆的iPhone。

此外，Duo專屬的iOS 27功能還包括：

應用程式分屏瀏覽（Split View）

半摺疊狀態下的待機模式（StandBy mode）

橫向雙視窗優化介面

iPhone Duo：觸控筆支援與分屏多工。（Apple）

通訊晶片部分，iPhone Duo與iPhone 18 Pro均升級至蘋果自研的C2基帶晶片。

價格與發售時間：差價7,000港元

iPhone 18 Pro：起售價為10,499港元（256GB），Pro Max為11,499港元。提供布各地紅、冰川藍、銀色、黑色四種配色。預訂於本週六開啟，9月18日正式發售。

iPhone Duo：起售價高達17,499港元（256GB）。僅提供星光白色與夜空色兩種配色。預訂需等到10月16日，並於10月23日開賣。