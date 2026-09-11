上班第一天領iPhone Duo！神仙公司連送5年Apple新機　連個稅都包

上班第一天領iPhone Duo！Apple秋季發佈會剛落下帷幕，首款折疊屏手機iPhone Duo憑藉高達15,999元人民幣的起售價攻佔各大熱搜榜。然而，比新機價格更讓打工仔震驚的，是內地知名影像自媒體「影視颶風」（Mediastorm）創辦人Tim（潘天鴻）在公司群組裏貼出的一則公告：「老規矩，每人一台iPhone Duo，也可以自選等價的其他型號。」



「影視颶風」創辦人Tim在內部群組發佈的公告。（微博）

這條簡短的通知瞬間在微博、小紅書與Threads上瘋傳。沒有複雜的KPI考核，沒有按資排輩的審核機制，只要當天人在公司，哪怕是剛報到的實習生、第一天上班的新人，都能無差別領到這部上萬元的旗艦手機。更絕的是，針對企業與禮品產生的個人所得稅，公司明確表示「全數由公司承擔」。據統計影視颶風公司共154人，按照綜合稅率，這次要花300萬。

連打掃衛生的阿姨都可以領取。（微博）

連送5年！從14 Pro到摺機的「神仙傳統」

對於影視颶風的員工來說，這早已不是第一次被「砸暈」，這項福利已經持續了整整5年。

2022年：發放iPhone 14 Pro



2023年：發放iPhone 15 Pro



2024年：發放iPhone 16 Pro



2025年：發放iPhone 17 Pro Max



2026年：升級為首款折疊屏iPhone Duo



Tim在9月10日便上手體驗了iPhone Duo。（Bilibili）

很多公司將「扁平化管理」掛在嘴邊，但在影視颶風，實習生與核心高管在福利面前人人平等。影視颶風在Bilibili擁有超過1,700萬粉絲，作為頂級影像創作團隊，高規格的硬件設備本就是其生產力的一部分。

影視颶風在Bilibili擁有1740.5万粉絲。（Bilibili）

連個稅都包！企業贈與的稅務細節

根據內地稅法，企業向員工無償贈與高價值禮品，通常需按照「偶然所得」或併入「工資薪金」繳納個人所得稅，稅率視員工個人收入情況可能高達20%至45%。以一台15,999元的iPhone Duo計算，單人稅費就可能達數千元。Tim（潘天鴻）在內部通知中特別強調由公司全額負擔稅費，等於直接幫員工省去了「領獎還要自掏腰包交稅」的尷尬。

Tim在內部通知中特別強調個人所得稅由公司全額負擔。（彭博社）

網民極度羨慕：CV投去哪裏？

消息曝光後，網絡討論區迅速被羨慕與酸意淹沒：

「上班第一天領一台iPhone Duo，這什麼神仙公司？」

「我們公司中秋節派個月餅還要扣工會費……」

「請問影視颶風還招掃地的嗎？會蓋章的那種！」

「這才是頂級的僱主品牌行銷，花幾十萬送手機，換來的宣傳效果比打幾百萬廣告還管用。」