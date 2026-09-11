iPhone 18 Pro／Duo選購攻略 三大旗艦賣點分析｜附各款直購連結
iPhone 18 Pro／18 Pro Max／Duo選購攻略，三大旗艦賣點分析（附各款直購連結）｜Apple剛在發佈會中公布多款新iPhone包括配備6.3吋螢幕的iPhone 18 Pro、擁有6.9吋巨屏的iPhone 18 Pro Max，以及市場期盼已久的首款摺機iPhone Duo。這三款旗艦機雖然同樣搭載頂尖硬件，但設計取向與目標客群卻截然不同。而iPhone 18 Pro系列即將在9月12日正式開始接受預訂，而iPhone Duo則在10月16日開始預訂。下文為大家詳細拆解各款新機的主要賣點，幫助準備換機的用家釐清實際需求，找出最符合自己的升級方案。（下文附各款機的直購連結，方便大家！
首款摺機iPhone Duo適合誰買？
對於追求創新科技的用家來說，全新設計的iPhone Duo絕對是目光焦點。新機打破了Apple多年的設計常規，外層配備了一面5.4吋的超級Retina XDR顯示器，尺寸剛好適合單手快速回覆訊息或是單手操控音樂播放。而當展開機身後，內層則是一面達到7.6吋的可摺式超大螢幕。這種橫向對開的設計，令用家可以隨時用大螢幕觀看影片同時又兼顧便攜性。在日常生活中，用家可以在擁擠的車廂內單手拿著外螢幕瀏覽社交媒體，抵達咖啡店後再展開內螢幕處理報表或者閱讀長篇電子書。
更重要的是，這款摺機內外螢幕均支援ProMotion技術以及動態島功能，確保了操作體驗的一致性與極致流暢度。喜愛嘗鮮且預算充足的高階用家，這款機型帶來的靈活變形體驗絕對能夠大幅提升日常的工作與娛樂效率。
另一方面，Apple特別在iPhone Duo的7.6吋內螢幕上加入了納米紋理玻璃技術，能夠有效打散反射光線，大幅減少螢幕反光的問題。無論是在陽光猛烈的沙灘上閱讀電子郵件，還是坐在採光極佳的玻璃幕牆辦公室內處理文書，納米紋理都能確保畫面內容清晰可見。
18 Pro與18 Pro Max大細螢幕應該怎樣選？
如果對於摺疊螢幕的操作方式尚未習慣，或者依然鍾情於傳統單手握持的扎實手感，iPhone 18 Pro或18 Pro Max依然是最穩妥的選擇。今年的iPhone 18 Pro標準版配備了6.3吋顯示器，在手感與顯示範圍之間取得了極佳的平衡，非常適合習慣單手滑動螢幕及在街上快速回覆訊息的用家。相比之下，頂級大螢幕版本iPhone 18 Pro Max則配備了達到6.9吋的超級Retina XDR顯示器，畫面細節呈現極度豐富。這款巨屏機型完全是為重度影音愛好者以及手機遊戲玩家量身訂造。
雖然機身體積較大且單手操作會比較吃力，但其寬闊的視覺享受以及伴隨大機身而來的長效電池續航力，是細尺寸手機無法比擬的。因此若是出門必定會帶手袋，或者日常通勤時間較長、喜歡在車上追劇打機的用家，直接選擇最大螢幕的版本會獲得最完整的影音享受。
如果大家決定想買iPhone 18 Pro以及18 Pro Max，就記得香港時間9月12日晚上8時，準時上Apple官網預訂新機；而如果決定還是想買iPhone Duo，便留意香港時間10月16日晚上8時開始預訂。
．iPhone 18 Pro Max 購買連結（9月12日晚上8時開始預訂）
iPhone 18 Pro Max（256GB／布根地紅色）：直購連結 iPhone 18 Pro Max（512GB／布根地紅色）：直購連結 iPhone 18 Pro Max（1TB／布根地紅色）：直購連結 iPhone 18 Pro Max（2TB／布根地紅色）：直購連結
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iPhone 18 Pro Max（256GB／銀色）：直購連結 iPhone 18 Pro Max（512GB／銀色）：直購連結 iPhone 18 Pro Max（1TB／銀色）：直購連結 iPhone 18 Pro Max（2TB／銀色）：直購連結
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．iPhone 18 Pro 購買連結（9月12日晚上8時開始預訂）
iPhone 18 Pro （256GB／布根地紅色）：直購連結
iPhone 18 Pro （512GB／布根地紅色）：直購連結
iPhone 18 Pro （1TB／布根地紅色）：直購連結
iPhone 18 Pro （2TB／布根地紅色）：直購連結
iPhone 18 Pro （256GB／冰川色）：直購連結
iPhone 18 Pro （512GB／冰川色）：直購連結
iPhone 18 Pro （1TB／冰川色）：直購連結
iPhone 18 Pro （2TB／冰川色）：直購連結
iPhone 18 Pro （256GB／銀色）：直購連結
iPhone 18 Pro （512GB／銀色）：直購連結
iPhone 18 Pro （1TB／銀色）：直購連結
iPhone 18 Pro （2TB／銀色）：直購連結
iPhone 18 Pro （256GB／黑色）：直購連結
iPhone 18 Pro （512GB／黑色）：直購連結
iPhone 18 Pro （1TB／黑色）：直購連結
iPhone 18 Pro （2TB／黑色）：直購連結
．iPhone Duo 購買連結（10月16日晚上8時開始預訂）
iPhone Duo（256GB／星光白色）：直購連結
iPhone Duo（512GB／星光白色）：直購連結
iPhone Duo（1TB／星光白色）：直購連結
iPhone Duo（2TB／星光白色）：直購連結
iPhone Duo（256GB／夜空色）：直購連結
iPhone Duo（512GB／夜空色）：直購連結
iPhone Duo（1TB／夜空色）：直購連結
iPhone Duo（2TB／夜空色）：直購連結