iPhone 18 Pro Max 派貨半個月了，10.1國慶後首個星期五，先達廣場的舊款 iPhone 二手回收價有不少變動，iPhone 16/17 系列回收價繼續全線下跌！其中IPhone 17 Pro 更大跌$500！新定價$14,799的 iPhone Air 1TB版、二手回收價僅$5,180，馬上來看 2026月 10月2日，最新 update 的 41款 iPhone 舊型號二手回收價／Trade-in 價。



產品購買傳送門：iPhone 17｜Airpods｜Apple Watch

先達現金價 vs Apple 官方 Trade-in：哪種套現方式回報最高？

先搞清楚，此篇文章不是給炒賣新iPhone的炒家參考的，而是為一般用家，打算將手頭舊機放售加錢換新機的用家而設；現時香港放機不外乎：



1：自行在網拍放售

2：去csl.／CMHK等電訊商，一般回收價比街鋪高一點，但出新機時或需簽定手機月費合約。

3：在「街鋪（如先達廣場）」直接放售套現，下文有回收價表，唯每間鋪開價不同，只作參考。

4：直接在 Apple 官方網店選購新機，並選擇進行「Trade-in」交易，輸入舊機型號、回答關於手機狀況的問題，便會開出報價，並派員上門收賣舊機，再發送新機。



iPhone 18 Pro／iPhone Duo 發表後｜41款舊機先達回收價參考⬇

本報價表以各型號之最大容量為準：比如iPhone 17 以 512GB 估價、iPhone 17 Pro Max 以 2TB 估價，並需要正常開機操作，機身無重大損毀。留意XS前期的舊型號非全部鋪頭肯收，所有報價只供參考，以店方為準。

（圖中價錢：黑字＝沒變動／綠字＝升價／紅字＝跌價）



即睇2026年10月2日更新｜41款型號手機回收價⬇

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

Apple 官方 Trade-in價全線下跌

你可以直接在Apple官店進行Trande In，以舊換新換購最新款iPhone Duo / iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max 手機，平均回收價不如街鋪高，好處是一條龍服務，回收舊機、新機送貨也可以速遞完成。

直接在 Apple 官方網店選購新機，並選擇進行「Trade-in」交易，官方會派員上門收賣舊機，再發送新機新機。

iPhone 18 Pro ／ Duo 發表前／後 Apple 官方Trade-in價變動表

在9月11日3款新機發表後，除新增iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max回收價，其他30多款舊機的二手回收價均與街鋪相反，全線下跌。（參考價以各款iPhone本身最高容量型號、無明顯損壞計算，按手機狀況或會再減）

Apple官方Trade-in價網頁