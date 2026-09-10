iPhone Duo面世｜iPhone 17 Air 17e 16舊機全線加價最高加$2,800
蘋果發佈會剛剛結束，iPhone 18 Pro 入門價高達 HK$10,499，首款摺屏機 iPhone Duo 更索價 HK$17,499。想轉買舊機「執平貨」？原來蘋果官方網站同時進行了一次「驚人操作」！17 Pro 及 17 Pro Max 悄然下架，其他現役舊型號全線加價！iPhone 16、iPhone 17、iPhone Air 以至入門級的 iPhone 17e，加幅平均 HK$900 至 HK$1,000，最高一款加價達$2,800！
舊款 iPhone 平均加$900至$1,000
iPhone Air 容量愈大、加幅愈大！
近年蘋果則受困於晶片／記憶體成本上漲，平板電腦及個人電腦均先後無耐加價，今次終於到iPhone手機，各舊款平均加$900至$1,000港元，當中以 iPhone Air 最癲，容量愈高版本加價愈多：1TB 頂配一口氣加至HK$14,799、暴漲 HK$2,800！夠買多對 AirPods Pro 有找。
型號
原本起售價
最新起售價
最新頂配價
升幅
iPhone 16
HK$5,999
HK$6,999
HK$9,499
加$1,000
iPhone 17e
HK$5,099
HK$5,999
HK$7,799
加$900至$1,000
iPhone 17
HK$6,899
HK$7,799
HK$9,599
加$900至$1,000
iPhone Air
HK$8,599
HK$9,499
HK$14,799 (1TB)
加$900 至 $2,800
想偷雞舊價買機？太遲了！
現時除了Apple 官店，各大電訊商及大型電器鋪網店，雖然尚未更換成新定價，甚至有上台出機優惠，但均顯示已全數售罄。
一萬蚊預算內，哪部性價比最高？
新一代 18 Pro 和 Duo 徹底超出萬元預算。面對舊機狂加價，希望以一萬港元內預算出機的買家，應該選那部？
AI 用家推薦 iPhone Air
如果你目標是使用蘋果最新的 Siri AI ，選購 12GB系統記憶體的 iPhone Air 才能完全使用所有AI進階功能。Air 擁有極致纖薄（5.64mm）機身，不過此機少了一顆超廣角鏡頭，喜歡攝影的用家要留意。
平均表現推薦 iPhone 17
iPhone 17 公認是近年蘋果最「佛心」的入門機，首度下放 120Hz 高刷率，擁有完整對應 Apple Intelligence 的硬件基礎，鏡頭模組與電池續航在未來兩至三年內絕對夠用。記者早已另文提醒它即將加價，奉勸想升級的用家盡快入手。如今即使加價了，它依然是平均最值得選購的入門iPhone。
最平入門價 iPhone 17e
iPhone 17e 雖然是入手價最低的款式，但屏幕僅支援標準 60Hz 更新率，只有iPhone 17 有 120Hz 更新率；無線／有線充電表示也較差，鏡頭更只屬舊世化水平，只適合完全不打機、不拍照的朋友。
找不到購買iPhone 16的理由
iPhone 16 僅比 iPhone 17 便宜$900港元，但屏幕更新率、鏡頭、晶片型號均比較弱，如果揀平機，那倒不如選更便宜的iPhone 17e。
iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 功成身退
此機已正式從Apple官方清單中下架，當然市面仍有不少正價存貨，但全新18 Pro / 18 Pro Max 性能更出色，定價僅便宜300幾左右，除非你很鍾情宇宙橙機身，否則沒理由買舊機。