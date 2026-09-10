蘋果發佈會剛剛結束，iPhone 18 Pro 入門價高達 HK$10,499，首款摺屏機 iPhone Duo 更索價 HK$17,499。想轉買舊機「執平貨」？原來蘋果官方網站同時進行了一次「驚人操作」！17 Pro 及 17 Pro Max 悄然下架，其他現役舊型號全線加價！iPhone 16、iPhone 17、iPhone Air 以至入門級的 iPhone 17e，加幅平均 HK$900 至 HK$1,000，最高一款加價達$2,800！



舊款 iPhone 平均加$900至$1,000

iPhone Air 容量愈大、加幅愈大！

近年蘋果則受困於晶片／記憶體成本上漲，平板電腦及個人電腦均先後無耐加價，今次終於到iPhone手機，各舊款平均加$900至$1,000港元，當中以 iPhone Air 最癲，容量愈高版本加價愈多：1TB 頂配一口氣加至HK$14,799、暴漲 HK$2,800！夠買多對 AirPods Pro 有找。

舊款 iPhone 加價一覽表 型號 原本起售價 最新起售價 最新頂配價 升幅 iPhone 16 HK$5,999 HK$6,999 HK$9,499 加$1,000 iPhone 17e HK$5,099 HK$5,999 HK$7,799 加$900至$1,000 iPhone 17 HK$6,899 HK$7,799 HK$9,599 加$900至$1,000 iPhone Air HK$8,599 HK$9,499 HK$14,799 (1TB) 加$900 至 $2,800

想偷雞舊價買機？太遲了！

現時除了Apple 官店，各大電訊商及大型電器鋪網店，雖然尚未更換成新定價，甚至有上台出機優惠，但均顯示已全數售罄。

一萬蚊預算內，哪部性價比最高？

新一代 18 Pro 和 Duo 徹底超出萬元預算。面對舊機狂加價，希望以一萬港元內預算出機的買家，應該選那部？



AI 用家推薦 iPhone Air

如果你目標是使用蘋果最新的 Siri AI ，選購 12GB系統記憶體的 iPhone Air 才能完全使用所有AI進階功能。Air 擁有極致纖薄（5.64mm）機身，不過此機少了一顆超廣角鏡頭，喜歡攝影的用家要留意。

選購 12GB系統記憶體的 iPhone Air 才能完全使用所有Siri AI進階功能。

平均表現推薦 iPhone 17

iPhone 17 公認是近年蘋果最「佛心」的入門機，首度下放 120Hz 高刷率，擁有完整對應 Apple Intelligence 的硬件基礎，鏡頭模組與電池續航在未來兩至三年內絕對夠用。記者早已另文提醒它即將加價，奉勸想升級的用家盡快入手。如今即使加價了，它依然是平均最值得選購的入門iPhone。

iPhone 17 公認是近年蘋果最「佛心」的入門機，首度下放 120Hz 高刷率，擁有完整對應 Apple Intelligence 的硬件基礎。

最平入門價 iPhone 17e

iPhone 17e 雖然是入手價最低的款式，但屏幕僅支援標準 60Hz 更新率，只有iPhone 17 有 120Hz 更新率；無線／有線充電表示也較差，鏡頭更只屬舊世化水平，只適合完全不打機、不拍照的朋友。

找不到購買iPhone 16的理由

iPhone 16 僅比 iPhone 17 便宜$900港元，但屏幕更新率、鏡頭、晶片型號均比較弱，如果揀平機，那倒不如選更便宜的iPhone 17e。

iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 功成身退

此機已正式從Apple官方清單中下架，當然市面仍有不少正價存貨，但全新18 Pro / 18 Pro Max 性能更出色，定價僅便宜300幾左右，除非你很鍾情宇宙橙機身，否則沒理由買舊機。