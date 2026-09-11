iPhone Duo難破摺機魔咒？天價兼定位模糊　恐步Vision Pro後塵

蘋果（Apple）正式公布了首款摺疊機iPhone Duo，縱使該產品功能強大，其定價也相當高昂，這引發了部分觀察家質疑iPhone Duo除了吸引富裕的科技愛好者外，還能賣給哪些客群？甚至認為iPhone Duo恐步上所有摺疊機都曾面臨的後塵。



蘋果推首款摺疊機 罕見避談目標客群

《路透》報導，蘋果新任CEO特納斯（John Ternus）在秋季發表會上展示了使用iPhone Duo流暢執行Zoom、Slack和Netflix等各種應用程式，強調該裝置在工作、內容創作和娛樂方面的用途。

蘋果（Apple）正式公布了首款摺疊機iPhone Duo。（Apple）

點擊圖片了解iPhone Duo的特色：

+ 16

不過研究機構Creative Strategies的分析師米蘭內西（Carolina Milanesi）指出：

蘋果通常不會刻意去定義買家是誰，但在這次發布中，他們確實有意迴避了這一點。

Counterpoint Research副總裁夏赫（Neil Shah）也認為iPhone Duo在產品定位上有些失準，他表示「從我們的角度來看，這款手機究竟是主打工作還是娛樂並不明確」。

目前分析師認為憑藉蘋果的品牌號召力，iPhone Duo的初期銷售量足以保持強勁，但也示警「一旦最初的熱度消退，該設備的高昂價格以及蘋果對其目標受眾缺乏明確的定位，可能會使其局限於『富裕的早期使用者』這一小眾群體，這種情況自摺疊機問世以來一直存在」。

摺疊機市佔率低 iPhone Duo最大隱憂

根據研究機構IDC的數據，預計到2026年，摺疊螢幕手機在全球智慧型手機市場僅佔不到3%，即便蘋果加入戰局，IDC預計這一數據在2027年也不會有太大變化。

究竟iPhone Duo是否會步上其後塵，有待正式開賣後才能一窺。（Apple）

若綜觀蘋果歷史，2010年，當時喬布斯（賈伯斯，Steve Jobs）將iPad定位為「功能強大的媒體與娛樂消費設備」，2015年，時任蘋果執行長庫克（Tim Cook）則將iPad Pro系列定位為創意專業人士的工具。此外，Apple Watch最初被蘋果定位為時尚單品，後來才轉型為健康配件。

事實上，蘋果2023年推出Vision Pro時也曾面臨窘境，縱使分析師對其技術給予高度評價，但其高昂的售價以及除娛樂之外缺乏明確用途也導致銷售表現不佳，究竟iPhone Duo是否會步上其後塵，有待正式開賣後才能一窺。

【延伸閱讀】iPhone 18標準版延期發布原因分析 9月專攻Pro 減輕2nm產能壓力（點擊連結看原文）

+ 3

延伸閲讀：

內螢幕會有摺痕？iPhone Duo耐用性引熱議 蘋果官方親回應

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】