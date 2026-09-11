摺機螢幕哪家強？2026五款熱銷旗艦Apple/Samsung/華為/OPPO/小米

摺機螢幕哪家強？2026年下半年，摺疊機螢幕市場迎來前所未有的技術爆發。不論是剛加入戰局的Apple，還是持續精進技術的Samsung、華為、OPPO與小米，都在螢幕材質、鉸鏈平整度及視覺質感上掏出看家本領。對於追求極致視覺體驗的用家來說，Apple iPhone Duo、Samsung Galaxy Z Fold 8、華為Mate XT 2、OPPO Find N6與小米18 Fold這五款熱銷旗艦在螢幕表現上各有特色。



iPhone Duo全新登場。（Apple）

五款熱銷旗艦螢幕質感與工藝拆解

1. Apple iPhone Duo：霧面抗眩光與一體化護照美學

Apple首度推出的iPhone Duo採用類似護照比例的設計，展開後呈現7.6吋的大螢幕。其螢幕最令人驚艷的是導入客製化的奈米紋理玻璃，徹底解決了傳統摺屏手機容易反射強光的痛點，在戶外或強燈光下閱讀依然溫潤不刺眼。配合碳纖維與鈦金屬結構鉸鏈，將摺痕深度控制在0.15mm以下，整體視覺質感非常精緻。

iPhone Duo採用類似護照比例的設計。（小紅書）

2. Samsung Galaxy Z Fold 8：最成熟的AMOLED色彩與極薄比例

作為摺機界的常青樹，Galaxy Z Fold 8將AMOLED面板的發光效率與發色飽和度提升至全新高度。內螢幕峰值亮度達3,000nits，且展開後機身厚度僅有4.5mm。Samsung在面板下層加入鈦金屬支架，不僅提升了螢幕觸感的平整度，也讓滿版畫面呈現出極佳的通透感，色彩表現依然是行業內的基準。

Samsung Galaxy Z Fold 8展開後機身厚度僅有4.5mm。（林勇攝）

3. 華為Mate XT 2：三摺疊巨幕的沉浸衝擊力

繼承三摺疊形態的創新設計，Mate XT 2展開後達10.2吋的完整大螢幕在視覺震撼度上直接完勝傳統雙摺疊手機。升級版的非牛頓流體防撞層配合複合柔性基板，讓多重鉸鏈處的平整度表現優異。結合XMAGE色彩調校，畫面的層次感與細節還原極度豐富，尤其在觀看21:9或全景影像時，能帶來類似手持隨身影院的沉浸體驗。

Mate XT 2展開後達10.2吋。（微博）

4. OPPO Find N6：平整度與視覺連貫性的極致

OPPO在螢幕摺痕的控制上持續領先。Find N6採用了新一代擬錐形水滴鉸鏈與全新擬態支撐板，內螢幕展開後的摺痕幾乎達到「肉眼難以察覺」的水準。加上黃金比例的外螢幕設計與高頻PWM護眼調光，螢幕整體給人一種平整、溫潤且眼睛不易疲勞的視覺感受，是「視覺平整度」表現最出色的機型。

OPPO Find N6螢幕摺痕幾乎達到「肉眼難以察覺」的水準。（林勇攝）

5. 小米18 Fold：極窄邊框與極致畫質細節

小米18 Fold走的是高規格視覺路線。內螢幕採用2K+超高解析度面板與超窄微曲邊框設計，視覺屏佔比極高。搭配Dolby Vision全時動態優化與輕量化碳纖維底板支撐，螢幕畫面細致度與色彩飽和度極高，非常適合追求極限畫質與科技前衛感的用家。

小米18 Fold採用√2:1闊摺黃金比例。（微博）

2026 年各大品牌的旗艦摺機螢幕規格與技術 機型 螢幕規格與材質技術 摺痕與平整度技術 峰值亮度 / 色彩與調光 視覺與顯示質感亮點 Apple iPhone Duo 外屏5.4吋、內屏7.6吋 Super Retina XDR；Tandem OLED、超低反射Nano-texture納米紋理玻璃、螢幕下鏡頭 多層動態滑動黏合結構與鈦金屬支撐板，有效減緩彎折應力 峰值亮度 3,000nits；ProMotion 120Hz、True Tone 自然原色調校 內外屏視覺與色溫極度一致，無螢幕開孔干擾，抗眩光能力極佳 Samsung Galaxy Z Fold 8 外屏5.5吋 (10:16)、內屏7.6吋 (4:3)；Dynamic LTPO AMOLED 2X、UTG 超薄柔性玻璃、Gorilla Glass Ceramic 3 全新 Armour FlexHinge 鉸鏈，平整度比前代提升，機身展開厚度僅4.5mm 峰值亮度 3,000nits；1-120Hz自適應刷新、Vision Booster 強光優化 戶外日光下通透度極高，4:3原生內容比例，光影色彩動態爆發力強 華為 Mate XT 2 外屏6.5吋、內屏10.2吋三摺疊屏；玄武昆侖玻璃（外）、UTG 柔性玻璃（內）、可選靈盾防窺屏 多重鉸鏈配合複合柔性基板與抗衝擊結構，三摺狀態平整度極佳 10.7億色P3廣色域、1440Hz高頻PWM護眼調光、XMAGE 影像色彩調校 10.2吋三摺巨幕帶來無可比擬的沉浸視野，兼具極高私密防窺選項 OPPO Find N6 外屏6.62吋（1.4mm極窄邊框）、內屏8.12 吋；Auto-Smoothing Flex Glass、超薄納米晶體玻璃 第二代鈦合金擬錐鉸鏈（3D 液態列印技術），獲TÜV萊茵「Zero-Feel Crease」無感摺痕認證 內屏峰值 2,500nits、外屏峰值3,600nits；2160Hz高頻 PWM調光、1 nit極暗護眼 摺痕隱形度與觸控平整度全場第一，極窄邊框視覺張力強且極度護眼 小米 18 Fold 內屏7.58吋√2:1闊摺黃金比例；雙層UTG超薄玻璃、龍晶玻璃3.0外屏 新一代龍骨轉軸，單邊展開厚度僅5.02mm，整機僅重219g 3,000nits 峰值亮度；Dolby Vision全時動態優化、高解析度螢幕 闊摺黃金比例提供平板級閱讀感，極致輕薄與極窄邊框視覺體驗

邊款螢幕做得最靚？

綜合視覺質感、平整度與實際觀看體驗，五款產品各有千秋，選擇取決於個人的視覺偏好：

追求純粹平整與精緻度：OPPO Find N6呈現的螢幕視覺「最靚」。幾乎隱形的摺痕與極佳的比例，讓內屏看起來最像一塊完整的無瑕平板。

追求通透畫質與戶外質感：Samsung Galaxy Z Fold 8的塗層與高亮度讓畫面極具高級感，無論光線環境多惡劣，畫面依然立體通透。

追求極致視覺衝擊：華為 Mate XT 2的三折巨幕在視覺邊界感上的突破，是其他雙折機型無法比擬的震撼。

追求自然真實與耐看：Apple iPhone Duo在雙螢幕視覺一致性與原色調校上展現了極高水準，適合對視覺精準度有苛刻要求的用家。