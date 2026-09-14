陶瓷白驚喜回歸！Apple Watch Series 12發佈　AI竟能重播對話？

Apple Watch Series 12 規格拆解｜對比去年僅有些修正的Series 11，Apple今年發佈的Apple Watch Series 12堪稱近年來最有誠意的一次硬件升級。雖然整體外觀依然延續經典設計，但內部心臟與健康感測系統早已大改版。究竟全新的S11晶片、翻倍的記憶體、高頻率心率追蹤，以及告別多年的陶瓷錶殼，能不能成為讓Series 11甚至更早的用家掏錢換機的理由？這篇評測將一探究竟。



Apple Watch Series 12於9月18日起發售。（Apple）

外觀與耐用度：陶瓷款式震撼重現

Apple Watch Series 12繼續提供42mm與46mm兩種尺寸選擇，但如果仔細測量會發現，錶身寬度比前代增加了約1mm。42mm款式寬度來到37mm，而46mm款式則增至40mm。由於螢幕解像度與顯示區域並未擴大，這意味著邊框比Series 11稍微厚了一點。

錶殼與配色是這次最大的視覺亮點：

鋁合金款式：除了保留太空灰色、黑色、淺金色外，新增極具質感的「深青銅色」（Dark Bronze）。玻璃材質升級為第二代Ceramic Shield（超瓷晶盾），耐刮耐磨能力大幅超越前代。

Apple Watch Series 12鋁合金提供4款配色。（Apple）

陶瓷款式重磅回歸：自2019年Series 5 Edition後便銷聲匿跡的陶瓷錶殼終於重出江湖！提供「珍珠白」與「夜藍色」雙色，雖然重量較輕便的鋁金屬略重（46mm版本達52.9克），但溫潤的手感與奢華視覺效果無可比擬。

Apple Watch Series 12重拾陶瓷錶殼。（Apple）

效能升級：S11晶片首度登場，RAM直升4GB

過往兩代（Series 10與Series 11）皆採用架構相近的S10晶片，效能成長陷入停滯。Series 12終於打破宿命，搭載全新的S11雙核心處理器與4核心Neural Engine神經網絡引擎。

最具決定性的進步在於記憶體容量：Series 12的RAM從前代的2GB直接翻倍至4GB！在watchOS執行多工切換、複雜錶面運算，或是處理裝置端的Apple Intelligence時，流暢度有感提升，也為未來幾年的系統更新打下了極佳基礎。

全新健康感測系統，擁有穿戴式裝置中最精準的心率感測科技。（Apple）

Live Rewind（對話倒帶）：雙擊Digital Crown錶冠，即可快速文字重播過去15秒內的對話內容，再也不怕分心沒聽到重點。

Siri Recap（語音摘要）：對話結束後自動產生會議或對話的核心要點摘要。

Sound Recognition（聲音識別）與Shazam整合：無需手機即可直接識別警報聲、門鈴聲，甚至背景音樂。

Siri AI由S11晶片驅動，與音訊智能無縫連接。（Apple）

健康與運動監測：全天候高頻率追蹤，全新「Ready 準備度分數」

對於極度重視健康管理與運動訓練的用家來說，Series 12的全新健康感測系統無疑是升級的最大動力。

蘋果在Series 12上重構了光學與電學心率感測器 功能指標 Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 12 升級幅度 / 差異 心率採樣頻率 間隔較長（背景監測） 每5秒採樣一次 頻率提升高達 60 倍 HRV 心率變異度 每日固定時段記錄 最高每5分鐘檢測一次 採樣次數提升24倍 恢復度追蹤 僅夜間數據 日間與夜間 Vitals 分開顯示 增加Recovery HRV指標 身體準備度 無 Readiness Score (0-10 分) 獨佔，提供每日行動建議 步數計算 標準加速度計演算法 新版ML步數模型 支援精準L1 GPS與全新步數Complication

全新登場的Readiness（準備度分數）會綜合考慮你最近的運動負荷、睡眠質素、靜止心率與HRV，每日給出0到10分的評分，並直接建議你今天該好好休息、穩紮穩打還是全力衝刺。根據Apple官方說明，這套新系統能幫助用家在身體出現異常前，更快察覺生理數據的變化。

綜合考慮最近的運動負荷、睡眠質素、靜止心率與HRV，每日給出0到10分的評分。（Apple）

電池與充電：日常續航持平，戶外運動與快充大躍進

許多用家在發佈會前期待Series 12能突破單次充電24小時的魔咒，可惜日常使用時間依然維持在24小時（低耗電模式38小時）。但在運動情境與充電效率上，Series 12給出了令人滿意的答覆：

戶外運動續航力：開啟GPS進行戶外跑步或騎單車時，續航時間從Series 11的8小時大幅提升至10小時，漲幅達25%。

快充速度升級：只需充電15分鐘，即可獲得長達12小時的日常使用時間（Series 11充電15分鐘僅能提供8小時），對於習慣佩戴手錶進行睡眠追蹤的用家來說方便不少。

充電15分鐘，即可額外提供12小時的電量。（Apple）

Apple Watch Series 12發售價：HK$3,199起跳

