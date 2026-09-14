陶瓷白驚喜回歸！Apple Watch Series 12發佈 AI竟能重播對話？
Apple Watch Series 12 規格拆解｜對比去年僅有些修正的Series 11，Apple今年發佈的Apple Watch Series 12堪稱近年來最有誠意的一次硬件升級。雖然整體外觀依然延續經典設計，但內部心臟與健康感測系統早已大改版。究竟全新的S11晶片、翻倍的記憶體、高頻率心率追蹤，以及告別多年的陶瓷錶殼，能不能成為讓Series 11甚至更早的用家掏錢換機的理由？這篇評測將一探究竟。
外觀與耐用度：陶瓷款式震撼重現
Apple Watch Series 12繼續提供42mm與46mm兩種尺寸選擇，但如果仔細測量會發現，錶身寬度比前代增加了約1mm。42mm款式寬度來到37mm，而46mm款式則增至40mm。由於螢幕解像度與顯示區域並未擴大，這意味著邊框比Series 11稍微厚了一點。
錶殼與配色是這次最大的視覺亮點：
鋁合金款式：除了保留太空灰色、黑色、淺金色外，新增極具質感的「深青銅色」（Dark Bronze）。玻璃材質升級為第二代Ceramic Shield（超瓷晶盾），耐刮耐磨能力大幅超越前代。
陶瓷款式重磅回歸：自2019年Series 5 Edition後便銷聲匿跡的陶瓷錶殼終於重出江湖！提供「珍珠白」與「夜藍色」雙色，雖然重量較輕便的鋁金屬略重（46mm版本達52.9克），但溫潤的手感與奢華視覺效果無可比擬。
效能升級：S11晶片首度登場，RAM直升4GB
過往兩代（Series 10與Series 11）皆採用架構相近的S10晶片，效能成長陷入停滯。Series 12終於打破宿命，搭載全新的S11雙核心處理器與4核心Neural Engine神經網絡引擎。
最具決定性的進步在於記憶體容量：Series 12的RAM從前代的2GB直接翻倍至4GB！在watchOS執行多工切換、複雜錶面運算，或是處理裝置端的Apple Intelligence時，流暢度有感提升，也為未來幾年的系統更新打下了極佳基礎。
Live Rewind（對話倒帶）：雙擊Digital Crown錶冠，即可快速文字重播過去15秒內的對話內容，再也不怕分心沒聽到重點。
Siri Recap（語音摘要）：對話結束後自動產生會議或對話的核心要點摘要。
Sound Recognition（聲音識別）與Shazam整合：無需手機即可直接識別警報聲、門鈴聲，甚至背景音樂。
健康與運動監測：全天候高頻率追蹤，全新「Ready 準備度分數」
對於極度重視健康管理與運動訓練的用家來說，Series 12的全新健康感測系統無疑是升級的最大動力。
功能指標
Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 12
升級幅度 / 差異
心率採樣頻率
間隔較長（背景監測）
每5秒採樣一次
頻率提升高達 60 倍
HRV 心率變異度
每日固定時段記錄
最高每5分鐘檢測一次
採樣次數提升24倍
恢復度追蹤
僅夜間數據
日間與夜間 Vitals 分開顯示
增加Recovery HRV指標
身體準備度
無
Readiness Score (0-10 分)
獨佔，提供每日行動建議
步數計算
標準加速度計演算法
新版ML步數模型
支援精準L1 GPS與全新步數Complication
全新登場的Readiness（準備度分數）會綜合考慮你最近的運動負荷、睡眠質素、靜止心率與HRV，每日給出0到10分的評分，並直接建議你今天該好好休息、穩紮穩打還是全力衝刺。根據Apple官方說明，這套新系統能幫助用家在身體出現異常前，更快察覺生理數據的變化。
電池與充電：日常續航持平，戶外運動與快充大躍進
許多用家在發佈會前期待Series 12能突破單次充電24小時的魔咒，可惜日常使用時間依然維持在24小時（低耗電模式38小時）。但在運動情境與充電效率上，Series 12給出了令人滿意的答覆：
戶外運動續航力：開啟GPS進行戶外跑步或騎單車時，續航時間從Series 11的8小時大幅提升至10小時，漲幅達25%。
快充速度升級：只需充電15分鐘，即可獲得長達12小時的日常使用時間（Series 11充電15分鐘僅能提供8小時），對於習慣佩戴手錶進行睡眠追蹤的用家來說方便不少。
Apple Watch Series 12發售價：HK$3,199起跳
規格與特色
Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 12
處理晶片
S10 晶片
S11 晶片
記憶體 (RAM)
2GB
4GB (翻倍)
表殼尺寸與選項
42mm / 46mm (鋁金屬、鈦金屬)
42mm / 46mm (鋁金屬、鈦金屬、陶瓷)
健康感測器
第一代電學/光學心率感測器
第二代Health Sensing System (高頻採樣)
音訊AI功能
無專屬 Audio Intelligence
支援 Live Rewind / Siri Recap / Shazam
GPS定位
標準單頻 GPS
Precision L1 GPS