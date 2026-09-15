OPPO Find X10 9月22日登場！Pro Max新設計與哈蘇鏡頭亮點全解析

撰文：黃浩晉
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OPPO Find X10 9月22日登場！OPPO官方與首席產品官劉作虎正式確認，年度旗艦OPPO Find X10系列將於2026年9月22日晚上7時舉行全球發佈會。這次發佈會產品陣容極具野心，涵蓋Find X10、Find X10 Pro Max以及定位入門影像旗艦的Find X10 E共三款機型。該系列新機將全面首發搭載新一代ColorOS 17作業系統，力求在效能調校與跨裝置互聯上建立新標桿。

OPPO Find X10系列登場。（OPPO）
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Find X10 Pro Max採用新外觀　鏡頭模組大幅調整

這次OPPO放棄了過去幾代沿用的環形冷雕玻璃與圓盤鏡頭，轉向線條更為俐落、機身質感更接近冷鍛金屬的手感設計。機身配色涵蓋月光白、暖陽橙、冰川藍以及輕鈦灰。

OPPO Find X10提供四款配色選擇。（OPPO）

Find X10 Pro Max採用了重新架構的雙潛望長焦鏡頭佈局。感光元件配置達到「雙2億像素」水準，配合哈蘇調校的原色色彩引擎，在高倍率變焦與低光人像的還原度上大幅進步。

Find X10 Pro Max將搭載哈蘇調校的原色色彩引擎。（OPPO）

屏幕技術亮點：原色發光材料與1nit明眸護眼

屏幕性能是Find X10系列的另一重頭戲，全系機型將首發1nit明眸護眼屏幕。該屏幕採用全新原色光譜發光材料，具備95% BT.2020的超廣色域覆蓋。無論是夜間極暗環境下的低亮度顯示，還是戶外強光下的峰值亮度，這塊屏幕均呈現出極高的色準表現。

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在核心效能方面，Find X10標準版預計搭載聯發科技天璣9500晶片。Find X10 Pro Max則搭載採用2nm製程的天璣9600 Pro處理器。最高配置提供16GB RAM，並原生運行Android 17系統。

該系列新機將全面首發搭載新一代ColorOS 17作業系統。（OPPO）

機型名稱

晶片配置

螢幕規格

相機系統亮點

OPPO Find X10 E

旗艦級高能效晶片

1nit明眸護眼屏

哈蘇原色單潛望長焦鏡頭

OPPO Find X10

天璣 9500

95% BT.2020超廣色域

哈蘇三鏡頭影像系統

OPPO Find X10 Pro Max

天璣 9600 Pro (2nm)

頂級動態更新率面板

雙2億像素+哈蘇雙潛望長焦

同場加映：OPPO Watch S2瘦身升級　主打FatMax燃脂

同場亮相的全新智能手錶OPPO Watch S2採用圓形錶盤，機身厚度維持在8.9mm，但重量壓到僅34.4g。Watch S2首發FatMax超級燃脂模式，能實時計算並視覺化個人化的燃脂心率區間。升級後的光學健康感應器抗干擾能力提升75%，運動心率準確率高達98.8%。在標準使用情境下，電池續航力可達10天，提供活力橙、霧粉與山影灰三款顏色。

OPPO Watch S2。（OPPO）

同場加映：OPPO Enco X4真無線耳機　首發AI即時翻譯

新一代旗艦真無線降噪耳機OPPO Enco X4亦會在9月22日發佈會同台亮相。這款入耳式耳機採用短柄設計與圓形充電盒，推出柔白、粉金及鈦灰三色。 Enco X4除了在聲學單元與降噪深度做出升級，最大亮點是首度導入媲美Apple生態系統的AI雙向即時翻譯功能。用家可透過耳機直接進行跨語言對話，手機能即時顯示並播放翻譯文本。

OPPO Enco X4真無線耳機。（OPPO）

目前已陸續開啟發佈會預約。定價策略與具體量產發售時間，將於9月22日全球線上直播中正式揭曉。

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