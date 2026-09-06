OPPO Find X10 Pro Max規格流出｜天璣9600／8000mAh大電售$8200
OPPO Find X10 Pro Max 最新渲染圖正式在網上瘋傳。機背設計徹底洗牌。超大橫向相機模組的佈局，明顯帶有蘋果（又譯：蘋果 / Apple）iPhone 17 Pro 的影子。相機島依舊保留招牌的哈蘇（又譯：哈蘇 / Hasselblad）標誌。廠方今次預計主打藍、白兩款配色。白色版直接繼承上一代 Find X9 Ultra 的素皮紋理！
螢幕極致流暢！2K面板支援144Hz更新率能否稱王？
GSMArena 引述消息指出，Find X10 系列將採用天馬最新 6.78 吋 2K LTPO OLED 面板。更新率直接升至 144Hz，比主流 120Hz 更順滑。滑網頁、打手遊流暢度極高，規格無可挑剔。
首搭天璣 9600 Pro！2nm製程效能迎來怎樣的爆發？
新機確定首發聯發科（又譯：聯發科 / MediaTek）天璣（又譯：天璣 / Dimensity）9600 Pro 晶片。採用先進 N2P 2nm 製程，算力與功耗大突破。多工或跑 3D 大作全程不掉幀，極速流暢。
2億像素3鏡出擊？攝影硬件史詩級升級來了
OPPO Find X10 Pro Max 設有 3 枚 2 億像素鏡頭，覆蓋主鏡、超廣角及潛望長焦。主鏡傳首發三星（又譯：三星 / Samsung）ISOCELL HPC 傳感器，配合 300 萬像素多光譜感測器與哈蘇調色，夜景與遠攝表現屈機。
告別一日一充！8000大電如何解決電量焦慮？
為解決高刷耗電高的問題，OPPO Find X10 Pro Max 內置旗艦機罕見的 8000 mAh 巨量電池。重度玩家與戶外工作者終可擺脫行動電源，開盡 144Hz 亦能撐足全日。
9月國行率先發佈！8200元定價會否引爆搶購潮？
OPPO Find X10 系列預計 9 月 17 日於內地發表，預載 ColorOS 17。起步價約 7499 人民幣（約 8200 港元）。憑 2nm 晶片與 8000mAh 大電，性價比極具破壞力，首批水貨料遭炒賣。這批巨型電池能否順利通過各國航空安檢規範？市場屏息以待。
【OPPO Find X10 Pro Max 預測規格及發售情報】
處理器：聯發科天璣 9600 Pro (2nm 製程)
螢幕顯示：6.78 吋 2K LTPO OLED (支援 144Hz 更新率)
後置相機：2 億像素主鏡 (三星 ISOCELL HPC) + 2 億像素超廣角 + 2 億像素潛望長焦 + 300 萬像素多光譜感測器
前置相機：5000 萬像素自動對焦鏡頭
電池容量：8000 mAh
機身設計：超大橫向相機模組、提供藍色及白色 (素皮)
預計發佈日期：2026 年 9 月 17 日 (中國內地發售)
預測起步價：約 7499 人民幣 (折合約 8200 港元)
資訊來源：gsmarena