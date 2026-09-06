OPPO Find X10 Pro Max 最新渲染圖正式在網上瘋傳。機背設計徹底洗牌。超大橫向相機模組的佈局，明顯帶有蘋果（又譯：蘋果 / Apple）iPhone 17 Pro 的影子。相機島依舊保留招牌的哈蘇（又譯：哈蘇 / Hasselblad）標誌。廠方今次預計主打藍、白兩款配色。白色版直接繼承上一代 Find X9 Ultra 的素皮紋理！



OPPO Find X10 Pro Max規格流出｜天璣9600／8000mAh大電售$8200

螢幕極致流暢！2K面板支援144Hz更新率能否稱王？

GSMArena 引述消息指出，Find X10 系列將採用天馬最新 6.78 吋 2K LTPO OLED 面板。更新率直接升至 144Hz，比主流 120Hz 更順滑。滑網頁、打手遊流暢度極高，規格無可挑剔。

白色版直接繼承上一代 Find X9 Ultra 的素皮紋理！（網上圖片）

首搭天璣 9600 Pro！2nm製程效能迎來怎樣的爆發？

新機確定首發聯發科（又譯：聯發科 / MediaTek）天璣（又譯：天璣 / Dimensity）9600 Pro 晶片。採用先進 N2P 2nm 製程，算力與功耗大突破。多工或跑 3D 大作全程不掉幀，極速流暢。

廠方今次預計主打藍、白兩款配色。（網上圖片）

2億像素3鏡出擊？攝影硬件史詩級升級來了

OPPO Find X10 Pro Max 設有 3 枚 2 億像素鏡頭，覆蓋主鏡、超廣角及潛望長焦。主鏡傳首發三星（又譯：三星 / Samsung）ISOCELL HPC 傳感器，配合 300 萬像素多光譜感測器與哈蘇調色，夜景與遠攝表現屈機。

（網上圖片）

告別一日一充！8000大電如何解決電量焦慮？

為解決高刷耗電高的問題，OPPO Find X10 Pro Max 內置旗艦機罕見的 8000 mAh 巨量電池。重度玩家與戶外工作者終可擺脫行動電源，開盡 144Hz 亦能撐足全日。

OPPO Find X10 Pro Max 內置旗艦機罕見的 8000 mAh 巨量電池。（網上圖片）

9月國行率先發佈！8200元定價會否引爆搶購潮？

OPPO Find X10 系列預計 9 月 17 日於內地發表，預載 ColorOS 17。起步價約 7499 人民幣（約 8200 港元）。憑 2nm 晶片與 8000mAh 大電，性價比極具破壞力，首批水貨料遭炒賣。這批巨型電池能否順利通過各國航空安檢規範？市場屏息以待。

OPPO Find X10 系列預計 9 月 17 日於內地發表

【OPPO Find X10 Pro Max 預測規格及發售情報】

處理器：聯發科天璣 9600 Pro (2nm 製程)

螢幕顯示：6.78 吋 2K LTPO OLED (支援 144Hz 更新率)

後置相機：2 億像素主鏡 (三星 ISOCELL HPC) + 2 億像素超廣角 + 2 億像素潛望長焦 + 300 萬像素多光譜感測器

前置相機：5000 萬像素自動對焦鏡頭

電池容量：8000 mAh

機身設計：超大橫向相機模組、提供藍色及白色 (素皮)

預計發佈日期：2026 年 9 月 17 日 (中國內地發售)

預測起步價：約 7499 人民幣 (折合約 8200 港元)

【OPPO Find X10 Pro Max 預測規格及發售情報】AI製圖/僅以傳聞資訊製作／非OPPO官方圖片

資訊來源：gsmarena