小米 18 Pro 即將登場 | 百變背屏＋徠卡雙2億像素　完整規格解析

小米 18 Pro 即將登場 | 小米手機官方本月正式揭開新一代旗艦機小米18Pro的神秘面紗。這次新機不只在處理器上搶下高通全新旗艦晶片的首發權，更針對背屏互動體驗與徠卡影像系統帶來大幅硬件升級。



小米 18 Pro 即將登場。（微博）

全新「百變背屏」登場 真的擺脫「雞肋」標籤了嗎？

小米18Pro正面採用極窄四等邊大R角屏幕，搭配高頻PWM護眼調光技術，長時間觀看視覺體驗更舒服。最吸引用家眼球的，絕對是機身背面的升級版「百變背屏」。

全新「百變背屏」登場。（微博）

相較於上一代的妙想背屏，這次小米將AI功能深度融入背屏互動。據IT之家報導，用家不僅能透過背屏即時瀏覽徠卡主鏡頭的自拍畫面，還能直接運行個性化小工具、顯示動態通知與實用工具。背屏不再只是裝飾，而是切實提升單手操作與訊息處理效率的第二視窗。

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首發台積電2nm晶片 驍龍8 Elite Gen6 Pro效能有多猛？

作為小米年度頂級旗艦，小米18Pro在核心硬件上展現極強野心。機身內部搭載高通新一代旗艦處理器驍龍8 Elite Gen6 Pro（Snapdragon 8 Elite Gen6 Pro），採用台積電先進的2nm製程工藝，搭配第三代Oryon架構的「2+3+3」八核設計。最高主頻一舉突破5GHz大關，無論是極致性能輸出還是持續運算的能效控制均有所突破。

搭載高通新一代旗艦處理器驍龍8 Elite Gen6 Pro。（GSMArena）

根據GSMArena的最新曝光數據，新處理器在多核效能與圖像處理能力上皆有顯著成長。配合新一代高速記憶體（如LPDDR6）與UFS 4.1/UFS 5.0高速快閃記憶體技術，多工作業切換更為流暢，超大容量檔案的讀寫體驗也得到實質提升。

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徠卡雙2億像素加持 LOFIC HDR技術如何顛覆夜拍？

小米18Pro攜手徠卡打造「雙2億像素」影像矩陣。主鏡頭採用2億像素超大感光元件，並首次導入LOFIC（Lateral Overflow Integration Capacitor）HDR技術，大幅提升極致高反差與暗光環境下的動態範圍，解決過去強光過曝與暗部細節流失的難題。長焦方面，新機配置2億像素潛望式長焦微距鏡頭，兼具高倍率無損變焦與近距離微距捕捉能力；加上5000萬像素超廣角鏡頭，補齊了全焦段高畫質拍攝需求。

內地藝人孫千代言。（微博）

徠卡雙 2 億像素影像系統 鏡頭類型 像素與規格 核心技術與功能亮點 主鏡頭 2億像素超大底感光元件 導入LOFIC HDR技術，高反差與暗光環境下大幅擴展動態範圍，解決爆光問題。 長焦鏡頭 2億像素潛望式長焦微距 高倍率無損變焦，同時具備超近距離微距捕捉能力，兼具遠攝與微觀細節。 超廣角鏡頭 5000萬像素超廣角 補齊全焦段覆蓋，提供廣闊視野與極低邊緣畸變表現。

6000mAh金沙江電池配合IP69 續航與防護表現如何？

強悍硬件需要雄厚續航作後盾。小米18Pro搭載容量約6000mAh的高能量密度金沙江電池，打破過往旗艦機性能與電池壽命不可兼得的僵局。充電方面提供百瓦級有線快充與高速無線快充，大幅縮短補電等待時間。

機身防護達IP68/IP69防塵防水等級，面對日常潑水甚至高壓水柱噴濺也能沉著應對。系統層面，新機預裝全面深度整合AI技術的最新一代小米澎湃OS 4，提供即時語意理解、智能修圖與系統資源動態分流。

據悉，機身側邊將搭配AI按鍵。（微博）

小米 18 Pro系列預計於本月下旬正式發售。據微博科技博主傳聞，因上游製程與記憶體物料成本調整，小米 18 Pro系列售價可能迎來結構性變動，小米 18 Pro與Pro Max預計將由6,999及7,999元人民幣（下同）起售，相對於上一代小米 17 Pro起售價為4,999元。而小米 18系列將取消Ultra機型。不過尚屬未證實傳言，仍待官方正式發布會確認。