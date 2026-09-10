小米18 Fold評測｜7.58吋巨幕媲美iPad mini　配6000mAh超強續航

小米的又一座里程碑。小米18系列終於登場，第一款就是全新的中摺疊手機：小米18 Fold，還首發搭載了小米自研的AI旗艦SoC小米玄戒O3，這枚小米自主研發設計的第二款高端旗艦SoC，延續使用了3nm工藝製程，但總晶體管數量由上一代的190億提高至240億，性能表現極強。



在小米18 Fold包裝中，也包含一張帶有雷軍簽名的玄戒O3卡片，再次表明了「向着科技巔峰進發，是小米永不止步的追求」。

小米18系列終於登場。（快科技提供）

小米玄戒O3是小米造芯到目前最高技術結晶，面向2027年的AI技術和用戶需求，給出了小米的答案。

同時小米玄戒O3還是行業首發支持最新一代記憶體規格LPDDR6的SoC，這次小米18 Fold 1TB的版本就會搭載最新的長鑫LPDDR6記憶體，讓隨身流動裝置的性能表現再創新高。

這次小米全新的中摺疊，屏幕比例非常巧妙地選擇了和國際標準紙張相同的√2:1，這個比例最大的特點，就是對摺均分之後，左右兩側的比例和之前的一樣，仍保持√2:1的比例不變。

小米玄戒O3還是行業首發支持最新一代記憶體規格LPDDR6的SoC。（小米）

這個比例用在摺疊屏手機上，正好可以保持內屏是外屏的二倍大小，而且內外屏比例與長寬比例一致，內屏在左右分屏使用時，正好等於兩個外屏並排放置，屏幕上的內容顯示可以保持完全一致，圖表排列或App內的佈局都保持統一。

這種接近小平板的屏幕比例，也是目前Samsung、華為、iPhone的發展方向，未來必將成為一種新的趨勢。

小米18 Fold提供了黑色，暖金白和西野紅三種配色，其中西野紅這種紅酒般的色彩靈感來自秋日山野，象徵自由和浪漫，融合暖調紅棕底色，整體呈現出低調克制又頗具辨識度的視覺效果。

小米18 Fold不同配色圖片▼▼▼

除了常規配色之外，小米18 Fold還推出了陶瓷特別版，源自御窯中淬鍊出的「淡粉釉」，穿越300年帶來含蓄的東方春意，温潤如玉。

為了在今天還原這個色澤，需要氮化硅1840度的超高温燒結，通過被譽為「光之元素」的稀土鉺實現最終着色，充滿科技的生命力。

小米 18 Fold陶瓷特別版，在保持陶瓷盈潤質地、抗刮耐磨（硬度高達9HM，1500HV1）的同時，後蓋重量相比傳統氧化鋯陶瓷方案輕近50%，整機重量與AG玻璃版本保持一致的219g。

小米18 Fold也搭載了Leica Summilux光學系統，全焦段超清三攝，三枚鏡頭一字排開，簡潔的跑道形DECO非常小巧，不會影響到機身的握持手感。

續航方面小米18 Fold搭載了6000mAh的金沙江電池，支持67W有線快充和50W的無線快充，續航和充電速度都可以放心。

小米18 Fold的核心參數如下：

小米18 fold基本參數。（快科技提供）

外觀圖賞：精緻小巧 輕薄得不像摺疊屏

小米18 Fold開創了小米的第三種摺疊屏手機：中摺疊。很明顯它介於正方形的大摺疊和豎向翻蓋的小摺疊之間，叫中摺疊十分貼切。

展開之後7.58吋的內屏，尺寸上接近A6紙張的大小，四等邊超窄邊框讓屏幕更顯巨大，這次小米18 Fold的內外屏都採用了超級像素排列，也是目前摺疊屏品類中唯一在雙屏同時使用全RGB子像素排列的產品。

而且內外屏也都是超級陽光屏，峰值亮度都可以達到4000nits，內外屏的使用更加自由，室內室外想怎麼用就怎麼用。

小米18 Fold外觀細節圖片▼▼▼

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小米18 Fold的背面設計十分簡潔，Leica三攝隱藏在跑道形DECO中。在跑道形DECO中的Leica三攝特寫，小米18 Fold非常低調地將Leica鏡頭銘文刻在相機DECO外環的上方，不仔細看都注意不到它的Leica血統。

163.8x117.9mm的尺寸大小適中，橫向握持時完全可以當作一個小尺寸平板來使用，如果手大的話，豎向也可以單手握住，變成一個巨大的直板手機。

小米18 Fold單側機身厚度僅有5.02mm，比iPhone Air還要薄0.6mm，重量也只有219克，甚至比直板旗艦還要輕，自然也要比所有的小米大摺疊都要輕。

揚聲器佈置在同一側機身的兩端，在玩遊戲看影片的橫屏狀態下，可以獲得更好的立體聲環繞效果，SIM卡插槽設計在了頂部，USB-C充電接口仍在底部居中佈置。

小米18 Fold的金屬邊框經過了細膩的磨砂處理，手感柔和絲滑，音量按鍵和電源按鍵也使用了相同的材質和表面質感，機身渾然一體，十分統一。

摺疊狀態下的小米18 Fold，尺寸只有117.8x83.6mm，非常小巧，雖然看起來矮矮胖胖，但實際上寬度只比旗艦直板略寬一點點，單手握持毫無壓力。

而且長度大約只有直板機的三分之二，單手握住底部重心更穩，無論是單手打字、下拉查看通知或是側滑返回，都可以從容地單手操作。

摺疊之後尺寸接近A7規格紙張，可以和A7迷你筆記本一樣放進西裝內袋或襯衣口袋中，女生也可以隨意裝進褲袋裏帶走。摺疊狀態下厚度也僅有10.68mm，絕不會有普通大摺疊那種折起來像板磚的感覺。

中摺疊屏幕體驗：大小適中 好看又好用

小米18 Fold的屏幕採用的√2:1的比例，讓內外屏大小不同但比例完全一致，注意看這三種不同的形態下，屏幕上的圖標和小部件的排布都完全相同，不會打亂找不到。對於有強迫症的玩家，每個圖標都必須擺在正確的位置上，這個比例就特別友好。

小米18 Fold展開後幾乎正好是A5筆記本的一半，和護照的尺寸接近。（快科技提供）

和我常用的A5筆記本放在一起，小米18 Fold展開後幾乎正好是A5筆記本的一半，大小和A6紙張接近，再摺疊起來就是A7尺寸，也是很多隨身迷你筆記本的規格，和護照的大小接近。

摺疊起來使用外屏時，寬度比直板旗艦稍微寬一點點，單手操作無壓力，26鍵鍵盤的排布也更寬鬆一些，使用起來更方便。

√2:1的屏幕比例，長寬比約為1.414:1，比常規影片的16:9更寬一些，看影片時會留下少許的黑邊，但觀感很好，上下的黑邊也正好留給彈幕。

小米18 Fold屏幕體驗▼▼▼

中摺疊比大摺疊的屏幕利用率更高，而且展開後小米18 Fold的寬度達到了163.8mm，實際有效的顯示面積比8吋的大摺疊更大一些，幾乎能比上8吋的iPad Mini了。

小米18 Fold的屏幕比例雖說並非專為16:9的影片設計，但在使用期間，能感覺到這個比例的適用性更廣，除了看長影片之外，更多的場景下都要比16:9的屏幕更好用。

比如豎屏的短影片，其實有大量的內容都是3:4的畫面比例，在小米18 Fold上面顯示更能充滿畫面，內容屏幕佔比高達95.2%。

更不用說直接查看3:2的照片時，屏幕內容佔比也高達93.3%，對於喜歡拍照的朋友來說，回放照片時更舒服。

不過說到底小米18 Fold的屏幕比例是國際標準紙張的規格，要說最舒服，還得是看文檔和PDF，標準A4紙張在這個屏幕上正好顯示，比例一模一樣，特別合適。

PDF文檔在小米18 Fold上的顯示效果非常好。（快科技提供）

而且針對這塊大屏，小米完全是按照平板的要求進行的大屏App原生優化，很多生產力工具可以和平板一樣直接使用桌面版本，打通流動裝置和桌面平台之間的數據橋樑，文件規格完全一致，用戶在外出時應急使用也能完成專業的生產力工作。

小米18 Fold內置了五款PC級App，除了常見的WPS For Pad和剪映專業版之外，還提供了Wind金融終端PC、中望CAD和知網CAJ，方便專業用戶直接使用。不過和平板類似，在使用這類專業App時，要完全獲得桌面PC級的使用體驗，最好還是使用外接鍵盤。

小米18 Fold默認就準備了五款PC級App。（快科技提供）

小紅書也可以像平板一樣三列展示列表，刷起來更爽快，點開也可以左右分屏，左邊看圖片右邊看評論，充分利用大屏空間。

性能和遊戲測試：性能能效發熱無短板！

作為目前小米定位最高的手機，小米18 Fold最吸引人的就是首發搭載了小米自研的新一代AI旗艦SoC：玄戒O3，以及全球首發搭載了長鑫的LPDDR6記憶體。

關於小米玄戒O3，這是小米自主研發設計的第二款高端旗艦SoC，延續使用了3nm工藝製程，但總晶體管數量由上一代的190億提高至240億，採用10核全大核CPU和16核超大規模GPU，還從最底層架構優化了CPU的訪存時延，讓數據交互大幅提速，提升全局性能並降低功耗。

小米玄戒O3，是小米自主研發設計的第二款高端旗艦SoC。（小米）

小米直接公布了玄戒O3的安兔兔跑分，高達522萬，也讓玄戒O3成為首款突破500萬分的旗艦SoC。

雙Ultra超大核，可迅速響應冷啟動、重載遊戲中場景切換、打鬥等瞬時爆發式性能需求；四個Premium超大核，可滿足同屏App併發、重載遊戲的中至重度基礎性能需求，且進一步降低功耗；四個Pro大核，可以以極低的功耗，保障日常手機輕度使用的流暢。

科學的架構設計，使玄戒O3在性能對比上代暴增60.1%的同時，功耗還可以進一步降低25%。GPU方面，玄戒O3採用最新一代G2-Ultra NX，相比玄戒O1的G925，架構層面圖形性能提升21%，光追能力更是實現翻倍。搭配16核心超豪華規模，讓玄戒O3實現了行業Top.1的圖形處理性能。

小米18 Fold性能與遊戲測評數據驚艷▼▼▼

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我們室温下實測安兔兔跑分成績也能達到517萬分，雖然比不上小米實驗室的理想成績，但也相差不大，性能表現非常驚人。

小米18 Fold搭載的新一代AI旗艦SoC玄戒O3還是全球首款支持LPDDR6的流動處理器，全球首發搭載長鑫LPDDR6記憶體，實現自研SoC搭配國產新一代記憶體的雙國產核心器件組合。

玄戒O3首發支持了行業最先進的LPDDR6記憶體，速率達10667Mbps，位寬由LPDDR5X的16-bit提升至24-bit。整體記憶體帶寬高達113.8 GB/s。單位時間內可傳輸的最大數據量，相比LPDDR5X-9600提升近半。

除了採用最先進LPDDR6記憶體，玄戒O3還着重優化「訪存時延」科技官方通過全新的架構設計、針對性的佈局佈線、帶寬資源管理等多種手段，有效降低日常使用中因多模塊併發訪問導致的擁塞卡頓問題。玄戒O3靜態時延指標短至82ns，動態時延短至177ns；對比Apple A19 Pro的92ns和211ns，均有顯著優勢。

我們用搭載LPDDR5X記憶體的小米17 Ultra手機和小米18 Fold搭載的LPDDR6記憶體進行了對比測試。

可以看到在安兔兔測試中，小米18 Fold的記憶體帶寬以152262分的成績，大幅領先小米17 Ultra的110610分，提升約37.6%，十分驚人。記憶體延遲分數也有10%左右的提升，長鑫LPDDR6記憶體的性能優勢極為明顯。

不過對於普通用戶來說，日常使用只會覺得手機運行更加流暢，多App並行也不會感到卡頓，真正對極限性能的體驗，還是得看遊戲體驗，所以我們也簡單測試了幾款常見的手遊，看看小米玄戒O3和長鑫LPDDR6的國產核心器件組合在遊戲中的性能表現。

我們用熱成像儀測量了連續在多款遊戲中測試的小米18 Fold，可以看到在室温26℃的環境下，手機正面最高只有39℃，背面最高只有37℃，手感只有略微温熱。

小米18 fold在高功耗下的温度表現。（快科技提供）

小米玄戒O3的發熱控制和小米18 Fold的散熱設計極為優秀，拿來當作遊戲旗艦也毫無壓力。

影像和樣張：低調設計下的Leica三攝表現依舊驚豔

小米18 Fold的影像被小米玄戒O3和長鑫LPDDR6的光環遮擋，不注意甚至都沒發現小米18 Fold所搭載的也是Leica Summilux光學系統，全焦段超清三攝，雖然定位不是影像旗艦，但也是同形態摺疊屏中規格第一梯隊的影像配置。

小米18 Fold跑道形的DECO中，從左到右依次是超廣角、主攝、長焦鏡頭和閃光燈，一字排開十分簡潔，配合小巧的機身也不會影響握持手感。

Leica的鏡頭銘文刻在DECO外圈邊緣，十分低調的設計。

小米18 Fold的主攝使用2億像素的Samsung HP5傳感器，擁有1/1.56吋大底和F1.7的光圈，1G+6P鏡組等效焦距23mm，最近對焦距離只有10cm。

長焦鏡頭使用JN5傳感器，擁有5000萬像素和80mm等效焦距，光圈F2.8；超廣角鏡頭使用5000萬像素的OV50M傳感器，17mm的等效焦距帶來107°的寬廣視場角。

我們也用小米18 Fold拍攝了一些樣張，供讀者參考。

小米18 Fold拍攝相片▼▼▼

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網絡連接對比：網速信號和導航表現均十分優秀

小米18 Fold採用新一代摺疊天線架構，頂部超級天線設計配合獨立信號增強晶片與星辰通信算法，針對手姿和展開/摺疊態動態調優，在高鐵、演唱會等複雜場景下保持穩定連接。展開/摺疊態下信號表現均處於行業第一梯隊。

小米18 Fold搭載UWB超寬帶技術，可以支持小米UWB生態（小米汽車、小米智能門鎖）及寶馬MINI，一汽奧迪，雷克薩斯，小鵬等品牌的數字車鑰匙。

我們還是使用小米17 Ultra作為對比，和小米18 Fold連接同一個Wi-Fi，在辦公室內進行無線網絡測速。

小米18 Fold網絡連接測試結果▼▼▼

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需要說明的是，雖然小米18 Fold支持Wi-Fi 7標準，但我們使用的路由器仍是Wi-Fi6路由器，此測試僅代表我們辦公室的網速。

在我自己的工位上，距離路由器直線約5米，中間有其他工位遮擋的情況下，小米18 Fold的Wi-Fi測速結果為下載785Mbps，上傳為358Mbps，都比相同位置小米17 Ultra測量結果更高一些。

我們把兩台手機都帶到走廊上，找到Wi-Fi連接的極限位置，多走一步就會斷開的位置來測速，可以看到在這種極限環境下，小米18 Fold的測速結果依舊比小米17 Ultra更好一些，說明小米18 Fold充分利用了更寬大的機身，擁有更優秀的天線設計，無線連接表現更好。

我們將同一張SIM卡分別裝進小米18 Fold和小米17 Ultra中，在同一位置記錄5G信號的強度，可以看到在辦公室內，小米18 Fold的信號強度（-104dBm）略弱於小米17 Ultra（-99dBm），但這點差距並不會影響到通話質量。

在室外開闊環境下，兩台手機的信號強度（小米18 Fold：-72dBm，小米17 Ultra：-71dBm）幾乎沒有差別，都非常優秀。

在地下車庫中，干擾因素更多，旁邊過車都會影響到信號，小米17 Ultra（-93dBm）在這裏的信號表現比小米18 Fold（-92dBm）更好一些。

本來我們計劃還要對比在電梯中的5G信號，但寫字樓電梯內都已經安裝了信號放大器，在電梯中兩台手機的信號強度都堪比室外開闊地，5G信號都非常強。另外我們也測試了使用移動SIM卡的信號強度，測試結果表現和聯通完全一致，移動用戶也可以放心。

最後我們也測試了一下導航衛星的連接情況，可以看到無論是小米18 Fold還是小米17 Ultra，在室外都可以輕鬆同時連接上出現在地平線之上的16顆北斗衛星，導航信號完全不用擔心。

充電和續航：6000mAh金沙江電池 續航表現極為驚人

小米18 Fold搭載了6000mAh金沙江疊片電池，使用20%高克容量硅碳負極+4.55V高壓正極技術，使電池能量密度高達920Wh/L。

兩側電池全部採用疊片工藝，比傳統的卷繞工藝容量更大，其中主板一側電池還採用了3D台階異形設計，將原本預留給排線的位置也充分利用，榨乾了最後一絲的機身空間。

小米18 Fold支持67W有線快充和50W無線快充，隨時補電更方便快捷。比較遺憾電池狗狗續航測試未能完成，可能對全新的小米玄戒O3支持不夠全面，但已完成部分的測試結果顯示，小米18 Fold在展開使用內屏的狀態下，用時6小時18分鐘消耗了約32%的電量。

換算一下電池完全耗盡需要約19小時30分鐘，日常使用兩天都沒什麼問題。在展開狀態下能有這個續航表現，小米玄戒O3的能效表現十分驚人。

我們也測試了在單純影片播放下的續航表現，我們使用小米18 Fold的內屏，亮度約三分之二，播放B站影片，從11點04分到12點11分，電量從96%下降到91%，每小時用電約5%。

計算下來連續大屏播放影片也可以堅持20小時左右，小米玄戒O3的能效配合金沙江電池的容量，用戶完全可以放心小米18 Fold的續航表現。

我們使用原裝67W充電器對小米18 Fold進行充電測試，從16%開始，5分鐘充至29%，15分鐘充至47%，30分鐘充至72%，45分鐘充至97%，基本充滿。（快科技提供）

我們使用原裝67W充電器對小米18 Fold進行充電測試，從16%開始，5分鐘充至29%，15分鐘充至47%，30分鐘充至72%，45分鐘充至97%，基本充滿。

總結：新形態、新晶片、新記憶體 這是小米新時代的開篇

小米18 Fold不但開創了小米第三類摺疊屏手機，同時它搭載的小米玄戒O3 SoC和長鑫LPDDR6記憶體，也宣告了最核心器件的全國產化，小米從18 Fold開始，必將逐步擺脱「組裝廠」的惡名，真正實現中國製造。

小米玄戒O3的性能和能效表現十分驚人，發布前小米就提前公布了玄戒O3的安兔兔跑分，作為首款成績突破500萬的旗艦SoC，我們本以為它會為了絕對性能犧牲一些其他方面的表現，但沒想到實測小米玄戒O3不但性能強勁，能效表現也十分出色，整機發熱控制極為優秀。

小米18 Fold不但開創了小米第三類摺疊屏手機，同時它搭載的小米玄戒O3 SoC和長鑫LPDDR6記憶體，也宣告了最核心器件的全國產化。（小米）

雖然小米18 Fold定位不是遊戲旗艦，但在遊戲測試中的表現十分驚人，我們簡單測試了幾款流行手遊，在最高畫質下，很多遊戲手機也只能堅持較短時間，長時間連續遊戲很容易因為發熱降頻而出現掉幀卡頓的現象，甚至摸着都燙手。

但小米18 Fold搭載的玄戒O3能效表現極佳，我們以最高畫質連續測試多款遊戲，始終流暢絲毫沒有發熱降頻的跡象，用熱成像儀觀察，機身表面甚至還不到40度，握在手裏只有輕微的温熱感。

小米玄戒O3還是全球首款支持LPDDR6的流動處理器，但由於產能及成本問題，目前小米18 Fold只有最高的16GB RAM + 1TB 儲存空間版本搭載，我們用安兔兔簡單測試LPDDR6記憶體的性能，輕鬆超越LPDDR5X，領先幅度高達37.6%，性能優勢極為巨大。

小米18 Fold開創了小米的第三種摺疊屏規格，全新的中摺疊結合了大摺疊的大屏優勢和小摺疊的時尚元素，經過多年的探索摺疊屏終於有了最佳答案。

小米從18 Fold開始，必將逐步擺脱「組裝廠」的惡名，真正實現中國製造。（快科技提供）

小米選擇的√2:1的屏幕比例，和國際標準紙張一致，特別適合閲讀文檔PDF，同時在影片觀看，照片回放等使用場景也有更高的屏幕內容佔比，日常使用更加舒適。

這種介於大摺疊和小摺疊之間的摺疊屏，也是行業探索的結果，華為、Samsung、iPhone也共同選擇了這個方案。

小米18 Fold將機身內部空間利用到極致，在保持5.02mm纖薄和219g輕盈的同時，塞入的6000mAh的金沙江電池，是同形態摺疊屏中最大的電池容量。

【延伸閱讀】小米18 Fold雷軍展示小愛靈感球！一拖識圖文 兼首發玄戒O3晶片（點擊連結看原文）

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同時得益於小米玄戒O3 SoC的超高能效表現，小米18 Fold的續航表現也極為驚人，使用大屏單純播放影片一小時僅耗電5%，用戶日常連續使用兩天問題不大。

小米18 Fold用自研AI旗艦SoC玄戒O3和長鑫LPDDR6記憶體實現了雙核心器件的國產，並且性能也實現了領先，這是小米的里程碑，也是國產手機的一個標誌性事件。國產手機在核心器件上可以不再受制於人，並且可以領先世界。

小米18 Fold不但本身實力夠強，它代表的這種認真自研，努力攀登科技高峰的精神，也值得用戶支持，特別是這次小米18 Fold還有粉色的陶瓷特別版，外形顏值更高，如果條件允許，千萬不要錯過。

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