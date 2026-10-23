iPhone Duo／iPhone 18 Pro Max 先達回收價炒價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 18 Pro Max 以及iPhone Duo 終於正式登場！而今週更是iPhone Duo的正式出貨日，第一口炒價叫價加幾千，似乎可以錄得相當可觀的利潤。



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2026年10月23日早午12：30 更新：先達回收價不斷更新中...

第一日先達放機又排到出門口

10月23日 iPhone Duo 下午5時尾盤報價！黑色表現依然硬淨，白色迎顯著反彈回穩

隨著 iPhone Duo 首發日進入傍晚下班黃金時段，旺角先達廣場於下午 5 時釋出最新尾盤實體報價。經歷了中午放機潮的急劇修正後，傍晚場內買氣反而出現止跌回穩的良好跡象。市場需求極強的「黑色」版本價格依然非常硬淨，而中午一度走弱的「白色」版本回收價亦顯著回穩甚至小幅反彈！無論是原封機還是電訊商出機的開封激活機，全線各容量均穩穩維持在正數獲利水位，展現出新旗艦極強的市場承接力。

第一日先達放機又排到出門口

黑色持續表現硬淨，白色原封迎反彈回穩

在 Apple Store 原封機陣營方面，黑色版本價格極具韌性，而白色版本則成功反彈。入門 256GB 黑色原封回收價報 $20,400，單部穩賺 $2,901；而白色 256GB 原封回收價由中午的 $19,200 大幅回升四百元至 $19,600，獲利拉升至 $2,101，顯著止血回穩。在中階 512GB 方面，黑色原封維持在 $21,500（賺 $2,201）；白色原封則由中午 $20,500 升至 $21,100，獲利重返 $1,801 的高位。

高容量型號方面，1TB 黑色原封回收價報 $25,200（賺 $2,401），白色原封報 $24,200（賺 $1,401）。頂配 2TB 原封黑色回收價報 $30,800，單部仍有 $2,801 的豐厚利潤；白色原封亦攀升至 $30,100，獲利拉升至 $2,101。

電訊商開封機全線回暖，入門 256GB 水位回升至$701

因應電訊商合約出機潮，開封激活機的回收價在傍晚亦有令人驚喜的回升。中午一度跌至僅得 $1 邊緣的入門 256GB 開封機，傍晚黑白雙色回收價劃一向上拉升至 $18,200，單部利潤顯著回補至 $701，重新擺脫貼地陰霾。

512GB 開封黑色回收價報 $20,200（賺 $901），白色報 $19,800（賺 $501）。1TB 黑白雙色開封價分別報 $23,000 及 $22,800，微賺 $201 及 $1。至於頂配 2TB 開封機，黑白雙色回收價劃一開出 $28,000，維持 $1 平手水位。

綜合 10 月 23 日首發日全天的價格走勢，iPhone Duo 經歷了早盤暴賺三四千的高開、中午散戶放機的急修正後，在傍晚下班時段成功於高位築底。黑色強勁的剛需與白色價格的顯著回穩，均反映出這部新旗艦在二手市場上的消費力極其強勁。隨著首發日順利過渡，預計明日週末兩日先達的交投將會維持熾熱，手持現貨的賣家依然可以鎖定相當可觀的獲利空間。

iPhone Duo 10月23日 下午5：00 回收價 （點按放大）👇👇