iPhone Air 2機模曝光　雙4800萬鏡頭　5.2mm超薄機身與A20晶片

初代iPhone Air憑藉超輕薄設計引發廣泛關注，但受限於單鏡頭配置與功能取捨，市場反響未達預期。為回應用戶反饋並強化產品定位，第二代機型正加速推進。近期，一組據稱屬於iPhone Air 2的CNC精加工鋁製機模在社交平台出現，首次以實體形態呈現其背部影像模組的關鍵變化。



從公開的機模圖像可見，機身背部上方結構發生明顯調整：一處採用橫向排列的藥丸形凸起，內部並列佈置兩枚鏡頭開孔及閃光燈區域，整體輪廓與此前多版渲染圖高度一致，視覺風格上體現出對簡潔一體化影像佈局的傾向。

近期，一組據稱屬於iPhone Air 2的CNC精加工鋁製機模在社交平台出現。（X@MajinBuofficia）

iPhone Air 2概念圖：

需說明的是，該機模僅用於驗證外部形態與鏡頭物理排布，未體現屏幕、處理器、電池等核心部件訊息，亦非官方發布樣品，因此僅具參考價值，量產版本仍可能優化細節。

此次影像系統升級的核心目標，是解決初代機型後置僅配備單一主鏡頭的結構性短板。據多方可靠訊息，iPhone Air 2將搭載雙鏡頭系統——在保留4800萬像素主鏡頭基礎上，新增一枚同規格4800萬像素超廣角鏡頭。該組合可有效拓展拍攝場景覆蓋能力，包括大視野風景、多人合影及近距細節捕捉等，顯著提升日常影像實用性。

在強化影像能力的同時，整機厚度進一步收窄，由初代的5.6ｍｍ壓縮至5.2ｍｍ，鈦金屬中框設計得以延續。即便內部空間持續壓縮，電池容量反而提升至約3500mAh，較前代增加約350mAh，續航能力獲得實質性增強。

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屏幕方面，新機預計將採用6.55吋LTPO OLED面板，支持120Hz自適應刷新率；靈動島區域面積適度縮減，屏佔比視覺效果隨之優化。

性能層面，iPhone Air 2將搭載基於台積電2nm工藝打造的A20系列晶片，其中高配版本大概率為A20 Pro。針對初代機型在高負載運行時散熱表現偏弱的問題，新機有望首次引入VC均熱板技術，以提升超薄結構下的熱管理效率，保障持續性能釋放。

連接方式延續純eSIM方案，取消實體SIM卡槽。這一設計在全球多數地區已成常態，但在中國大陸市場，用戶仍需依賴運營商完成eSIM遠程激活流程，實際使用便捷性受此環節影響。

按當前研發節奏，iPhone Air 2預計將於2027年春季正式發布，屆時或將與iPhone 18標準版及iPhone 18e同步登場。

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