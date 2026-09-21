小米18 Pro系列四色亮相！AI百變背屏＋8500mAh大電　定檔9月23日

小米18 Pro系列四色亮相！小米官方宣布將於2026年9月23日晚上7時舉辦新品發佈會，正式推出全新「雙尺寸影像科技旗艦」小米18 Pro。



即將推出全新「雙尺寸影像科技旗艦」小米18 Pro。（小米）

這次小米18 Pro與小米18 Pro Max兩款機型在底層架構上迎來重大變革，全系首發高通最新2nm製程旗艦晶片。其中小米18 Pro搭載第六代驍龍8至尊版，而定位更高的Pro Max版本則直升第六代驍龍8超級至尊版。相比上一代3nm製程，2nm晶片在算力爆發與功耗控制上取得顯著突破。配合預載的澎湃OS 4系統，整體效能與動態排程輸出表現令人期待。



小米18 Pro系列發佈會定檔9月23日。（微博）

四色真機質感如何？AI百變背屏與硬件防窺螢幕有何亮點？

隨著官方預熱，小米18 Pro系列的四色真機外觀正式公開，小米集團總裁盧偉冰個人更公開表示最偏愛「星河藍」配色。除了機身質感的提升，這次螢幕與背部螢幕的硬件迭代成為最大賣點。

小米18 Pro真機實拍圖，黑/白/粉/蓝四款新配色。（微博）

據Techritual分析指出，小米18 Pro採用全新超級像素2.0（M11發光體系），配備高達0.99mm的極窄邊框設計，更率先導入硬件級防窺技術。用家在公共場合輸入密碼、進行流動支付或閱讀私訊時，螢幕會自動觸發防窺防護，擺脫了額外貼防窺膜的需求。

機身背面的「AI百變背部螢幕」也獲得AI技術重塑，副螢幕支援動態生成內容並相容更多第三方應用程式，實用度大大提升。

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雙2億徠卡鏡頭加持：影像與周邊配置升級

影像方面，小米18 Pro系列延續與徠卡的深度合作，搭載全焦段光學三鏡頭系統，主鏡頭與潛望長焦鏡頭均提升至雙2億像素超高規格。新浪財經資料顯示，其潛望長焦進光量相比前代提升近3倍，並支援「傳奇一瞬」端到端影像大模型，還原經典相機的光學質感與自然虛化效果。

小米18 Pro雙2億徠卡鏡頭加持。（微博）

周邊配置這次也沒有縮水：

全系正式標配UWB超寬頻車鑰匙



支援無感解鎖智能汽車



機身新增AI功能專用實體按鍵



電池容量更是大幅拉升，小米18 Pro配備7000mAh超高矽金沙江電池，Pro Max版本更上一層樓達到8500mAh容量，同時支援100W有線快充與50W無線快充。



全系首發高通最新2nm製程旗艦晶片。（微博）

盧偉冰坦言小米18 Pro系列漲價：消費者會買單嗎？

盧偉冰表示：「雖然價格調升，但相信大家看完全部配置升級後，會覺得這個定價非常合理。」在晶片製程成本上漲、電池技術升級與雙2億影像硬件的疊加影響下，成本推升已是行業必然趨勢。9月23日發佈會上公布的最終售價，將直接檢驗市場對這次升級的接受程度。