iPhone 18 Pro拆解報告 | 專家揭秘　可變光圈結構與隱藏維修地雷

iPhone 18 Pro拆解報告 | 距離Apple發佈最新旗艦手機僅過去不到兩週，全球權威維修機構iFixit火速公開了iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max的深度拆解報告。這次的焦點不再只是晶片跑分，而是那顆被iFixit戲稱為「無法維修之眼」（Unfixable Eye）的全新可變光圈鏡頭。



iPhone 18 Pro拆解報告。（iFixit）

揭秘可變光圈：為何iFixit稱之為「無法維修之眼」？

全新的4800萬像素Fusion主鏡頭是今年iPhone 18 Pro系列的最大賣點。根據iFixit的權威拆解報告，設計團隊將六片微小的「聚合物複合材料」葉片塞入與去年相同尺寸的鏡頭模組內。這套系統透過磁力驅動，實現從ƒ/1.48到ƒ/4.0的可變光圈切換。

光圈葉片上設計有微小的溝槽與孔洞陣列，用以咬合驅動機構上的插銷。（iFixit）

這套精密機械運作起來如絲般順滑，但公差極其嚴苛。iFixit團隊在加熱拆卸鏡頭蓋時，直接導致光圈葉片噴飛四散。他們直言，全球極少數維修愛好者具備將這套可變光圈無損拆解並重新組裝的技術與工具。一旦鏡頭內部出現微小灰塵或損壞，整組更換將是唯一出路。

只需在光圈附近放置磁鐵，就能觸發機械動作。（iFixit）

葉片以最外側的圓孔為軸心旋轉，沿著中間溝槽的插銷滑動，並咬合邊緣的卡槽。（iFixit）

電池與散熱架構升級：電控脫落膠水是否降低了維修門檻？

在發熱控制與續航方面，硬件配置給出了明確的升級指標。權威蘋果新聞網站MacRumors引述拆解數據指出，iPhone 18 Pro的電池容量微增至4,288mAh，而iPhone 18 Pro Max則大幅躍升9.4%，達到5,567mAh。

iPhone 18 Pro電池拆卸。（iFixit）

為壓制A20 Pro晶片的高溫，機身內部採用面積更大的均熱板，並在晶片上方覆蓋了被形容為「散熱鎖子甲」（Thermal chain mail）的金屬結構。好消息是，電池固定方式終於迎來改革。iPhone 18 Pro系列將電池鎖定在專屬托盤上，並導入「電控脫落膠水」（Electrically released adhesive），只要通電即可讓膠水失去黏性，令電池極度乾淨地剝離。

晶片緊貼著全新升級的均熱板，中間夾著一層彈性襯墊。（iFixit）

螢幕拆卸淪為噩夢：為何換電池風險倍增？

電池本身變得容易取下，但「如何接觸到電池」卻成了致命傷。根據iFixit的官方設備維修指南，iPhone 18 Pro依然延續了「從前方拆卸」（Front-entry-only）的架構。機背玻璃雖然容易打開，但內部除了無線充電線圈外沒有任何可維修零件。

維修人員必須先拆除被強力膠水黏死的螢幕，才能進行常規的電池更換作業。iFixit在測試中遇到前所未有的災難：在四部進行拆解的iPhone 18 Pro中高達三部的螢幕白色塑膠邊框在拆卸過程中斷裂或者剝離。這層邊框是螢幕總成不可或缺的一部分。結構的脆弱性讓未來的第三方維修面臨極高的螢幕損壞賠償風險。

白色塑膠邊框情況慘烈：在四次拆解中，有三次出現了斷裂或脫膠分離。（iFixit）

NAND快閃記憶體封裝暗藏甚麼玄機？

拆解細節證實，NAND晶片已被直接封裝在雙層主機板（Logic board）內部。這項改動極大程度增加了對儲存晶片進行物理維修或無損替換的難度。高頻率的微小震動與日常摔落，是否會對夾心層內的NAND造成應力損傷，仍有待時間驗證。