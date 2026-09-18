iPhone 18 Pro相機翻車！光圈全開出現眩光　影視颶風Tim：拉完了

iPhone 18 Pro相機翻車！Apple全新iPhone 18 Pro系列今日（9月18日）正式開賣，卻隨即爆出相機災情。備受矚目的「物理可變光圈」鏡頭被揭發存在嚴重光學瑕疵，最大光圈下拍攝會出現明顯眩光，加上長年未解的「鬼影」問題，令不少果粉大感失望，甚至引發退訂疑慮。



iPhone 18 Pro相機翻車！（影視颶風）

Apple旗艦手機iPhone 18 Pro系列於今日（9月18日）正式開賣，新機最引人矚目的「物理可變光圈」鏡頭竟在首波實測中踢到鐵板。知名科技影視團隊「影視颶風」創辦人Tim（潘天鴻）在最新的評測影片中，公開了iPhone 18 Pro系列主鏡頭的光學瑕疵。光圈全開拍攝時，畫面中央突然冒出一整片顯眼的白芒眩光。Tim在影片中對此項表現直言不諱：「直接拉完了。」

為甚麼會出現這樣的問題？據Tim講解，這顆4,800萬像素主鏡頭支援f/1.48至f/4.0的四檔物理光圈切換。原本是為了提供更自然的人像散景與夜景進光量。但當光圈開到最大（f/1.48）時，只要側面有微弱光線射入鏡頭，畫面就會出現大面積的光斑與霧化眩光。原本應該乾淨的夜景，瞬間被強烈的雜散光吞噬。

iPhone 18 Pro可變光圈為何出現眩光問題？

從影視颶風的量化數據中可以看到，只要光線從非正面角度射入，光圈葉片邊緣與多層鍍膜就會產生多次折射。收縮光圈至f/2.8或f/4.0後，眩光現象確實會大幅減緩。但這樣一來，大光圈帶來的夜拍進光量與淺景深優勢便蕩然無存。

只要光線從非正面角度射入，光圈葉片邊緣與多層鍍膜就會產生多次折射。（影視颶風）

買了最貴的Pro系列，卻要把光圈鎖小才能拍出乾淨照片？不少關注測試的果粉在網上討論區直言無法接受。

鬼影未休又添新傷？iPhone 18 Pro相機表現引發討論

更讓用家失望的是，歷代iPhone長期被詬病的「鬼影」問題並未在這代獲得徹底解決。根據遊民星空的測試觀察，這次的可變光圈屬於「新瑕疵疊加舊問題」。原本點光源對角線的綠色鬼影還在，現在又多一塊隨側光出現的光斑，對低光拍攝環境極不友善。

iPhone 18 Pro系列主攝搭載六片葉片的可變光圈，自由調節進光量。（影視颶風）

對比Android陣營，諸如華為、小米等早已搭載可變光圈的品牌，大多透過成熟的光圈葉片邊緣黑化處理，或是配合AI演算法進行即時消除。Apple短期內很難透過送實體遮光配件解決問題，唯一可行途徑是期待後續iOS系統更新，加入AI抗眩光演算法。

可變光圈支援f/1.48至f/4.0的四檔物理光圈切換。（影視颶風）

「影視颶風」的實測影片發布後，社交平台上隨即引發討論。部分已預訂新機的買家表示考慮取消訂單，甚至打算轉而購買上一代iPhone 17或等待未來的改款。蘋果官方目前尚未對這項光學瑕疵做出正式回應。