八達通推4款流光折射卡面｜襯iPhone 18 Pro四色　換新機轉卡教學

iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max今日（9月18日）在正式開售，不少果迷換新機後都要重新把舊機資料轉移，日常乘車必用的八達通亦要一併轉移。配合新機上市，八達通推出4款全新「流光折射」手機卡面，分別呼應iPhone 18 Pro系列的布根地紅色、冰川色、黑色及銀色，而且可免費下載。至於換新iPhone後如何將原有八達通搬過去？iOS 27亦簡化了轉移流程，可以在「銀包」App重新加入。



4款「流光折射」卡面 襯iPhone 18 Pro四色

今次八達通推出的「流光折射」系列共有4款卡面，明顯是配合新一代iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max而來。4款卡面的色彩風格分別呼應新機的布根地紅色、冰川色、黑色及銀色，換言之，如果剛買了布根地紅iPhone 18 Pro，就可以選擇相近色調的八達通卡面，令手機由機身到「嘟卡」畫面都有統一配搭。

新卡面並非iPhone 18 Pro系列限定，所有支援八達通的iPhone及Apple Watch型號都可以使用。用戶只需要打開八達通App內的卡面商店，就可以下載「流光折射」系列。

Apple Watch都有份 「嘟」卡毋須解鎖開App

除了iPhone，新卡面亦可以套用到支援八達通的Apple Watch。使用Apple Pay內的八達通時，日常乘車或付款毋須先解鎖裝置，亦不用特意打開八達通App。使用iPhone時，只需將手機上半部分靠近八達通讀寫器；Apple Watch則直接將手錶靠近讀寫器即可完成交易。

新加八達通 9月底前送自選卡面

除了4款新卡面，八達通亦推出限時安排。由即日起至2026年9月30日，首次將八達通加入iPhone或Apple Watch，可以免費獲得一張自選手機卡面。換言之，如果本身一直使用實體八達通，剛好趁今次購入iPhone 18 Pro系列才首次將八達通加入Apple Pay，就可以同時取得自選卡面。現有用戶如果只想換上今次推出的「流光折射」設計，則可以直接到八達通App的卡面商店查看及下載。

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新機加入八達通

如果舊iPhone本身已經有八達通，換到iPhone 18 Pro或iPhone 18 Pro Max後，不需要重新開一張新八達通。iOS 27已經將轉移流程進一步整合到新機設定程序。當用戶在新iPhone設定「銀包」App，完成Apple Pay信用卡設定後，系統會列出原有八達通，讓用戶直接將舊機上的八達通轉移到新iPhone。

iPhone開通Apple Pay八達通步驟👇👇

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如果開新iPhone時太心急，一路按「下一步」，結果忘記轉移八達通，亦毋須將手機重新設定一次。只要開啟新iPhone的「銀包」App，按右上角「＋」，再選擇「之前的卡」，就可以在當中找到原有八達通並重新進行轉移。因此換機後如果突然發現「銀包」內沒有原本的八達通，第一件事不用立即開新卡，可以先到「之前的卡」查看。完成轉移後，原有八達通就可以在新iPhone繼續使用。

Android開通Apple Pay八達通步驟👇👇

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由Android換iPhone WhatsApp資料亦可以一齊搬

今次iPhone 18 Pro推出，亦可能有部分Android用戶趁機轉會iPhone。這類用戶需要處理的就不只是八達通，而是舊Android手機內的大量個人資料。Apple提供《Move to iOS》App，用戶可以在Google Play Store下載，再按照新iPhone設定程序將舊裝置資料轉移到iOS。可轉移內容包括聯絡人、相片等資料，而不少人最擔心的WhatsApp聊天記錄亦可以透過相關流程搬到新iPhone。