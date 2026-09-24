馬斯克Grok 4.7登場！寫Code速度快2倍　每百萬Token $2美金起

9月22日，馬斯克旗下xAI正式發布新一代大模型Grok 4.7。



xAI官方稱，該模型是公司目前最強大的編碼和知識處理模型，推理速度是可比同類模型的兩倍，而價格僅為後者的一半。

馬斯克旗下xAI正式發布新一代大模型Grok 4.7。（Unsplash@Mariia Berezovsky）

具體定價方面，Grok 4.7每百萬Token輸入起價為2美元，輸出起價為6美元，xAI同時還提供了高速版本，輸出速度翻倍，但價格也翻倍。

據悉，Grok 4.7針對編程和知識工作進行了優化。與Grok 4.6相比，新模型能夠在困難任務上持續更長時間，並加強了對自身輸出結果的檢查能力。

Grok 4.7生成效果與價格圖表▼▼▼

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在CursorBench 4.0測試中，Grok 4.7面向長時間運行的編程任務，在價格與性能方面處於同類模型的前列。官方同時表示，該模型的運行速度和定價與Grok 4.6相同。

9月初，馬斯克曾透露，Grok 4.7的參數量約為2.1兆，較Grok 4.6的1.5兆提升約40%。

模型支援文字與圖像輸入，配備500K Token上下文窗口，並提供low、medium、high、xhigh四檔推理強度，開發者可自行控制延遲與深度之間的權衡。

此外，xAI針對Grok Bot harness對Grok 4.7進行了原生訓練，使其在對話及一般知識工作任務中的表現得到提升，文檔和簡報生成能力也有所改進。

xAI針對Grok Bot harness對Grok 4.7進行了原生訓練，使其在對話及一般知識工作任務中的表現得到提升，文檔和簡報生成能力也有所改進。（Unsplash@Salvador Rios）

安全方面，xAI為Grok 4.7採用了全新的安全防護體系。官方表示，該模型在拒答和抵抗越獄攻擊方面達到了公司目前測試中的最高水平。

在網絡安全和生物領域等具有雙重用途的場景中，Grok 4.7試圖兼顧合法任務的可用性與危險任務的安全拒答。在LatchBio生物安全基準測試中，該模型取得62.4%的成績。

目前，Grok 4.7已通過Cursor和Grok Build提供，同時開放Grok API，並支援第三方編程工具、模型路由服務及雲平台。

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