杭州機械人大賽登場　AI懂自己思考　緊急救援到24小時家務全包辦

「這也太超前了！」一場智能機械人上崗的實景路演，即將在浙江杭州餘杭拉開大幕。



從「會炫技」到「能上崗」，這一次，機械人真正走進了真實場景，走向了「險處」、「難處」：

智能產線上，機械人精準避障、自適應焊接，擺脫人工預設，智能上崗；

病房與家中，機械人沉浸式陪護康復，24小時包攬家務，讓科技照進日常；

斷崖密林裏，機械人翻越複雜地況障礙，黃金三分鐘內空地協同，打開救援的突破口。



9月20日，「智競未來——首屆智能機械人應用技能大展」浙江站活動將在杭州餘杭正式啟動，央視新聞全程記錄報道。

三大賽道 聚焦上崗

本次活動聚焦特種作業、智慧商業、民生服務三大賽道，讓智能機械人在生產製造、維修維護、餐飲零售、醫療康養、應急救援等重點場景中，接受檢驗、提高技能，展現它們在危險、危重場景中「能上崗」的真本領。

一場智能機械人上崗的實景路演，即將在浙江杭州餘杭拉開大幕。（CCTV中央電視台）

「自己看、自己想、自己焊」 機械人能做到嗎？

在工廠流水線、倉儲物流等場景中，按預設程序精準重複作業的機械人已不新鮮。然而，真實的生產生活環境遠比流水線複雜，沒有劇本、沒有標準答案。能否在複雜環境裏、複合任務中成功完成目標，正是本次機械人技能大展十大任務所要檢驗的核心能力。

「黃金三分鐘」內實現對落水群眾的救援、颱風內澇等複合災害場景中完成自主作業、深山密林中搜尋迷路的徒步者並將其安全帶出……特種機械人將在各類環境中連續闖關，展現其合格上崗的能力。

參與比賽的各類智能機械人▼▼▼

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智能拌和站無人裝載機精準避障，汽車產線焊接挑戰中，面對工件隨機、無預設程序、無人工干預的生產場景，機械人自主識別、自適應焊接，讓機器「自己看、自己想、自己焊」，戶外多類型演藝機械人跨次元快閃表演，看智能機械人擺脫人工預設，在真實產線中順利上崗。

沉浸式AI陪護康復新體驗、機械人包攬24小時家務全流程、陪伴孩子完成科技研學，機械人正逐步融入生活中的各類場景，真正服務於日常。

技能展示：機械人各顯其才

本次機械人技能展示落地杭州未來科技城，60餘家企業、50餘種類型、300餘台機械人同台亮相。

本次機械人技能展示落地杭州未來科技城，60餘家企業、50餘種類型、300餘台機械人同台亮相。（CCTV中央電視台）

展演採用「方陣+定點」雙軌模式：特色主題方陣跨行業列陣展示應用廣度，定點技能展演區聚焦實操呈現技術深度，標兵儀仗方陣則以多機協同編隊展現調度精度，全方位呈現具身智能的落地能力。

互動展區：可觸可感的智能未來

在互動展區，涵蓋工業巡檢、人形交互、外骨骼康養、娛樂陪伴、系統控制及核心零部件等領域。

與傳統展位不同，這裏的每一台機械人都以工作狀態出現在場景中：觀眾可穿戴外骨骼設備體驗輔助行走，可近距離觀察工業巡檢機械人的自主作業全過程，也可讓娛樂陪伴機械人與孩子互動遊戲。

不止於展示，本次活動還將推動創新成果從展台走向應用——讓更多具身智能產品進入真實產線、融入日常生活，在服務產業升級的同時，也讓普通受眾切實感受到科技帶來的便利與溫度。

智匯餘杭，上崗未來！

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