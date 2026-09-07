剛剛，OpenClaw 2.0來了。



官方還打趣說比GTA 6更快：

OpenClaw官方打趣說OpenClaw 2.0比GTA 6更快推出。（X@OpenClaw）

按項目自己的統計，這是它有史以來最大的一次更新，933名貢獻者參與，其中569人是第一次給這個項目提交代碼，合併的pull request超過1.6萬個，約等於OpenClaw迄今全部合併量的一半。

OpenClaw於近日迎來2.0版本更新，933名貢獻者參與其中。（X@OpenClaw）

寫發布網誌的是團隊成員Hannes Rudolph，標題很有趣，叫《OpenClaw 2.0,Accidentally》（意外的2.0）。按他的說法，團隊本來只打算做兩件事：把安裝流程做簡單，把瀏覽器端體驗做成一等公民。做着做着發現改不乾淨，只能順着往下清理，清到最後就成了一個大版本。

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這次更新之前，OpenClaw有將近七週沒有發布新版本。而在那之前的230天裏，它發了106個版本，兩次發版之間通常只隔一兩天。網誌解釋說，發版節奏慢下來的同時開發反而在加速，團隊規模變大，工作量和速度同時超出了原有代碼底座和發布流程能承受的範圍，於是兩邊一起返工。

OpenClaw 2.0技術網誌標題。（OpenClaw）

2.0改了什麼

安裝被推倒重來了。新的引導式安裝會先掃描機器上已有的AI訪問權限，可以複用已經驗證過的Codex、ChatGPT或Claude CLI登錄，接受API key，走供應商自己的登錄流程，或者找出本機安裝的Ollama與LM Studio模型，然後先驗證這個具體選擇確實能給出應答，再把模型和憑據存下來。

新安裝的OpenAI配置默認使用GPT-5.6，本地側則把node-llama-cpp換成了託管的llama-server，llama.cpp的默認上下文長度提到64K。大量配置項被砍掉或移出初次安裝，剩下的部分交給用戶和AI Agent（智能體）聊着聊着配完。

重建後的瀏覽器端直接打開為一個對話介面。（OpenClaw）

瀏覽器端的Control UI被重寫為chat-first結構，原來的Overview頁被取消，會話進側邊欄，正在進行的那個對話居於中心。文件、審批、終端、Git變更和一個可停靠的瀏覽器面板都排在對話旁邊，工具調用與結果成對顯示，文件改動展示聚焦的diff。一個叫/btw的命令可以開一段獨立的多輪側邊對話，用來問不想污染主線記錄的問題。官方給出的性能數字來自一個模擬測試環境（mocked Gateway，50毫秒HTTP/1.1延遲），JavaScript請求從140降到45，啟動時間從約1.6秒降到575毫秒。

底層存儲也換了。會話和轉錄記錄遷入SQLite，代價是降級不再免費：回滾到舊的文件存儲版本前，必須用當前CLI恢復歸檔的舊格式轉錄文件，而遷移之後創建的會話在舊版本里根本不會出現。官方建議升級前先做一次經過驗證的備份。

改動最有產品意味的是共享雲會話。魯道夫說這個功能是團隊自己用出來的：他們在開發2.0的過程中越來越多地把工作交給自己的Claw，然後發現想把任務分享給同事、協作處理甚至完全移交時，OpenClaw沒有任何辦法在不丟失上下文的情況下把另一個人拉進來。現在會話的所有者或管理員可以決定別人是只讀、提建議、在草稿裏工作，還是直接參與。

共享的多人OpenClaw工作區中由用戶自建的dashboard。（OpenClaw）

值得注意的是文檔對這個功能的自我設限寫得相當直白：這些控制項不是租戶隔離，也不構成安全邊界，權限被撤銷後界面刷新前可能仍短暫顯示為可用。Incognito模式默認關閉，對話只留在進程內存裏、不寫入硬碟轉錄和自動記憶、Gateway重啟即消失，但消息依然會發給模型供應商，工具依然能寫文件和影響外部服務。

安全部分，Gateway默認綁定loopback，多數聊天渠道對陌生私信發送者返回配對碼，openclaw security audit命令用於檢查入站訪問、工具影響半徑、網絡暴露、瀏覽器控制暴露和插件白名單。

文檔把模型選擇當作對抗prompt injection的第一道緩解措施，引用了一組2026年眾包攻擊競技場數據：41個AI Agent場景下的27.2萬次攻擊，只有當AI Agent既執行了有害操作、又對用戶隱瞞時才計為成功，Claude Opus 4.5的被攻破率為0.5%，Sonnet 4.5為1.0%，Haiku 4.5為1.3%，Gemini 2.5 Pro為8.5%。同一頁也寫明，面對有適應能力的人類攻擊者，現有最好的防禦被突破的概率仍然超過80%，所以工具策略、執行審批和沙箱才是真正的強制層。

結語

這是一個技術上相當紮實的版本，但它出現的時機比內容本身更值得說。過去半年，這個項目在中文和英文社區裏最常見的關鍵詞，是「死了嗎」。畢竟，OpenClaw近段時間的熱度其實已經消退了很多。很多用戶已經離開，開發者和貢獻者的熱情都不如其發布時那麼熱烈。

這次2.0更新，或許代表OpenClaw打算向真正可用的生產力工具演進。（Reuters）

這次2.0更新，看起來OpenClaw打算向真正可用的生產力工具演進。複用已有登錄憑據、把會話搬進SQLite、給審批請求加30天歷史、把降級路徑的破壞性寫進警告框、在多人協作文檔裏主動聲明「這不是安全邊界」……這些是一個項目從演示品轉向生產工具時才會花力氣去做的事，也恰好是它在1月到3月那波狂熱裏最缺的東西。

至於2.0能不能把人拉回來，讓我們拭目以待吧。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】