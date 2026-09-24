Beats 360｜蘋果發表AirPods Max平價版？可拆防水耳罩32小時續航｜蘋果頂級頭戴式耳機 AirPods Max 憑藉精緻的金屬質感與極佳的主動降噪能力深得果粉喜愛，但其昂貴的售價、偏重的車身重量以及「完全不防水」的特性，讓許多健身愛好者望而卻步。如今，蘋果旗下子品牌 Beats 無預警打破沉寂，正式發表全新旗艦耳罩式耳機 Beats 360。



這款新機不僅在外觀造型上承襲了 AirPods Max 的極簡金屬質感，官方建議售價更定在 349.99 美元（約HK＄2,725）。除了價格比 AirPods Max 親民不少，更直擊痛點地導入了 IPX4 防汗防水與模組化快拆耳罩，且具32小時續航、降噪性能狂升1.75倍，被網民封為真正的「平價版 AirPods Max」。

Beats 360｜蘋果發表AirPods Max平價版？可拆防水耳罩32小時續航

Beats 360 首創模組化快拆，解鎖 250 種混搭配色

過去 Beats Studio Pro 或 Solo 系列常被詬病塑料感較重，且運動大汗淋漓後耳罩極易發臭難以清潔。Beats 360 徹底改頭換面，採用纖細的金屬頭帶搭配流線弧度，完美借鑑了 AirPods Max 的高雅氣質。 最令人驚豔的是其核心設計——旋轉快拆結構：

Performance Knit 透氣針織組：專為運動健身打造，採用鑽石菱形針織面料包裹記憶泡綿，每根纖維由 36 根強韌微線編織而成，透氣排汗且耐磨，徹底發揮 IPX4 防潑水防汗的優勢。

UltraPlush 雲朵皮革組：採用柔軟高端皮革，包覆感與被動隔音表現更佳，適合辦公室專注或通勤時使用。

耳機本體提供黑、雲白、粉紅、天藍四款基礎色，配合獨立販售的「Cushion Kit」配件組，官方宣稱可混搭出高達 250 種以上的色彩組合，直接化身時尚穿搭單品。