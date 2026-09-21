真無線藍牙耳機選購指南2026｜日本耳機專門店拆解6大避坑指標

真無線藍牙耳機TWS選購指南2026｜真無線藍牙耳機（又名：全無線藍牙耳機 /英文：True Wireless Stereo／TWS）完全擺脫了實體線材束縛，左右耳機能夠獨立運作與手機傳輸訊號。這項技術已推出超過10年，但你真的懂得選購時要注意的6大「避坑指標」嗎？日本知名耳機店 e☆earphone，針對消費者在挑選藍牙耳機時常見的痛點，整理出6大核心選購指標。



佩戴感與貼合度如何影響音質？

耳機與耳道的貼合程度直接決定音質表現。挑選耳機時需要優先評估三個重點：

1.佩戴後耳機會否輕鬆脫落



2.耳道內部是否達到良好密封



3.低音頻段會否出現空洞感或散失



佩戴感與貼合度如何影響音質？

如果耳機無法緊密貼合耳道，不僅隨時面臨遺失風險，密封性不足更會導致低頻聲波洩漏，無法還原耳機原有的音質水平。更換不同尺寸或材質的耳塞（Ear Tips）往往能顯著改善貼合度，這小小的配件對聲音傳輸與佩戴舒適感起著關鍵作用。所以，購買耳機時可以看看原裝跟機附送幾多對不同尺寸的耳膠（多數送：S/M/L 三對）、愈多愈好。

更換不同尺寸或材質的耳塞（Ear Tips）往往能顯著改善貼合度

藍牙版本最低限度選擇bluetooth 5.1 以上

真無線耳機透過藍牙 Bluetooth 技術無線傳輸音訊，規範世代越新，連線品質與運算效率越優異。選購時務必認清以下規格：

1.是否採用新世代藍牙晶片



2.藍牙版本是否達到 5.1 或更高標準



雖然目前技術藍牙規範已推進到 Bluetooth 6.3，但對耳機的「核心體驗」而言，5.1以上就已經跨過了極為實用的技術分水嶺，能大幅減少聲音延遲、斷訊與影音不同步問題，在戶外減低無線干擾，維持穩定連線，同時降低手機與耳機的電池消耗。

藍牙版本最低限度選擇bluetooth 5.1 以上

續航力與充電速度該看哪些指標？

耳機電池的續航表現是影響日常體驗的直接因素，買前應確認三大重點：

1. 耳機單次獨立播放時間



2. 配合充電盒使用的最長總續航



3. 是否支援快速充電



耳機本體如能提供 5 小時以上的連續播放能力，已足以應付長途通勤或整天的工作需求。市面上部分高階型號搭配充電盒後，總續航時間甚至可突破 100 小時。具備快充功能的機型，充電 10 分鐘即可續航 1 小時，大幅提升實用性。若充電盒支援 Qi 無線充電，只需放置在充電板上即可補充電量，擺脫線材插拔的繁瑣。

耳機本體如能提供 5 小時以上的連續播放能力，已足以應付長途通勤或整天的工作需求。

哪些附加功能符合個人用途？

針對不同使用情境，選購時需鎖定對應的功能配置：

ANC主動降噪：搭乘地鐵、飛機或在嘈雜環境專注工作，可選擇搭載主動降噪（ANC）技術的機型。亦可留意產品是否提供專用手機app，以細緻調校降噪功能。

環境音感知：方便在不摘下耳機的情況下與人對談，或在路跑時監聽周遭環境聲，應選擇具備環境音透傳（Transparency Mode）功能的產品，如蘋果 AirPods 5 或 索尼 WF-1000XM6 均提供成熟的降噪與透傳切換體驗。

運動與防水：戶外跑步或運動汗水較多時，耳機應具備 IPX4 以上的防水防塵等級。

多裝置切換：需同時連線電腦與手機的商務人士，可選擇支援「多點連線（Multipoint）」功能的耳機，無縫切換來電與音樂。注意「多點連線」與僅能紀錄記憶設備的「多重配對（Multi-pairing）」不同，選購時需認清規格說明。

Android用家留意 音訊編碼（Codec）與手機是否匹配

音樂資訊需要以「音訊編碼 Audio Codec」進行壓縮，打包縮細才能送入藍牙這條將音樂傳送至耳機的「通道」。不同制式的Codec會影響音樂解壓縮後的還原度，主流藍牙耳機都支援基礎 SBC 格式，iPhone 用戶只需要選擇 AAC 解碼的耳機就夠。

如你是 Android 用戶，則要看手機支援那種制式：比如 aptX 或 aptX Adaptive 技術的型號。追求極致高解析度音樂，可選擇支援 LDAC 或新世代藍牙技術聯盟推出的 LE Audio LC3 編碼格式。

留意一些高解析音訊編碼，在干擾源多的時候斷線，有時可選擇在手機藍牙選單中，改用SBC、AAC制式，暫時放棄音色、選擇穩定接收。

藍牙耳機音訊編解碼器（Codec）種類 編碼名稱 技術特點 適用情境與設備 SBC 基本標準編碼，存在可感知延遲 所有藍牙音訊設備通用 AAC 傳輸效率優於 SBC，聲音細節較豐富 iOS 設備（iPhone/iPad）主推格式 aptX / aptX HD 具備高頻寬與高還原度，達到 CD 級音質 Android 智慧型手機及專業播放器 aptX Adaptive 自動依據訊號強度調整傳輸速率，極低延遲 適合手遊玩家與影音同步需求者 LDAC 傳輸頻寬高達 990kbps，支援 24bit/96kHz Hi-Res 高解析無損音樂播放 LC3 LE Audio 標準編碼，低位元率下仍維持高音質與低功耗 新一代藍牙音訊設備，提供Auracast 廣播功能、（傳統／節電）雙模式支援 aptX Lossless 支援 44.1kHz/16bit 真無 損音訊傳送 高階無損音樂播放情境

發聲單元（Driver）類玨影響音色

所謂發聲單元，就是耳機內那支「喇叭仔」，其結構決定了耳機的音色取向。真無線耳機常見的單元結構分為三大類：

動圈單元（Dynamic Driver）：低頻下潛深邃，量感充沛，聲音飽滿自然，極具臨場感。



動鐵單元（Balanced Armature Driver, BA）：體積小巧，反應敏捷，中高頻細節豐富且人聲清晰。



圈鐵混合單元（Hybrid Driver）：結合動圈的澎湃低音與動鐵的高頻解析力，實現全頻段均衡發聲。



根據個人聽音偏好（如流行樂、古典樂或人聲演唱）選擇合適的單元架構，配合實體試聽體驗，能更精準挑選出最切合需求的真無線耳機。